En complément dans un parcours continu, Ouvrir le dialogue sur la diversité corporelle, une exposition collective ancrée dans notre réalité, fera écho à l'œuvre de ce géant de la modernité. Picasso a fait fi des dictats des canons esthétiques liés à la représentation de la figure humaine, ce qui permet au Musée de soulever certaines préoccupations sociales actuelles et d'offrir une réflexion pertinente et bienveillante sur la diversité corporelle.

Pour développer cette exposition et pour s'assurer de la justesse des pistes de réflexion proposées, le MNBAQ a mis sur pied un comité consultatif constitué de personnes-ressources : Mickaël Bergeron, journaliste et auteur, Cassandra Cacheiro et Sara Hini, cofondatrices de The Womanhood Project, ainsi qu'Elizabeth Cordeau Rancourt, créatrice de contenu culturel. L'exposition met donc en relation l'œuvre de Picasso avec celles d'artistes contemporains - principalement québécois - dont la production explore la représentation de la diversité corporelle. « L'aventure complémentaire proposée se veut un geste d'ouverture, un pas vers l'autre, une participation concrète aux débats de notre société visant à la rendre meilleure. », de préciser, Jean-Luc Murray, directeur général du MNBAQ.

Le corps, explorations infinies

Conçue par le Musée national Picasso-Paris (France) à partir de sa remarquable collection, en collaboration avec le MNBAQ et MondoMostre, Picasso. Figures regroupe une sélection de 76 œuvres, dont 47 peintures majeures, produites entre 1895 et 1972.

Présentée comme une rétrospective thématique, explorant plus de 75 ans de carrière, Picasso. Figures est centrée sur la question de la représentation du corps dans le travail de Picasso. Il est l'un des prismes les plus féconds pour aborder les multiples métamorphoses à l'œuvre dans l'approche de ce dernier.

Du portrait, marqué par les années d'apprentissage inspiré des maîtres espagnols du 17e siècle, aux représentations à la gestuelle expressionniste et libérée de la dernière période, le corps déconstruit, reconstruit et constamment transformé se mue en figures plastiques sur la trajectoire de ce génie hors normes.

Six œuvres incontournables pour six thèmes fascinants

L'exposition est articulée autour de six thèmes - Figures féminines, Figures cubistes, Figures magiques, Figures sculpturales, Figures défigurées, Figures tardives - et compte essentiellement des peintures, des dessins et des estampes, allant des années de formation du maître espagnol aux ultimes toiles de la dernière période. Elle rassemble aussi un remarquable ensemble de sculptures qui rappelle la dimension pluridisciplinaire de l'artiste.

Parmi les pièces maîtresses, illustrant chacun des thèmes ponctuant le parcours de l'exposition ainsi que des périodes marquantes de la carrière de Picasso, il faut mentionner : La Lecture (1932), l'un des chefs-d'œuvre de représentation de femmes assises, un thème qui sera décliné tout au long de la carrière de l'artiste; L'Homme à la guitare (1911), une toile caractéristique du cubisme analytique, qui vise à restituer sur une même surface la tridimensionnalité d'un sujet en donnant à voir ses différentes facettes; Figure : projet pour un monument à Guillaume Apollinaire (1928), une sculpture telle un véritable dessin dans l'espace, où la figure humaine se compose uniquement de fines tiges métalliques et d'un simple disque pour représenter la tête; Les Baigneuses (1918), une petite toile peinte pendant son voyage de noces à Biarritz, alors qu'il vient d'épouser la ballerine russe Olga Khokhlova, loin de l'esthétique cubiste et marquant un retour à une ligne néoclassique et évoque l'influence de Jean-Auguste-Dominique Ingres; Grand nu au fauteuil rouge (1929), portrait caché et cruel de sa femme Olga, œuvre reprenant le thème de la femme assise cher à Picasso; et enfin, Le Déjeuner sur l'herbe d'après Manet (1960), qui s'inscrit parmi les séries de variations autour d'œuvres majeures de l'histoire de l'art occidental.

Hommage aux muses de Picasso

Picasso est encensé pour son art. Cependant, nombre de biographies font aussi le récit de ses comportements répréhensibles à l'égard des femmes. Faut-il séparer la vie de l'artiste de son œuvre? À cette question éthique et philosophique, Picasso a lui-même fourni des éléments de réponse : « C'est qu'il ne suffit pas de connaître les œuvres d'un artiste. Il faut aussi savoir quand il les faisait, pourquoi, comment, dans quelles circonstances. », disait-il. Le MNBAQ a choisi de rendre hommage aux femmes de sa vie, à ses muses - Fernande Olivier (1881-1966), Olga Khokhlova (1891-1955), Marie-Thérèse Walter (1909-1977), Dora Maar (1907-1997), Françoise Gilot (1921) et Jacqueline Roque (1926-1986) -, car l'œuvre de Picasso est intimement liée à ses histoires d'amour, où la passion a côtoyé la violence et la destruction.

Une section de l'exposition permettra également un temps d'arrêt pour entendre trois des collaborateurs de l'exposition - Mickaël Bergeron, Cassandra Cacheiro et Sara Hini -, offrir des pistes de réflexion sur la possibilité de distinguer la vie des artistes de leur œuvre. Ils abordent cette question éthique sous différents angles pour nourrir nos réflexions personnelles. À l'ère du boycottage culturelle, maintenir un dialogue permet de mieux comprendre les enjeux et de mettre en relief les zones grises qui subsistent au fil du temps.

Un parcours audio inédit

L'audioguide consacré aux expositions Picasso. Figures et Ouvrir le dialogue sur la diversité corporelle sort des sentiers battus. Il permet non seulement de voyager dans l'univers de Picasso, mais aussi de favoriser un dialogue sur des questions telles que la relation entre l'artiste et ses muses, le boycottage culturel, la représentation des corps non genrés ou la notion de beauté intérieure. Les collaborateurs du MNBAQ - Mickaël Bergeron, Sara Hini et Cassandra Cacheiro - accompagnent les visiteurs de leurs réflexions et de leurs expériences personnelles. Ils créent des ponts entre l'œuvre de Picasso et des enjeux cruciaux de notre société pour faire réfléchir avec sensibilité et intelligence.

Les visiteurs peuvent télécharger l'audioguide sur leur appareil mobile pour entendre des extraits de leurs échanges. L'intégralité de leur discussion est également disponible sur le site Internet du Musée.

Pour écouter :

https://soundcloud.com/user-426041794-859549171/sets/picasso-figures

Le catalogue : regard d'aujourd'hui sur l'œuvre de Picasso

Pablo Picasso était-il misogyne? C'est à partir de cette question sans détour, que l'univers de l'artiste a été exploré dans cet ouvrage réalisé sous la direction des commissaires de l'exposition Picasso. Figures : Emilia Philippot et François Dareau du Musée national Picasso-Paris.

La publication de 176 pages, agrémentée de plus de 100 illustrations, offre un parcours de plus de 75 ans de production artistique, habitée par la figure humaine, motif de prédilection de Picasso. Ce thème est d'ailleurs l'un des prismes les plus féconds pour aborder les multiples métamorphoses à l'œuvre dans la pratique de l'artiste.

En plus d'un essai qui replace les œuvres de l'artiste dans le contexte théorique des études sur le genre, le livre reprend les six sections de l'exposition, dans lesquelles on y explore les figures féminines, cubistes, magiques, sculpturales, défigurées et tardives. On y retrouve également une chronologie complète de la vie de l'artiste. La conception graphique de cet ouvrage, édité par MondoMostre, a été confiée à Studio Polpo. Picasso. Figures est exclusivement en vente à la Librairie-Boutique du MNBAQ, en version française ou anglaise, au prix de 49,95 $.

Le Musée national des beaux-arts du Québec est une société d'État subventionnée par le gouvernement du Québec.

Picasso. Figures

Ouvrir le dialogue sur la diversité corporelle

Pavillon Pierre Lassonde

Du 12 juin au 12 septembre 2021

