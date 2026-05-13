Naissances, décès, migrations : comment la population du Québec a-t-elle évolué en 2025?

QUÉBEC, le 13 mai 2026 /CNW/ - La population du Québec est estimée à 9,03 millions de personnes au 1er janvier 2026. Après avoir connu une croissance exceptionnellement forte de 2022 à 2024, elle aurait légèrement diminué en 2025 selon les données provisoires, soit de 9 600 personnes (- 0,1 %).

Accroissement démographique total, accroissement naturel et accroissement migratoire, Québec, 2000-2025 (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec)

Les décès ont surpassé les naissances pour une deuxième année consécutive en 2025. Par ailleurs, pour une rare fois, les migrations internationales n'auraient pratiquement pas engendré de croissance : l'immigration permanente a légèrement augmenté, mais l'immigration temporaire a reculé, après avoir atteint des niveaux inédits au cours des trois années précédentes.

Ces quelques faits saillants sont tirés du Bilan démographique du Québec, publié aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec.

Une fécondité qui demeure parmi les plus faibles observées au Québec

En 2025, 78 200 bébés sont nés au Québec, soit 800 de plus qu'en 2024 (+ 1 %). L'indice de fécondité est estimé à 1,36 enfant par femme, en légère augmentation par rapport au creux historique de 1,35 en 2024. Néanmoins, la fécondité demeure parmi les plus faibles jamais observées au Québec et s'inscrit dans une tendance générale à la baisse depuis une quinzaine d'années.

La tendance des femmes à avoir leurs enfants plus tardivement se poursuit. En 2025, l'âge moyen des mères à la naissance d'un premier enfant atteint 30,2 ans.

À l'échelle canadienne, la fécondité du Québec demeure supérieure à celle de la majorité des autres provinces.

Deux épisodes de grippe ont affecté le bilan de la mortalité

Le Québec a enregistré 80 450 décès en 2025, soit 1 650 de plus qu'en 2024 (+ 2,1 %). Bien qu'une hausse soit attendue dans un contexte de vieillissement de la population, l'analyse de la surmortalité révèle que le nombre de décès dépasse de 4 % ce qui était prévu selon la tendance prépandémique. Ce phénomène est principalement attribuable à deux épisodes de surmortalité grippale, lesquels ont provoqué des pics de décès à la fin février et à la fin décembre.

Dans ce contexte, l'espérance de vie s'établit à 84,4 ans chez les femmes et à 81,1 ans chez les hommes, des valeurs comparables à celles observées en moyenne depuis 2016. Malgré une certaine stagnation, l'espérance de vie au Québec reste parmi les plus élevées au monde et surpasse celle du reste du Canada.

Une année marquée par de faibles gains migratoires internationaux

Le solde migratoire total du Québec, qui tient compte des migrations internationales et interprovinciales, est estimé à - 7 150 personnes en 2025 selon les premières données disponibles. Contrairement à ce qui s'observe habituellement, les migrations internationales ont généré un gain presque nul (450 personnes) et n'ont donc pas permis de compenser le déficit migratoire par rapport aux autres provinces (- 7 600 personnes).

Le Québec a accueilli 60 150 nouveaux immigrants à titre de résidents permanents en 2025, soit un peu plus qu'en 2024 (59 400). En revanche, le nombre de résidents non permanents (ou immigrants temporaires) présents au Québec a diminué, après avoir fortement augmenté de 2022 à 2024. Leur nombre est provisoirement estimé à 514 050 au 1er janvier 2026, comparativement à 565 450 un an auparavant, ce qui correspond à une baisse de 51 400 personnes. Un recul de l'immigration temporaire a aussi été enregistré dans le reste du Canada.

Lire les faits saillants sur :

L'évolution de la population

Les naissances et la fécondité

Les décès et la mortalité

Les migrations

Pour suivre les mises à jour des données

Les données de population font l'objet de mises à jour régulières sur le site Web de l'ISQ, à mesure que de nouvelles informations sont disponibles. Ces mises à jour pourraient entraîner la révision de certains résultats, notamment en ce qui concerne l'immigration temporaire.

L'Institut de la statistique du Québec est l'organisme public responsable de fournir des informations statistiques fiables et objectives sur la société québécoise. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour la prise de décision et une source d'information incontournable pour toutes les personnes qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

Site Web de l'Institut : statistique.quebec.ca

Consulter le calendrier des diffusions à venir

S'abonner aux alertes courriel pour connaître les mises à jour de statistiques

Relations avec les médias

Centre d'information et de documentation

Tél. : 418 691-2401

ou 1 800 463-4090 (sans frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Courriel : [email protected]

SOURCE Institut de la statistique du Québec