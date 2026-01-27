PIB réel du Québec aux prix de base : baisse de 0,4 % en octobre 2025

QUÉBEC, le 27 janv. 2026 /CNW/ - En octobre 2025, le produit intérieur brut (PIB) réel du Québec aux prix de base a reculé de 0,4 % par rapport au mois précédent, après avoir augmenté de 0,2 % en septembre. C'est ce que nous apprend la publication Produit intérieur brut par industrie au Québec, octobre 2025 diffusée aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec.

Recul de 0,4 % de la production de biens

Variation mensuelle du PIB1 du Québec (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec) Évolution du PIB réel par industrie au Québec (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec) Croissance cumulative2 du PIB réel au Québec (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec)

La production des industries de biens a reculé de 0,4 % en octobre, après avoir crû de 0,6 % au mois de septembre. Ce recul provient principalement du secteur de la fabrication (- 0,8 %). À l'inverse, le secteur des services publics enregistre une hausse (+ 0,9 %) en octobre.

Baisse de 0,3 % de la production de services

Le niveau de production des industries de services a diminué de 0,3 % en octobre, à la suite d'une hausse de 0,1 % en septembre. La diminution en octobre est attribuable principalement au secteur du commerce de gros (- 2,7 %). Le commerce de détail (- 1,1 %), les services d'enseignement (- 0,9 %), les services professionnels, scientifiques et techniques (- 0,5 %) ainsi que le transport et l'entreposage (- 0,8 %) ont aussi contribué à la baisse, mais dans une moindre mesure. À l'inverse, le secteur des soins de santé et de l'assistance sociale (+ 0,3 %) a connu une hausse.

Cumul des dix premiers mois de 2025 : augmentation de 0,9 % du PIB réel du Québec

Pour les dix premiers mois de l'année 2025, le PIB réel du Québec est de 0,9 % supérieur à celui des mêmes mois de 2024. Les principaux secteurs ayant contribué à la hausse sont les services d'enseignement (+ 4,6 %), les services immobiliers et services de location et de location à bail (+ 2,3 %), la finance et les assurances (+ 3,0 %), les soins de santé et l'assistance sociale (+ 1,7 %), ainsi que le commerce de détail (+ 2,7 %). À l'opposé, le secteur de la fabrication a connu une baisse de 3,6 %.

PIB réel du Canada aux prix de base : baisse de 0,3 % en octobre 2025

Selon les informations publiées le 23 décembre 2025 par Statistique Canada, le PIB réel canadien aux prix de base a diminué de 0,3 % en octobre, après avoir enregistré une hausse de 0,2 % au mois de septembre. La production des industries de biens et celle des industries de services ont diminué respectivement de 0,7 % et de 0,2 %. Pour les dix premiers mois de l'année 2025, le PIB réel du Canada est de 1,5 % supérieur à celui des mêmes mois de 2024.

Produit intérieur brut réel par industrie1

(variation en pourcentage)



2024 2025

Variation

annuelle Variation mensuelle Variation

cumulative2

Septembre Octobre Québec 1,7 0,2 - 0,4 0,9 Canada 2,0 0,2 - 0,3 1,5





1. Les niveaux du produit intérieur brut par industrie sont évalués aux prix de base en dollars enchaînés (2017), désaisonnalisés et annualisés. 2. Les dix premiers mois de 2025 par rapport aux mêmes mois de 2024.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour la prise de décision et une source d'information incontournable pour toutes les personnes qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

