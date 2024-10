Philippe Johnson nommé président du conseil d'administration de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

MONTRÉAL, le 22 oct. 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain tenait aujourd'hui son assemblée générale annuelle en compagnie de ses membres et partenaires. Philippe Johnson, associé directeur au bureau de Montréal du cabinet d'avocats Davies Ward Phillips & Vineberg, a été désigné par le conseil d'administration à la présidence de la Chambre pour l'année 2024-2025. Il succède à Vickie Joseph, cofondatrice et présidente de V Kosmetik, ainsi que cofondatrice du Groupe 3737 et de Fempreneures.

« Je suis très heureux d'accepter le mandat de président du conseil d'administration de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour l'année 2024-2025. C'est un honneur pour moi de succéder à des leaders d'exception qui ont contribué à bâtir l'héritage que nous continuons à porter aujourd'hui. Dans son rôle de force mobilisatrice de l'écosystème économique, la Chambre occupe une place centrale pour accompagner les entreprises face aux transformations actuelles. Je m'engage à mettre toute mon énergie et mon expertise au service de nos membres, afin de poursuivre cette mission et de renforcer la vitalité et la prospérité de notre métropole », a déclaré Philippe Johnson, président du conseil d'administration de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Philippe Johnson assure la direction du bureau de Montréal du cabinet d'avocats Davies Ward Phillips & Vineberg depuis 2017. Il conseille des sociétés canadiennes, américaines et internationales de premier plan depuis plus de vingt ans sur leurs principaux investissements et enjeux stratégiques au Canada.

En plus de siéger au comité de direction du cabinet depuis 2012, M. Johnson est administrateur de la Fondation Serge-Marcil, qui s'emploie à améliorer le bien-être des enfants en Haïti et en Afrique. Il a aussi été membre du conseil d'administration de Startup Montréal (aujourd'hui Québec Tech).

À titre de président du conseil de la Chambre durant l'année 2024-2025, puis de président sortant du conseil l'année suivante, M. Johnson jouera un rôle stratégique auprès de la haute direction et assurera une présence assidue aux activités.

Les personnes suivantes composent le conseil d'administration pour l'exercice 2024-2025 :

Sandra Abitan, Ad. E.

Associée directrice, bureau de Montréal

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Isabelle Adjahi

Vice-présidente, Communications

CDPQ

Grégoire Baillargeon

Président

BMO Groupe financier, Québec

Janie C. Béïque

Présidente et cheffe de la direction

Fonds de solidarité FTQ

Graham Carr

Recteur et vice-chancelier

Université Concordia

Nassib El-Husseini, Ph. D.

Président-directeur général

Les 7 doigts de la main

Mélissa Fortin, Ph. D., M. Sc., CPA

Professeure en comptabilité

UQAM

Présidente du conseil d'administration

Jeune Chambre de commerce de Montréal

Graham Fox

Vice-président - Affaires publiques, relations externes et communications

Hydro-Québec

Marie-Josée Gagnon, Fellow SCRP, IAS.A

Présidente fondatrice

Casacom

Idéatrice

Brave

Marjolaine Hudon

Présidente régionale, Direction du Québec

RBC Banque Royale

Philippe Johnson

Associé directeur

Davies Ward Phillips & Vineberg

Vickie Joseph

Cofondatrice

Groupe 3737 et Fempreneures

Cofondatrice et présidente

V Kosmetik

Benoit Lacoste Bienvenue

Associé directeur - Province de Québec

KPMG au Canada

Grégory Larroque

Vice-président, Affaires économiques

CGI

Michel Leblanc

Président et chef de la direction

Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Karine Moses

Présidente, direction du Québec et première vice-présidente, PME et Groupe des compagnies Internet (GCI)

Bell

Christine Pouliot, MBA, CFA

Vice-présidente et associée directrice pour le Québec et l'est du Canada

et associée, Transactions

PwC Canada

Martin Robitaille

Directeur général, chef, Financement des sociétés, Québec

et chef, Énergies, services publics et infrastructures

Banque Nationale

Sarah Segal

Cheffe de la marque et cheffe de la direction

DAVIDsTea

Laurence Vincent

Présidente

Prével

Pape Wade

Cofondateur et CEO

Airudi

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

