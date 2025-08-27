Musique en continu : une croissance plus modérée au Québec en 2024

MONTRÉAL, le 27 août 2025 /CNW/ - En 2024, 31 milliards d'écoutes ont été faites sur les plateformes de services de diffusion en continu sur demande (streaming) au Québec. Les écoutes sur ces plateformes ont augmenté de 12 % en 2024, une croissance plus modérée qu'entre 2022 et 2023 (16 %). Parmi les personnes qui écoutent de la musique, 40 % ont utilisé tous les jours ou presque des plateformes de diffusion en continu pour en écouter, alors que 35 % l'ont fait par l'entremise de la radio et 20 % via les plateformes de partage et de diffusion vidéo.

Part des écoutes sur les services de diffusion en continu sur demande, selon les genres musicaux, Québec, 2022-2024 (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec) Palmarès des interprètes selon le format et le support des enregistrements, Québec, 2024 (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec)

C'est ce que révèle le bulletin Les pratiques d'écoute et la consommation d'enregistrements musicaux au Québec en 2024 publié aujourd'hui par l'Observatoire de la culture et des communications de l'Institut de la statistique du Québec.

Les modes de diffusion et l'écoute de chansons en français et d'artistes du Québec

Parmi les personnes qui écoutent de la musique, l'utilisation de la radio est positivement associée à l'écoute de chansons en français et de musique d'artistes du Québec, et ce, peu importe l'âge. Ce n'est toutefois pas le cas pour l'utilisation des plateformes de diffusion en continu ni pour celles de partage et de diffusion vidéo.

La part des interprètes du Québec dans l'écoute demeure faible sur les plateformes de diffusion en continu

La part d'écoute des interprètes du Québec sur les plateformes de diffusion en continu sur demande représente seulement 7 % des écoutes dans la province en 2024, une proportion légèrement inférieure à celle observée en 2023 (7,5 %) et en 2022 (8 %).

Le country et le rock alternatif font des gains dans la part des écoutes en 2024 au Québec

La musique pop demeure le genre le plus populaire (29 %) sur les plateformes de diffusion en continu sur demande, tandis que le rock alternatif (7 %) et le country (6 %) gagnent en popularité pour une deuxième année consécutive.

Les Cowboys Fringants marquent l'année 2024

Les Cowboys Fringants sont les seuls artistes du Québec à figurer dans les quatre principaux palmarès de l'année. Leur album Pub Royal se classe en tête des ventes d'albums, et plusieurs de leurs chansons, dont L'Amérique pleure, La fin du show, Sur mon épaule, Les étoiles filantes et Toune d'automne comptent parmi les plus écoutées sur les plateformes de diffusion en continu.

Les données d'écoute sur les plateformes de diffusion en continu sur demande proviennent de Luminate Data; elles sont traitées et analysées à l'Institut de la statistique du Québec (ISQ).

Les données sur les pratiques d'écoute proviennent de l'Enquête québécoise sur les loisirs culturels et le divertissement, réalisée par l'ISQ en 2024. Selon les données de cette enquête, 96 % des personnes de 15 ans et plus ont écouté de la musique au cours des 12 mois précédant l'enquête. Les résultats complets sont disponibles dans le site Web de l'Institut.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour la prise de décision et une source d'information incontournable pour toutes les personnes qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

