La majorité des professions au Québec sont hautement exposées à l'intelligence artificielle

MONTRÉAL, le 3 févr. 2026 /CNW/ - En 2024, environ 59 % de la main-d'œuvre au Québec occupait un emploi présentant une haute exposition à l'intelligence artificielle (IA), soit environ 2 700 000 personnes. Le Québec affiche par ailleurs un taux d'exposition à l'IA semblable à celui de l'ensemble du Canada.

Prédominance de l'IA dans les professions occupées par les femmes

Répartition de l'emploi total selon le genre et l'indice d'exposition des professions à l'intelligence artificielle et la complémentarité, population de 15 ans et plus, Québec, 2024 (en pourcentage) (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec) Répartition de l'emploi total selon le niveau d'études et l'indice d'exposition des professions à l'intelligence artificielle et la complémentarité, population de 15 ans et plus, Québec, 2024 (en pourcentage) (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec)

Ce sont les femmes qui sont les plus susceptibles d'être exposées à l'IA dans leur emploi (71 % c. 49 %). Cela s'explique par la composition industrielle et professionnelle selon le genre; les hommes étant davantage concentrés dans des professions de production qui sont moins susceptibles d'être affectées par l'IA.

Plus particulièrement, les femmes sont davantage exposées à l'IA que les hommes à la fois pour les cas de forte complémentarité (35 % c. 26 %), c'est-à-dire dans des professions où elles peuvent tirer profit de cette technologie, que pour les cas de faible complémentarité (36 % c. 23 %), soit dans des professions où les tâches pourraient être transformées ou effectuées par cette technologie.

Les personnes ayant une formation universitaire sont plus susceptibles que les autres d'être exposées à l'IA

Étant donné que l'IA parvient de plus en plus à effectuer des tâches cognitives et non routinières, on doit s'attendre à ce que les personnes hautement qualifiées (celles qui détiennent une formation postsecondaire, en particulier universitaire) soient plus à risque d'être exposées à l'IA. En 2024, environ 86 % des emplois occupés par des personnes ayant une formation universitaire (baccalauréat et plus) se trouvent dans une profession potentiellement hautement exposée à l'IA. À l'opposé, seulement environ le tiers des personnes ayant un diplôme secondaire ou moins sont exposées à l'IA dans leur emploi.

Les professions où le télétravail est possible sont hautement exposées à l'IA

Pratiquement toutes les professions où le télétravail est possible sont hautement exposées à l'IA. Ces professions exigent fréquemment des formations postsecondaires, particulièrement universitaires, qui sont plus susceptibles de présenter une haute exposition à l'IA. Par ailleurs, pour les professions dont le télétravail est impossible, une large majorité (environ 69 %) des emplois sont faiblement exposés à l'IA.

La Capitale-Nationale, Montréal et l'Outaouais affichent des parts élevées d'emplois hautement exposés à l'IA

En 2024, environ les deux tiers des emplois dans les régions de la Capitale-Nationale, de Montréal et de l'Outaouais sont hautement exposés à l'IA. Dans ces régions, la plus grande présence des administrations publiques, ou encore de la finance, des assurances, de l'immobilier et de la location de même que des services professionnels, scientifiques et techniques explique leur plus grande exposition des professions à l'IA.

Pour en savoir plus sur l'exposition potentielle des professions à l'IA au Québec en 2024

Consulter le bulletin complet qui fournit plusieurs données complémentaires, notamment sur l'âge, la rémunération horaire et les industries. Les estimations qui y sont présentées ont été réalisées à partir des données de l'Enquête sur la population active de Statistique Canada et s'appuient sur l'indice d'exposition professionnelle potentielle à l'IA ajusté en fonction de la complémentarité.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour la prise de décision et une source d'information incontournable pour toutes les personnes qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

Relations avec les médias

Centre d'information et de documentation

Tél. : 418 691-2401

ou 1 800 463-4090 (sans frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Courriel : [email protected]

Site Web de l'Institut : statistique.quebec.ca

SOURCE Institut de la statistique du Québec