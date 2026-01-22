Baisse de 4,9 % des exportations internationales de marchandises du Québec en octobre 2025

QUÉBEC, le 22 janv. 2026 /CNW/ - Les exportations internationales de marchandises du Québec, désaisonnalisées et en dollars constants, ont diminué de 4,9 % en octobre 2025 par rapport au mois précédent (+ 5,2 % en septembre). C'est ce qui ressort des plus récentes données sur le commerce international de marchandises du Québec, diffusées aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec.

Les produits ayant le plus contribué à cette baisse mensuelle sont les aéronefs (- 55,6 %), les moteurs d'aéronefs (- 8,6 %), le mazout léger (- 61,5 %), ainsi que les bijoux, les pierres précieuses taillées, les pièces de bijouterie, les couverts et ustensiles de table et les autres articles en métal précieux (- 44,5 %).

Parmi les produits dont les exportations ont augmenté en octobre, on trouve notamment le mazout lourd (+ 975,4 %), les minerais et concentrés de nickel, dont les exportations de septembre étaient nulles, les autobus, les autocars et les véhicules à usages spéciaux (+ 92,4 %), ainsi que les carburants diesel et biodiesel (+ 65,5 %).

Les exportations des dix premiers mois de 2025 ont fléchi de 4,5 % par rapport à la même période de 2024.

Les exportations destinées aux États-Unis

Les exportations du Québec des dix premiers mois de 2025 destinées aux États-Unis, non désaisonnalisées et en dollars courants, ont connu une baisse de 6,1 % par rapport aux mêmes mois de 2024. Sur cette même base et pour la même période, les exportations vers les autres pays (à l'exception des États-Unis) ont progressé de 8,1 %. Par conséquent, les exportations totales, y compris celles à destination des États-Unis, ont diminué de 2,3 %.

Consultez la section des tableaux sur le commerce international de marchandises avec les États-Unis pour obtenir la composition par produits des exportations et des importations du Québec avec ce pays.

Diminution des importations internationales de marchandises du Québec en octobre 2025

Les importations internationales de marchandises du Québec, désaisonnalisées et en dollars constants, ont affiché un recul de 0,8 % en octobre 2025 par rapport à septembre (+ 0,9 % en septembre).

Les produits ayant le plus contribué à la baisse de ces importations sont les formes primaires et les produits semi-ouvrés de métaux non ferreux et d'alliages de métaux non ferreux, sauf d'or, d'argent, de métaux du groupe du platine et d'aluminium (- 75,1 %), les produits pharmaceutiques et médicinaux (- 21,0 %), la bauxite et l'oxyde d'aluminium (- 20,0 %), ainsi que les camions légers, les fourgonnettes et les véhicules utilitaires sport avec moteurs électrique et hybride (- 24,1 %).

En revanche, les importations de certains produits ont augmenté en octobre. C'est notamment le cas pour les moteurs d'aéronefs (+ 83,4 %), les ordinateurs et les périphériques (+ 24,1 %), le pétrole brut classique (+ 11,3 %), ainsi que les camions légers, les fourgonnettes et les véhicules utilitaires sport, sans moteur électrique (+ 4,4 %).

Les importations des dix premiers mois de 2025 ont crû de 5,1 % par rapport aux mêmes mois de 2024.

La situation au Canada

Selon les informations publiées par Statistique Canada le 8 janvier 2026, les exportations canadiennes de marchandises, désaisonnalisées et en dollars constants, ont diminué de 1,2 % en octobre 2025 par rapport au mois précédent. Les importations ont quant à elles augmenté de 3,6 %.

Pour les dix premiers mois de 2025, les exportations de marchandises du Canada ont enregistré une baisse de 1,3 % par rapport à la même période de 2024, tandis que les importations ont connu une hausse de 0,2 %.

Exportations et importations internationales de marchandises1 (variations en pourcentage)

2024

2025

Variation

annuelle

Variation mensuelle Variation

cumulative2



Septembre

Octobre Québec











Exportations 2,9

5,2

- 4,9 - 4,5 Importations 1,4

0,9

- 0,8 5,1













Canada











Exportations 1,1

3,8

- 1,2 - 1,3 Importations 0,3

- 4,2

3,6 0,2 1. Données désaisonnalisées, en dollars constants (aux prix de 2017). 2. Les dix premiers mois de 2025 par rapport aux mêmes mois de 2024. Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada.

Liens utiles

Prochaine diffusion : 12 février 2026

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour la prise de décision et une source d'information incontournable pour toutes les personnes qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

Relations avec les médias

Centre d'information et de documentation

Tél. : 418 691-2401

ou 1 800 463-4090 (sans frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Courriel : [email protected]

Site Web de l'Institut : statistique.quebec.ca

Consulter le calendrier des diffusions à venir.

S'abonner aux alertes courriel pour connaître les mises à jour de statistiques.

SOURCE Institut de la statistique du Québec