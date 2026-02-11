Les spectacles présentés devant une large assistance ont généré la moitié des revenus de billetterie au Québec en 2024

QUÉBEC, le 11 févr. 2026 /CNW/ - Près de 21 000 représentations professionnelles payantes en arts de la scène ont eu lieu au Québec en 2024 et l'assistance a atteint 9 millions d'entrées. Les grands spectacles (assistance de plus de 2 000 personnes) ont généré le quart de l'assistance et la moitié des revenus de billetterie, alors qu'ils n'ont compté que pour 3 % des représentations.

Répartition des représentations, de l’assistance et des revenus de billetterie des représentations payantes en arts de la scène selon la discipline, Québec, 2024 (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec)

C'est ce que révèlent les analyses tirées de l'Enquête sur la fréquentation des spectacles au Québec publiées aujourd'hui par l'Observatoire de la culture et des communications de l'Institut de la statistique du Québec.

Des spectacles produits ici et interprétés en français

Sur les 21 000 représentations offertes au Québec en 2024, on estime que 18 000 étaient de provenance québécoise (88 %). Ces représentations ont rassemblé les trois quarts de l'assistance (6,7 M d'entrées) et généré près des deux tiers des revenus de billetterie (256,6 M$).

Les représentations interprétées principalement en français, soit 70 % de l'offre en arts de la scène, ont rassemblé 57 % de l'assistance et 43 % des revenus de billetterie. Les spectacles interprétés principalement en anglais ont compté pour 14 % des représentations, 21 % de l'assistance et 29 % des revenus de billetterie.

La musique en première place

La discipline « musique et chanson » occupe une place prépondérante dans le paysage des arts de la scène au Québec avec 44 % des représentations, 47 % de l'assistance et 54 % des revenus de billetterie.

Bien qu'ils représentent deux secteurs distincts, le théâtre et l'humour suivent avec des parts de marché comparables en termes de représentations (22 % c. 19 %), d'assistance (14 % c. 19 %) et de revenus de billetterie (9 % c. 13 %).

Une grande concentration à Montréal et à Québec

En 2024, plus de la moitié des représentations et de la fréquentation des spectacles au Québec s'est concentrée dans les régions centrales de Montréal et de la Capitale-Nationale, soit près de 11 000 représentations et de 5,3 M d'entrées.

La Montérégie arrive troisième, avec près de 2 000 représentations et 0,8 M d'entrées. Un millier de représentations ont eu lieu dans les Laurentides, attirant 0,4 M d'entrées, un résultat comparable à celui de l'Estrie. Lanaudière a aussi enregistré près de 0,4 M d'entrées, et l'Outaouais, 0,3 M. L'assistance a atteint 0,2 M d'entrées dans le Centre-du-Québec et 0,1 M d'entrées dans Chaudière-Appalaches.

Au total, environ 2 000 représentations ont eu lieu dans les régions éloignées du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec, et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. L'assistance dans ces régions éloignées s'est établie à environ 0,5 M d'entrées.

Lire les analyses complètes

SOURCE Institut de la statistique du Québec