PIB réel du Québec aux prix du marché : augmentation de 0,2 % au troisième trimestre de 2025

QUÉBEC, le 19 déc. 2025 /CNW/ - Au troisième trimestre de 2025, le produit intérieur brut (PIB) réel aux prix du marché du Québec a augmenté de 0,2 % par rapport au trimestre précédent (- 0,7 %). En taux annualisé, la hausse s'établit à 1,0 %.

Cette progression du PIB réel au troisième trimestre est essentiellement attribuable à l'amélioration du solde commercial résultant de la baisse de 1,5 % des importations de biens et services. C'est ce que nous apprend aujourd'hui la publication Comptes économiques du Québec, 3e trimestre 2025 de l'Institut de la statistique du Québec.

Produit intérieur brut réel aux prix du marché et ses principales composantes1 (variation en pourcentage)











Québec

Canada











2025

2025











T2

T3

Cumul2

T2

T3

Cumul2



Produit intérieur brut réel aux prix du marché

- 0,7

0,2

1,1

- 0,5

0,6

2,0





































Demande intérieure finale3

0,3

- 0,2

2,6

0,9

0,0

2,2





Dépenses de consommation finale

0,5

- 0,3

2,1

1,1

- 0,2

2,4







Des ménages

0,7

- 0,3

1,9

1,0

- 0,1

2,4







Des administrations publiques

0,3

- 0,2

2,2

1,2

- 0,4

2,6





Formation brute de capital fixe

- 0,7

0,4

4,6

0,2

0,6

1,5







Des entreprises

- 1,5

0,1

5,7

- 0,1

0,0

1,1







Des administrations publiques

2,5

1,4

0,4

1,5

2,9

3,5



Exportations de biens et services

- 4,5

0,0

- 1,8

- 7,0

0,2

- 2,0



Importations de biens et services

0,2

- 1,5

1,8

- 0,1

- 2,2

- 0,2





1. Les variations du produit intérieur brut réel aux prix du marché et de ses composantes sont calculées à partir des données désaisonnalisées, exprimées en dollars enchaînés selon l'indice en chaîne de Fisher (année de référence 2017). 2. Variation des trois premiers trimestres de 2025 par rapport aux trois premiers trimestres de 2024. 3. Incluant les dépenses de consommation finale des institutions à but non lucratif au service des ménages dont les variations n'apparaissent pas dans ce tableau. Sources : Statistique Canada, Direction des comptes macroéconomiques.

Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.

Diminution de 1,5 % des importations

Au cours du troisième trimestre de 2025, le volume total des importations a diminué de 1,5 % par rapport au second trimestre, principalement sous l'effet du recul de 2,7 % du volume des importations internationales de biens. Le volume des exportations est quant à lui demeuré presque inchangé. L'amélioration du solde commercial qui en résulte a été suffisamment forte pour soutenir la progression du PIB réel.

Contribution négative de la variation des stocks

Le troisième trimestre de 2025 est aussi caractérisé par un ralentissement de l'accroissement des stocks, ce qui a contribué négativement au PIB réel et a atténué l'effet positif du commerce extérieur.

Hausse de 0,4 % des dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement ont augmenté de 0,4 % au troisième trimestre. Ce sont principalement les investissements des administrations publiques (+ 1,4 %) qui ont soutenu cette augmentation, tandis que les investissements des entreprises ont peu progressé (+ 0,1 %).

Diminution de 0,3 % des dépenses de consommation finale

Les dépenses de consommation finale en biens et en services ont diminué de 0,3 % au troisième trimestre de 2025, principalement en raison de la baisse des dépenses des ménages (- 0,3 %).

PIB réel du Canada aux prix du marché : hausse de 0,6 % au troisième trimestre de 2025

Selon les informations diffusées par Statistique Canada le 28 novembre dernier, le PIB réel du Canada aux prix du marché a progressé de 0,6 % au troisième trimestre de 2025, après s'être replié de 0,5 % au trimestre précédent.

PIB réel du Québec aux prix de base : hausse de 0,3 % en septembre 2025

En septembre 2025, le PIB réel du Québec aux prix de base a augmenté de 0,3 % par rapport au mois précédent, après être demeuré relativement stable le mois précédent. C'est ce que nous apprend la publication Produit intérieur brut par industrie au Québec, septembre 2025 diffusée aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec.

Hausse de 0,4 % de la production de biens

La production des industries de biens a augmenté de 0,4 % en septembre, après avoir diminué de 0,7 % en août. Cette hausse provient principalement du secteur des services publics (+ 2,1 %) et du secteur de la fabrication (+ 0,4 %).

Hausse de 0,2 % de la production de services

Le niveau de production des industries de services a augmenté de 0,2 % en septembre, à la suite d'une hausse de 0,2 % en août. La croissance enregistrée en septembre est attribuable principalement aux secteurs du commerce de gros (+ 1,1 %) et du transport et de l'entreposage (+ 1,4 %).

PIB réel du Canada aux prix de base : hausse de 0,2 % en septembre 2025

Selon les informations publiées le 28 novembre 2025 par Statistique Canada, le PIB réel canadien aux prix de base a progressé de 0,2 % en septembre après avoir reculé de 0,1 % en août. En septembre, la production des industries de biens a augmenté de 0,6 %, alors que celle des industries de services a crû de 0,1 %.

Depuis 25 ans, l'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour la prise de décision et une source d'information incontournable pour toutes les personnes qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

