Hausse de 3,5 % des exportations internationales de marchandises du Québec en février 2026

QUÉBEC, le 21 avril 2026 /CNW/ - Les exportations internationales de marchandises du Québec, désaisonnalisées et en dollars constants, ont augmenté de 3,5% en février2026 par rapport au mois précédent (-8,5% en janvier). C'est ce qui ressort des plus récentes données sur le commerce international de marchandises du Québec, diffusées aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec.

Les produits ayant le plus contribué à ce gain mensuel sont les aéronefs (+ 34,0 %), l'aluminium et les alliages d'aluminium sous forme brute (+ 25,9 %), les produits pharmaceutiques et médicinaux (+ 84,9 %), ainsi que les minerais et concentrés de fer (+ 23,1 %).

Parmi les produits dont les exportations ont diminué en février, on trouve notamment les moteurs d'aéronefs (- 40,3 %), l'essence à moteur, y compris les composants de mélange à essence et le carburant à l'éthanol (- 42,6 %), les minerais et concentrés de nickel (- 100,0 %), ainsi que les minerais et concentrés de cuivre (- 98,1 %).

Les exportations des deux premiers mois de 2026 ont fléchi de 14,6 % par rapport à la même période de 2025.

Augmentation des exportations destinées aux États-Unis

En février 2026, les exportations du Québec, non désaisonnalisées et en dollars courants, ont progressé par rapport à janvier, tant à destination des États-Unis (+ 7,4 %) que vers les autres pays (+ 3,0 %). Les exportations totales ont ainsi affiché une hausse de 6,0 %.

Consultez la section des tableaux sur le commerce international de marchandises avec les États-Unis pour obtenir la composition par produits des exportations et des importations du Québec avec ce pays.

Hausse de 1,0 % des importations internationales de marchandises du Québec en février 2026

Les importations internationales de marchandises du Québec, désaisonnalisées et en dollars constants, ont connu un gain de 1,0 % en février 2026 par rapport à janvier (+ 3,0 % en janvier).

Les produits ayant le plus contribué à la hausse de ces importations sont les camions légers, les fourgonnettes et les véhicules utilitaires sport, avec moteurs électrique et hybride (+ 54,1 %), les produits pharmaceutiques et médicinaux (+ 22,3 %), ainsi que les minerais et concentrés de plomb et de zinc et les aéronefs, pour lesquels les importations de janvier étaient très faibles.

En revanche, les importations de certains produits se sont repliées en février. C'est notamment le cas des pièces pour aéronefs, et autre matériel aérospatial (- 24,1 %), des moteurs d'aéronefs (- 74,0 %), des autres produits végétaux divers (- 45,5 %), ainsi que des produits de fer ou d'acier laminés à chaud (- 53,9 %).

Les importations des deux premiers mois de 2026 ont crû de 1,4 % par rapport aux mêmes mois de 2025.

La situation au Canada

Selon les informations publiées par Statistique Canada le 2 avril 2026, les exportations canadiennes de marchandises, désaisonnalisées et en dollars constants, ont augmenté de 5,5 % en février 2026 par rapport au mois précédent. Les importations ont quant à elles progressé de 5,6 %.

Pour les deux premiers mois de 2026, les exportations et les importations de marchandises du Canada ont enregistré des baisses respectives de 10,3 % et de 0,6 % comparativement à la même période de 2025.

Exportations et importations internationales de marchandises1

(variations en pourcentage)



2025

2026

Variation

cumulative2

Variation

annuelle

Janvier

Février





Variation mensuelle

Québec













Exportations - 3,9

- 8,5

3,5

- 14,6 Importations 4,9

3,0

1,0

1,4















Canada













Exportations - 0,9

- 8,2

5,5

- 10,3 Importations 0,2

- 0,9

5,6

- 0,6



1. Données désaisonnalisées, en dollars constants (aux prix de 2017).

2. Les deux premiers mois de 2026 par rapport aux mêmes mois de 2025.

Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada.

Pour plus d'informations sur les principaux indicateurs économiques, consulter les Faits saillants économiques.

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Prochaine diffusion : 20 mai 2026

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SOURCE Institut de la statistique du Québec