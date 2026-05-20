Baisse de 1,2 % des exportations internationales de marchandises du Québec en mars 2026

QUÉBEC, le 20 mai 2026 /CNW/ - Les exportations internationales de marchandises du Québec, désaisonnalisées et en dollars constants, ont diminué de 1,2% en mars2026 par rapport au mois précédent (+2,8% en février). C'est ce qui ressort des plus récentes données sur le commerce international de marchandises du Québec, diffusées aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec.

Les produits ayant le plus contribué à ce recul mensuel sont les moteurs d'aéronefs (- 40,3 %), les produits pharmaceutiques et médicinaux (- 35,2 %), les machines et le matériel pour le commerce et les industries de services (- 55,2 %), ainsi que les minerais et concentrés de fer (- 15,0 %).

Parmi les produits dont les exportations ont progressé en mars, on trouve notamment les minerais et concentrés de cuivre et ceux de nickel, dont les exportations étaient très faibles en février. Des hausses ont également été observées pour les bijoux, les pierres précieuses taillées, les pièces de bijouterie, les couverts et ustensiles de table et les autres articles en métal précieux (+ 416,1 %) ainsi que les formes primaires et les produits semi-ouvrés de métaux non ferreux et d'alliages de métaux non ferreux, sauf d'or, d'argent, de métaux du groupe du platine et d'aluminium (+ 63,9 %).

Les exportations des trois premiers mois de 2026 ont fléchi de 13,4 % par rapport à la même période de 2025.

Diminution des exportations destinées aux États-Unis

Les exportations du Québec des trois premiers mois de 2026 destinées aux États-Unis, non désaisonnalisées et en dollars courants, ont affiché une baisse de 22,0 % par rapport aux mêmes mois de 2025. Sur cette même base et pour la même période, les exportations vers les autres pays (à l'exception des États-Unis) ont progressé de 9,0 %. Par conséquent, les exportations totales, y compris celles à destination des États-Unis, ont diminué de 14,5 %.

Consultez la section des tableaux sur le commerce international de marchandises avec les États-Unis pour obtenir la composition par produits des exportations et des importations du Québec avec ce pays.

Baisse de 5,0 % des importations internationales de marchandises du Québec en mars 2026

Les importations internationales de marchandises du Québec, désaisonnalisées et en dollars constants, ont enregistré un repli de 5,0 % en mars 2026 par rapport à février (+ 4,3 % en février).

Les produits ayant le plus contribué à la baisse de ces importations sont les formes primaires et les produits semi-ouvrés de métaux non ferreux et d'alliages de métaux non ferreux, sauf d'or, d'argent, de métaux du groupe du platine et d'aluminium (- 68,9 %), les pièces pour aéronefs, et autre matériel aérospatial (- 26,3 %), les moteurs d'aéronefs (- 92,2 %), ainsi que la bauxite et l'oxyde d'aluminium (- 23,7 %).

En revanche, les importations de certains produits ont augmenté en mars. C'est notamment le cas du pétrole brut classique (+ 20,8 %) et des parfums et articles de toilette (+ 71,2 %), ainsi que des minerais et concentrés de nickel et des carburants diesel et biodiesel, dont les importations étaient négligeables en février.

Les importations des trois premiers mois de 2026 ont crû de 0,1 % par rapport aux mêmes mois de 2025.

La situation au Canada

Selon les informations publiées par Statistique Canada le 5 mai 2026, les exportations canadiennes de marchandises, désaisonnalisées et en dollars constants, ont augmenté de 1,4 % en mars 2026 par rapport au mois précédent. Les importations se sont quant à elles repliées de 3,1 %.

Pour les trois premiers mois de 2026, les exportations et les importations de marchandises du Canada ont connu des baisses respectives de 8,0 % et de 1,7 % comparativement à la même période de 2025.

Exportations et importations internationales de marchandises1

(variations en pourcentage)



2025

2026

Variation

cumulative2

Variation

annuelle

Février

Mars





Variation mensuelle

Québec













Exportations - 3,9

2,8

- 1,2

- 13,4 Importations 4,9

4,3

- 5,0

0,1















Canada













Exportations - 1,1

6,0

1,4

- 8,0 Importations 0,1

5,3

- 3,1

- 1,7

1. Données désaisonnalisées, en dollars constants (aux prix de 2017). 2. Les trois premiers mois de 2026 par rapport aux mêmes mois de 2025. Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada.

Pour plus d'informations sur les principaux indicateurs économiques, consulter les Faits saillants économiques.

Liens utiles

Prochaine diffusion : 23 juin 2026

L'Institut de la statistique du Québec est l'organisme public responsable de fournir des informations statistiques fiables et objectives sur la société québécoise. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour la prise de décision et une source d'information incontournable pour toutes les personnes qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

Relations avec les médias

Centre d'information et de documentation

Tél. : 418 691-2401

ou 1 800 463-4090 (sans frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Courriel : [email protected]

Site Web de l'Institut : statistique.quebec.ca

Consulter le calendrier des diffusions à venir.

S'abonner aux alertes courriel pour connaître les mises à jour de statistiques.

SOURCE Institut de la statistique du Québec