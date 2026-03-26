PIB réel du Québec aux prix du marché : baisse de 0,1 % au quatrième trimestre de 2025

QUÉBEC, le 26 mars 2026 /CNW/ - Au quatrième trimestre de 2025, le produit intérieur brut (PIB) réel du Québec aux prix du marché a diminué de 0,1 % par rapport au troisième trimestre (+ 0,1 %). Pour l'année 2025, le PIB réel du Québec a progressé de 0,7 %, soit un rythme plus lent que pour l'année 2024 (+ 1,7 %). C'est ce que nous apprend aujourd'hui la publication Comptes économiques du Québec, 4e trimestre 2025 de l'Institut de la statistique du Québec.

Variation annuelle du secteur de la fabrication, Québec (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec)

La diminution du PIB réel au quatrième trimestre de 2025 s'explique essentiellement par le recul de 4,8 G$ des investissements en stocks, alors que les autres agrégats du PIB réel ont tous eu des effets positifs sur la croissance, notamment l'amélioration du solde commercial (+ 1,7 G$) et les dépenses de consommation finale des ménages (+ 1,7 G$).

Produit intérieur brut réel aux prix du marché et ses principales composantes1 (variation en pourcentage)









Québec

Canada









2025

2025









T3

T4

Année

T3

T4

Année

Produit intérieur brut réel aux prix du marché

0,1

- 0,1

0,7

0,6

- 0,2

1,7

































Demande intérieure finale

- 0,3

0,5

1,8

- 0,1

0,6

2,1



Dépenses de consommation finale2

- 0,3

0,6

1,8

- 0,3

0,5

2,3





Des ménages

- 0,3

0,6

1,6

- 0,2

0,4

2,3





Des administrations publiques

- 0,4

0,6

1,9

- 0,7

0,8

2,4



Formation brute de capital fixe2

- 0,2

0,3

1,8

0,5

0,8

1,4





Des entreprises

- 0,3

0,3

2,9

- 0,2

- 0,1

0,3





Des administrations publiques

0,4

0,5

- 2,2

3,9

4,7

6,7

Exportations de biens et services

0,4

0,2

- 0,9

0,9

1,5

- 1,7

Importations de biens et services

- 1,8

- 0,5

0,9

- 2,9

0,3

- 0,4

1. Les variations du produit intérieur brut réel aux prix du marché et de ses composantes sont calculées à partir des données

désaisonnalisées, exprimées en dollars enchaînés selon l'indice en chaîne de Fisher (année de référence 2017).

2. Y compris les institutions à but non lucratif au service des ménages dont les variations n'apparaissent pas dans ce tableau.

Sources : Statistique Canada, Direction des comptes macroéconomiques.

Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.





Comptes économiques trimestriels : bilan 2025

Progression de 1,8 % des dépenses de consommation finale

Les dépenses de consommation finale ont été le principal contributeur à la croissance annuelle du PIB réel du Québec (+ 0,7 %) en 2025, avec une croissance de 1,8 % comparativement à 2024. Cette croissance a été soutenue principalement par les dépenses de consommation finale du secteur des ménages (+ 1,6 %) et, dans une moindre mesure, par celles du secteur des administrations publiques (+ 1,9 %).

Croissance de 1,8 % des dépenses d'investissement

La formation brute de capital fixe a augmenté au Québec de 1,8 % en 2025, en raison de la hausse des investissements des entreprises (+ 2,9 %), laquelle a été supportée essentiellement par les investissements en bâtiments résidentiels (+ 7,6 %). Les investissements des administrations publiques ont reculé de 2,2 % en 2025.

Détérioration du solde du commerce extérieur

Au cours de l'année 2025, les exportations de biens et de services ont diminué de 0,9 %, tandis que les importations de biens et de services ont affiché une hausse de 0,9 %. Ainsi, le solde du commerce extérieur a contribué négativement à la progression du PIB réel en 2025.

Ralentissement de 1,3 G$ des investissements en stocks

Les investissements en stocks ont pour leur part ralenti de 1,3 G$, passant d'un accroissement de 1,2 G$ au cours de 2024 à une diminution de 35 M$ en 2025. Ce ralentissement des investissements en stocks a donc contribué négativement à la croissance du PIB réel en 2025.

PIB réel du Canada aux prix du marché : augmentation de 1,7 % en 2025

Selon les informations diffusées par Statistique Canada le 27 février 2026, le PIB réel du Canada aux prix du marché a diminué de 0,2 % au quatrième trimestre de 2025 par rapport au trimestre précédent. Pour l'ensemble de l'année 2025, le PIB réel canadien a augmenté de 1,7 % comparativement à 2024.

PIB réel du Québec aux prix de base : hausse de 0,3 % en décembre 2025

En décembre 2025, le PIB réel du Québec aux prix de base a progressé de 0,3 % par rapport au mois précédent, après avoir baissé de 0,1 % en novembre. En décembre, la production des industries de biens et celle des industries de services enregistrent une hausse respective de 0,5 % et 0,3 %. C'est ce que nous apprend la publication Produit intérieur brut par industrie au Québec, décembre 2025 diffusée aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec.

La production de biens a augmenté de 0,5 %

La production des industries de biens a augmenté de 0,5 % en décembre, après avoir connu une baisse de 0,6 % en novembre. La hausse en décembre provient du secteur de la fabrication (+ 0,6 %) ainsi que de celui de l'agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse (+ 3,7 %). À l'inverse, le secteur de la construction recule de 0,6 %.

La production de services a augmenté de 0,3 %

La production des industries de services a progressé de 0,3 % en décembre après une hausse de 0,1 % en novembre. La hausse enregistrée en décembre est principalement attribuable au secteur du commerce de gros (+ 3,9 %) et dans une moindre mesure au transport et à l'entreposage (+ 1,7 %).

PIB réel du Canada aux prix de base : hausse de 0,2 % en décembre 2025

Selon les informations publiées par Statistique Canada le 27 février 2026, le PIB réel canadien aux prix de base a crû de 0,2 % en décembre 2025. La production des industries de biens et celle des industries de services enregistrent une hausse de 0,2 % chacune.

Bilan du PIB réel aux prix de base en 2025

En 2025, la production des industries de biens a baissé de 1,2 %, alors que celle des industries de services a crû de 1,4 %.

Plus précisément, les niveaux d'activités de 14 des 20 grands secteurs économiques ont connu une hausse. Les augmentations les plus importantes s'observent dans les secteurs des services immobiliers et des services de location et de location à bail (+ 2,2 %), de la finance et des assurances (+ 3,4 %), des services d'enseignement (+ 3,0 %), des soins de la santé et de l'assistance sociale (+ 1,7 %) ainsi que du commerce de détail (+ 2,5 %). À l'inverse, le secteur de la fabrication, qui enregistre une baisse de 3,9 %, est celui qui atténue le plus la croissance en 2025.

FIGURE 1

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SOURCE Institut de la statistique du Québec