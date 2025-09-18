Baisse de 6,0 % des exportations internationales de marchandises du Québec en juillet 2025

QUÉBEC, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Les exportations internationales de marchandises du Québec, désaisonnalisées et en dollars constants, ont diminué de 6,0 % en juillet 2025 par rapport au mois précédent (+ 3,6 % en juin). C'est ce qui ressort des plus récentes données sur le commerce international de marchandises du Québec, diffusées aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec.

Les produits ayant le plus contribué à ce repli mensuel sont les aéronefs (- 48,2 %), l'aluminium et les alliages d'aluminium sous forme brute (- 34,3 %), les minerais et concentrés de fer (- 35,2 %), ainsi que les graines oléagineuses, sauf le canola (- 34,8 %).

Parmi les produits dont les exportations ont augmenté en juillet, on trouve notamment l'or, l'argent, et les métaux du groupe du platine sous forme brute et leurs alliages, dont les exportations en juin 2025 étaient très faibles, les produits pharmaceutiques et médicinaux (+ 41,1 %), les pièces de matériel électronique non classées ailleurs (+ 199,4 %), ainsi que le cuivre et les alliages de cuivre sous forme brute (+ 46,0 %).

Les exportations des sept premiers mois de 2025 ont fléchi de 2,6 % par rapport à la même période de 2024.

Les exportations destinées aux États-Unis

Les exportations du Québec destinées aux États-Unis des sept premiers mois de 2025, non désaisonnalisées et en dollars courants, ont diminué de 2,4 % par rapport aux mêmes mois de 2024. Sur cette même base et pour la même période, les exportations vers les autres pays (à l'exception des États-Unis) ont progressé de 6,9 %, alors que celles vers l'ensemble des pays sont demeurées relativement stables.

Consultez la section des tableaux sur le commerce international de marchandises avec les États-Unis pour obtenir la composition par produits des exportations et des importations du Québec avec ce pays.

Avis important concernant la diffusion du 18 septembre 2025 Lors de la parution le 4 septembre 2025 des statistiques du commerce international de marchandises du mois de référence de juillet 2025, Statistique Canada a indiqué qu'il y avait encore des retards dans la réception des données sur les importations, en raison de la mise en œuvre du système de Gestion des cotisations et des recettes (GCRA) de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Cela a une incidence importante sur le caractère exhaustif des statistiques des importations de marchandises pour les mois de référence de novembre 2024 à juillet 2025. Compte tenu de ces difficultés, même si les données des importations pour les mois en question sont publiées, il convient de faire preuve de prudence dans leur utilisation et de s'attendre à ce qu'elles soient révisées au cours des prochains mois. Pour obtenir plus d'information à ce sujet, consultez la section Note aux lecteurs : www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/250904/dq250904a-fra.htm.

Diminution de 8,3 % des importations internationales de marchandises du Québec en juillet 2025

Les importations internationales de marchandises du Québec, désaisonnalisées et en dollars constants, ont affiché un recul de 8,3 % en juillet 2025 par rapport à juin (+ 4,9 % en juin).

Les importations des sept premiers mois de 2025 ont crû de 5,6 % par rapport aux mêmes mois de 2024.

La situation au Canada

Selon les informations publiées par Statistique Canada le 4 septembre 2025, les exportations canadiennes de marchandises, désaisonnalisées et en dollars constants, ont augmenté de 2,0 % en juillet 2025 par rapport au mois précédent. Les importations ont quant à elles diminué de 3,7 %.

Pour les sept premiers mois de 2025, les exportations de marchandises du Canada sont demeurées pratiquement inchangées par rapport à la même période de 2024, tandis que les importations ont enregistré une hausse de 0,8 %.

Exportations et importations internationales de marchandises1 (variations en pourcentage)

2024

2025

Variation annuelle

Variation mensuelle Variation cumulative2



Juin

Juillet Québec











Exportations 2,9

3,6

- 6,0 - 2,6 Importations 1,3

4,9

- 8,3 5,6













Canada











Exportations 1,1

- 1,2

2,0 0,0 Importations 0,2

0,4

- 3,7 0,8 1. Données désaisonnalisées, en dollars constants (aux prix de 2017). 2. Les sept premiers mois de 2025 par rapport aux mêmes mois de 2024. Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada.

Liens utiles

Prochaine diffusion : 21 octobre 2025

SOURCE Institut de la statistique du Québec