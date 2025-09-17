Le mariage demeure peu fréquent au Québec : portrait de la nuptialité en 2024

QUÉBEC, le 17 sept. 2025 /CNW/ - Environ 23 000 mariages ont été célébrés au Québec en 2024, soit un nombre à peine plus élevé que celui de l'année précédente (22 700). La propension à se marier demeure très faible au Québec : seulement 25 % des hommes et 29 % des femmes se marieraient au moins une fois avant leur 50e anniversaire si les comportements de nuptialité de 2024 se poursuivaient. L'âge moyen au premier mariage s'est établi à 33,4 ans chez les hommes et à 31,9 ans chez les femmes en 2024, une légère diminution comparativement à 2023.

Nombre de mariages, Québec, 1971-2024 (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec) Nombre de mariages de couples de même genre, Québec, 2004-2024 (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec)

Ces résultats sont tirés du bulletin Les mariages au Québec, publié aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec. Ce bulletin accompagne la diffusion des données provisoires sur les mariages et la nuptialité au Québec en 2024.

Un regard sur 20 ans de mariages entre personnes de même genre

L'année 2024 marque le 20e anniversaire des premiers mariages entre personnes de même genre au Québec. On constate que leur nombre a augmenté depuis leur autorisation en mars 2004. En 2024, 743 couples de même genre se sont mariés, soit le nombre le plus élevé des deux dernières décennies. Comme c'est le cas depuis quelques années, les couples féminins ont été légèrement plus nombreux à se marier que les couples masculins, puisque l'on compte 382 mariages entre deux femmes contre 361 mariages entre deux hommes. La situation inverse s'observait durant les premières années ayant suivi l'autorisation de ces mariages.

Soulignons que les mariages de couples de même genre représentent 3 % de l'ensemble des mariages au Québec, une proportion qui est restée plutôt stable au cours des dernières années.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour la prise de décision et une source d'information incontournable pour toutes les personnes qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

Relations avec les médias

Centre d'information et de documentation

Tél. : 418 691-2401

ou 1 800 463-4090 (sans frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Courriel : [email protected]

Site Web de l'Institut : statistique.quebec.ca

Consulter le calendrier des diffusions à venir

S'abonner aux alertes courriel pour connaître les mises à jour de statistiques

SOURCE Institut de la statistique du Québec