PIB réel du Québec : hausse de 0,4 % en février 2026

La production des industries de biens a progressé de 0,9 % en février, après avoir augmenté de 0,3 % au mois de janvier. L'augmentation en février provient principalement du secteur de la fabrication (+ 1,4 %) et de celui des services publics (+ 1,9 %).

La hausse en février dans le secteur de la fabrication provient essentiellement des sous-secteurs de la fabrication d'aliments (+ 3,9 %), de la première transformation des métaux (+ 3,7 %), de la fabrication de produits minéraux non métalliques (+ 9,3 %) ainsi que de la fabrication de produits en plastique et en caoutchouc (+ 5,8 %).

Hausse de 0,3 % de la production de services

Le niveau de production des industries de services a crû de 0,3 % en février, à la suite d'une augmentation de 0,1 % le mois précédent. La hausse en février est attribuable principalement aux secteurs du commerce de gros (+ 2,2 %) et du commerce de détail (+ 1,1 %). À l'inverse, les secteurs des administrations publiques (- 0,7 %) et des soins de santé et de l'assistance sociale (- 0,5 %) ont connu des baisses.

Cumul des deux premiers mois de 2026 : baisse de 0,1 % du PIB réel du Québec

Pour les deux premiers mois de l'année 2026, le PIB réel du Québec est de 0,1 % inférieur à celui des mêmes mois de 2025. Le principal secteur ayant contribué à la baisse est le secteur de la fabrication (- 4,0 %). À l'inverse, la finance et les assurances (+ 3,0 %), les services immobiliers et les services de location et de location à bail (+ 1,5 %), le commerce de détail (+ 2,6 %) ainsi que le commerce de gros (+ 2,2 %) ont contribué positivement à la variation du PIB réel.

PIB réel du Canada : hausse en février 2026

Selon les informations publiées le 30 avril 2026 par Statistique Canada, le PIB réel canadien a augmenté de 0,2 % en février, après avoir enregistré une hausse de 0,1 % au mois de janvier. La production des industries de biens et celle des industries de services ont augmenté respectivement de 0,4 % et de 0,1 %. Pour les deux premiers mois de l'année 2026, le PIB réel du Canada augmente de 0,8 % par rapport aux mêmes mois de 2025.

Produit intérieur brut réel par industrie1

(variation en pourcentage)



2025 2026

Variation

annuelle Variation mensuelle Variation

cumulative2

Janvier Février Québec 0,6 0,1 0,4 - 0,1 Canada 1,6 0,1 0,2 0,8

1. Les niveaux du produit intérieur brut par industrie sont évalués aux prix de base en dollars enchaînés (2017), désaisonnalisés et annualisés. 2. Les deux premiers mois de 2026 par rapport aux mêmes mois de 2025. Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada.

L'Institut de la statistique du Québec est l'organisme public responsable de fournir des informations statistiques fiables et objectives sur la société québécoise. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour la prise de décision et une source d'information incontournable pour toutes les personnes qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

Relations avec les médias

Centre d'information et de documentation

Tél. : 418 691-2401

ou 1 800 463-4090 (sans frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Courriel : [email protected]

Site Web de l'Institut : statistique.quebec.ca

Consulter le calendrier des diffusions à venir

S'abonner aux alertes courriel pour connaître les mises à jour de statistiques

SOURCE Institut de la statistique du Québec