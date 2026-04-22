La place des livres dans la vie des tout-petits est en hausse, mais varie entre les garçons et les filles

MONTRÉAL, le 22 avril 2026 /CNW/ - Les enfants nés au début des années 2020 sont proportionnellement plus nombreux que ceux nés à la fin des années 1990 à s'être fait faire la lecture tous les jours par un adulte de la maison, que ce soit à 5 mois (39 % c. 21 %), à un an et demi (61 % c. 47 %) ou à deux ans et demi (65 % c. 40 %).

Proportion d'enfants1 se faisant faire la lecture tous les jours par un adulte de la maison à environ 5, 17 et 29 mois, Québec, 1998-2000 et 2021-2024 (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec)

C'est ce que révèlent des analyses de l'Institut de la statistique du Québec réalisées à partir de l'étude longitudinale Grandir au Québec. Cette étude suivra jusqu'à l'âge adulte plus de 4 000 enfants nés au Québec en 2020-2021. La première édition de l'étude suit quant à elle une cohorte d'enfants nés en 1997-1998.

La lecture s'installe plus tôt dans la routine des tout-petits d'aujourd'hui : le quart (26 %) des enfants nés en 2020-2021 ont commencé à se faire faire la lecture avant l'âge de 2 mois, alors que cette proportion était de 15 % chez ceux nés en 1997‑1998.

Feuilleter des livres par eux-mêmes : une habitude moins fréquente chez les tout-petits

La proportion de tout-petits de deux ans et demi qui manipulent ou feuillètent quotidiennement des livres, des revues ou des bandes dessinées de leur propre initiative a diminué entre les deux éditions de l'étude : elle est passée de 66 % chez les tout-petits nés en 1997-1998 à 57 % chez ceux nés en 2020-2021.

Habitudes de lecture en bas âge : des différences entre les garçons et les filles

Au début des années 2020, les fillettes de deux ans et demi étaient plus susceptibles que les garçons :

de se faire faire la lecture tous les jours par un adulte de la maison (68 % c. 63 %);

de feuilleter ou de manipuler quotidiennement des livres, des revues ou des bandes dessinées de leur propre initiative (59 % c. 54 %).

L'exposition des tout-petits aux livres est liée au contexte socioéconomique

À deux ans et demi, les tout-petits dont la mère a un diplôme de niveau universitaire et ceux qui ne vivent pas dans un ménage à faible revenu sont plus susceptibles que les autres :

de se faire faire la lecture tous les jours;

d'avoir accès à plus de 40 livres pour enfants à la maison;

de fréquenter une bibliothèque au moins une fois par mois.

Au sujet de l'étude

L'étude Grandir au Québec a été mise en place pour répondre aux besoins de connaissances concernant le développement des enfants nés au Québec. Cette deuxième édition de l'Étude longitudinale du développement des enfants du Québec est réalisée par l'Institut de la statistique du Québec avec la collaboration de différents partenaires. L'étude est financée par la Fondation Lucie et André Chagnon, le ministère de la Famille, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le Conseil de gestion de l'assurance parentale et l'Institut de la statistique du Québec.

Les enfants visés par l'étude sont nés en 2020-2021 de mères résidant au Québec. L'échantillon initial compte 4 703 enfants et fera l'objet d'une collecte annuelle de l'âge de 5 mois à environ 8 ans. Par la suite, les collectes devraient avoir lieu tous les deux ans, ainsi qu'à certains moments clés. La troisième collecte de données de l'étude s'est déroulée de mai 2023 à mars 2024 alors que les enfants étaient âgés d'environ 29 mois.

L'Institut de la statistique du Québec est l'organisme public responsable de fournir des informations statistiques fiables et objectives sur la société québécoise. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour la prise de décision et une source d'information incontournable pour toutes les personnes qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

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SOURCE Institut de la statistique du Québec