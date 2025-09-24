PIB réel du Québec aux prix du marché : diminution de 0,6 % au deuxième trimestre de 2025

QUÉBEC, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Au deuxième trimestre de 2025, le produit intérieur brut (PIB) réel aux prix du marché du Québec a diminué de 0,6 % par rapport au trimestre précédent (+ 0,4 %). En taux annualisé, la baisse s'établit à 2,4 %.

Le recul au deuxième trimestre est principalement attribuable à la détérioration du solde commercial provoqué par une forte baisse des exportations de biens et services. C'est ce que nous apprend aujourd'hui la publication Comptes économiques du Québec, 2e trimestre 2025 de l'Institut de la statistique du Québec.

Produit intérieur brut réel aux prix du marché et ses principales composantes1 (variation en pourcentage)







Québec

Canada







2025

2025







T1

T2

Cumul2

T1

T2

Cumul2 Produit intérieur brut réel aux prix du marché

0,4

-0,6

1,2

0,5

-0,4

1,7





























Demande intérieure finale

0,0

0,4

3,3

- 0,2

0,9

2,6

Dépenses de consommation finale3

- 0,4

0,7

3,2

0,1

1,1

3,2



Des ménages

- 0,3

1,0

3,6

0,1

1,1

3,2



Des administrations publiques

- 0,7

0,2

2,3

- 0,1

1,3

3,2

Formation brute de capital fixe3

1,3

- 0,8

3,7

- 1,3

- 0,1

0,8



Des entreprises

1,9

- 1,2

6,0

- 1,2

- 0,6

0,3



Des administrations publiques

- 1,2

0,7

- 4,4

- 1,4

2,1

3,2 Exportations de biens et services

1,9

- 4,6

- 1,1

1,4

- 7,5

- 1,4 Importations de biens et services

1,8

0,1

3,3

0,9

- 1,3

0,6

1. Les variations du produit intérieur brut réel aux prix du marché et de ses composantes sont calculées à partir des données désaisonnalisées, exprimées en dollars enchaînés selon l'indice en chaîne de Fisher (année de référence 2017). 2. Variation du premier semestre de 2025 par rapport au premier semestre de 2024.











3. Y compris les institutions à but non lucratif au service des ménages. Sources : Statistique Canada, Direction des comptes macroéconomiques. Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.

Détérioration du solde du commerce extérieur

Au cours du deuxième trimestre de 2025, le volume total des exportations a diminué de 4,6 % par rapport au premier trimestre, tandis que celui des importations a progressé de 0,1 %. Ces mouvements ont entraîné une détérioration notable du solde du commerce extérieur du Québec, laquelle explique à elle seule le recul du PIB réel.

Contribution positive de la variation des stocks à la progression du PIB réel

Le deuxième trimestre de 2025 est aussi caractérisé par une accélération de l'accroissement des stocks, ce qui a contribué positivement au PIB réel et a atténué l'effet négatif du commerce extérieur.

Croissance des dépenses de consommation finale

Les dépenses de consommation finale en biens et en services ont augmenté de 0,7 % au deuxième trimestre de 2025, principalement en raison des croissances de 1,0 % des dépenses des ménages et de 0,2 % des dépenses des administrations publiques. Au premier trimestre, ces dépenses étaient en recul, tant celles des ménages (- 0,3 %) que celles des administrations publiques (- 0,7 %).

PIB réel du Canada aux prix du marché : baisse au deuxième trimestre de 2025

Selon les informations diffusées par Statistique Canada le 29 août dernier, le PIB réel du Canada aux prix du marché a diminué de 0,4 % au deuxième trimestre de 2025, après avoir augmenté de 0,5 % au trimestre précédent.

PIB réel du Québec aux prix de base : baisse de 0,1 % en juin 2025

En juin 2025, le produit intérieur brut (PIB) réel du Québec aux prix de base a reculé de 0,1 % par rapport au mois précédent, après avoir connu une baisse de 0,4 % en mai 2025. C'est ce que nous apprend la publication Produit intérieur brut par industrie au Québec, juin 2025 diffusée aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec.

Baisse de 1,0 % de la production de biens

La production des industries de biens a diminué de 1,0 % en juin, après avoir reculé de 0,9 % en mai. La baisse en juin provient principalement du secteur de la fabrication (- 1,1 %) et du secteur de la construction (- 1,0 %). Le secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière, et de l'extraction de pétrole et de gaz (- 2,7 %), ainsi que celui de l'agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse (- 1,6 %) diminuent aussi en juin.

Le recul observé dans le secteur de la fabrication provient d'une baisse dans 14 de ses 19 sous-secteurs, notamment ceux de la fabrication de matériel de transport (- 3,5 %), de la première transformation des métaux (- 4,4 %) et de la fabrication de produits en bois (- 4,8 %).

Hausse de 0,1 % de la production de services

En juin, le niveau de production des industries de services a crû de 0,1 %, à la suite d'une baisse de 0,2 % en mai. La croissance enregistrée en juin est attribuable principalement au secteur du commerce de gros (+ 2,0 %).

PIB réel du Canada aux prix de base : baisse de 0,1 % en juin 2025

Selon les informations publiées le 29 août 2025 par Statistique Canada, le PIB réel canadien aux prix de base a reculé de 0,1 % en juin pour un second mois consécutif. En juin, la production des industries de biens a reculé de 0,5 %, alors que celle des industries de services a crû de 0,1 %.

