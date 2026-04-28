Le PIB réel du Québec demeure inchangé en janvier 2026

QUÉBEC, le 28 avril 2026 /CNW/ - En janvier 2026, le produit intérieur brut (PIB) réel du Québec est demeuré essentiellement inchangé par rapport au mois précédent, après avoir augmenté de 0,3 % en décembre 2025. C'est ce que nous apprend la publication Produit intérieur brut par industrie au Québec, janvier 2026 diffusée aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec.

La production de biens augmente

Variation mensuelle du PIB1 du Québec (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec) Évolution du PIB réel par industrie au Québec (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec) Croissance cumulative1 du PIB réel au Québec (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec)

La production des industries de biens a progressé de 0,1 % en janvier, après avoir augmenté de 0,4 % au mois de décembre. Ce progrès provient principalement des secteurs de la construction (+ 1,0 %) et de la fabrication (+ 0,5 %). À l'inverse, le secteur de l'agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse enregistre une baisse (- 4,3 %) en janvier.

Baisse dans la production de services

Le niveau de production des industries de services a diminué de 0,1 % en janvier, à la suite d'une augmentation de 0,3 % le mois précédent. La diminution en janvier est attribuable principalement aux secteurs des soins de santé et de l'assistance sociale (- 0,7 %) et du commerce de gros (- 0,9 %).

Janvier 2026 par rapport à janvier 2025 : baisse de 0,7 % du PIB réel du Québec

En janvier 2026, le PIB réel du Québec est de 0,7 % inférieur à celui de janvier 2025. Le principal secteur ayant contribué à la baisse est le secteur de la fabrication (- 5,5 %).

PIB réel du Canada : hausse en janvier 2026

Selon les informations publiées le 31 mars 2026 par Statistique Canada, le PIB réel canadien a augmenté de 0,1 % en janvier, après avoir enregistré une hausse de 0,2 % au mois de décembre. La production des industries de biens a augmenté de 0,2 %, tandis que celle des industries productrices de services est demeurée relativement stable. En janvier 2026, le PIB réel du Canada augmente de 0,6 % par rapport au mois de janvier 2025.

Produit intérieur brut réel par industrie1

(variation en pourcentage)



2024 2025 2026

Variation

annuelle Variation

annuelle Variation

mensuelle Variation

cumulative2

Janvier Québec 1,7 0,6 0,0 - 0,7 Canada 2,0 1,6 0,1 0,6

Les niveaux du produit intérieur brut par industrie sont évalués aux prix de base en dollars enchaînés (2017), désaisonnalisés et annualisés. Le mois de janvier 2026 par rapport au mois de janvier 2025.

Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada.

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SOURCE Institut de la statistique du Québec