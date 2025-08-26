PIB réel du Québec aux prix de base : baisse de 0,5 % en mai 2025

QUÉBEC, le 26 août 2025 /CNW/ - En mai 2025, le produit intérieur brut (PIB) réel du Québec aux prix de base a reculé de 0,5 % par rapport au mois précédent, après avoir diminué de 0,2 % en avril. C'est ce que nous apprend la publication Produit intérieur brut par industrie au Québec, mai 2025 diffusée aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec.

Recul de 1,1 % de la production de biens

La production des industries de biens a baissé de 1,1 % en mai, et ce, pour un deuxième mois consécutif. Ce recul en mai provient principalement du secteur des services publics (- 5,3 %), et dans une moindre mesure, du secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière, et de l'extraction de pétrole et de gaz (- 4,2 %) ainsi que du secteur de la fabrication (- 0,4 %).

Recul de 0,3 % de la production de services

Le niveau de production des industries de services a diminué de 0,3 % en mai, à la suite d'une hausse de 0,1 % en avril. Les principaux secteurs qui ont connu une baisse en mai sont les administrations publiques (- 0,8 %), le commerce de détail (- 0,8 %) ainsi que les soins de santé et l'assistance sociale (- 0,5 %).

Cumul des cinq premiers mois de 2025 : augmentation de 1,5 % du PIB réel du Québec

Pour les cinq premiers mois de l'année 2025, le PIB réel du Québec est de 1,5 % supérieur à celui des mêmes mois de 2024. Les principaux secteurs ayant contribué à la hausse sont les services d'enseignement (+ 5,3 %), les soins de santé et l'assistance sociale (+ 2,8 %), les services immobiliers et les services de location et de location à bail (+ 2,1 %), le commerce de détail (+ 3,5 %), la finance et les assurances (+ 3,0 %), ainsi que les services publics (+ 6,3 %).

PIB réel du Canada aux prix de base : baisse de 0,1 % en mai 2025

Selon les informations publiées le 31 juillet 2025 par Statistique Canada, le PIB réel canadien aux prix de base a reculé de 0,1 % en mai, et ce, pour un deuxième mois d'affilée. La production des industries de biens a diminué de 0,1 %, tandis que celle des industries productrices est demeurée essentiellement inchangée. Pour les cinq premiers mois de l'année 2025, le PIB réel du Canada est de 1,7 % supérieur à celui des mêmes mois de 2024.

Produit intérieur brut réel par industrie1

(variation en pourcentage)



2024 2025

Variation

annuelle Variation mensuelle Variation

cumulative2

Avril Mai Québec 1,3 - 0,2 - 0,5 1,5 Canada 1,7 - 0,1 - 0,1 1,7

1. Les niveaux du produit intérieur brut par industrie sont évalués aux prix de base en dollars enchaînés (2017), désaisonnalisés et annualisés. 2. Les cinq premiers mois de 2025 par rapport aux mêmes mois de 2024. Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada.

