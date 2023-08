MONTRÉAL, le 3 août 2023 /CNW/ - Deep Sky, une entreprise montréalaise spécialisée dans la capture et le stockage de carbone à long terme et à grande échelle, a embauché Phil De Luna, PhD comme directeur des technologies du carbone et directeur de l'ingénierie. Scientifique et innovateur de renommée mondiale en technologie de carbone, Phil De Luna a consacré sa carrière à l'élaboration de solutions pour lutter contre les changements climatiques. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il participera activement à la réalisation des ambitions de Deep Sky qui souhaite devenir la première entreprise au monde de capture du carbone à l'échelle de gigatonne.

Plus récemment, Phil a travaillé comme expert en développement durable chez McKinsey & Company, où il a participé à la résolution de problèmes les plus complexes de décarbonisation de l'industrie. Titulaire d'un doctorat en science et ingénierie des matériaux et d'une maîtrise en chimie, il a publié plus de 50 articles dans des revues scientifiques réputées dans les domaines de la transformation du CO2, de l'hydrogène et de l'IA pour la découverte de matériaux. Il a reçu la médaille d'or du gouverneur général, il est membre de la Société royale du Canada et il est professeur auxiliaire au Département de science et de génie des matériaux de l'Université de Toronto. Phil De Luna siège également au conseil d'administration de Carbon Management Canada, un organisme sans but lucratif spécialisé dans les technologies axées sur le carbone. Il est aussi un mentor pour les entreprises en démarrage du Creative Destruction Lab et a été finaliste du Carbon XPRIZE, doté d'une enveloppe de 20 millions de dollars.

Reconnu par Clarivate Highly Cited Researchers comme faisant partie du top 0,1 % dans son domaine, Phil a été sélectionné en 2019 par le magazine Forbes dans son classement 30 Under 30 pour son travail de conversion du CO2 et d'autres produits chimiques en carburants propres. Également en 2019, il a été le plus jeune directeur de l'histoire du Conseil national de recherches du Canada, où il a mis sur pied et dirigé un programme de recherche concertée disposant d'un budget de 57 millions de dollars sur les technologies transformatrices canadiennes afin d'atteindre l'objectif de carboneutralité d'ici 2050. En 2021, il s'est présenté aux élections fédérales pour devenir député du Parti vert du Canada afin d'apporter plus de sciences à la politique.

« La tâche monumentale qui consiste à inverser les changements climatiques requiert les plus grands talents du monde », a déclaré Fred Lalonde, cofondateur de Deep Sky. « Nous sommes déterminés à construire une infrastructure d'élimination du carbone à grande échelle et à grande vitesse. Phil De Luna est le scientifique en technologie du carbone qui peut y parvenir. Son parcours scientifique et de recherche, combinés à son expérience au sein du gouvernement et en consultation, font de lui la personne idéale pour nous aider à offrir des crédits de carbone de grande qualité aux entreprises et aux gouvernements avant-gardistes qui sont prêts à inverser leur empreinte carbone. »

« Le changement climatique est un problème trop important et une menace trop immédiate pour l'inaction », a déclaré Phil De Luna, directeur des technologies du carbone et directeur de l'ingénierie chez Deep Sky. « Il était clair pour moi que je devais utiliser mes compétences pour exercer une influence directe réelle sur le terrain. Mon objectif chez Deep Sky est de trouver, de mettre au point, de mettre à l'échelle et de déployer une technologie de pointe pour extraire le CO2 du ciel et des océans, au coût énergétique le plus bas possible, le plus rapidement possible. Cela sera l'oeuvre de ma vie de ne pas seulement réduire l'impact des changements climatiques, mais de contribuer à les inverser. »

Deep Sky travaille à la construction d'une infrastructure d'élimination et de stockage du carbone à grande échelle au Canada. En tant que développeur de projet, l'entreprise réunit les technologies de captage direct dans l'air et dans les océans les plus prometteuses afin de produire la plus grande quantité de crédits de carbone de haute qualité. Alimentées par des énergies renouvelables, les installations de Deep Sky sont stratégiquement situées au Québec, une région qui dispose d'une abondance d'énergie hydroélectrique, d'un immense potentiel éolien et d'un vaste territoire offrant la riche composition géologique requise au stockage du carbone.

Ce travail implique la participation de tous. Deep Sky est en train de constituer une équipe de classe mondiale composée d'ingénieurs, de concepteurs, de partenaires de technologies climatiques et de décideurs politiques qui croient en la possibilité de rendre l'impossible possible. Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur curriculum vitæ à [email protected].

À propos de Deep Sky

La société montréalaise Deep Sky construit actuellement la première entreprise de captage du carbone à l'échelle gigatonne, dont l'objectif est d'éliminer des milliards de tonnes de carbone de l'atmosphère et de les stocker de façon permanente sous terre. Deep Sky réunit sous un même toit les entreprises les plus prometteuses de captage direct du carbone dans l'air et dans les océans afin de mettre sur le marché le plus grand nombre de crédits de carbone de haute qualité. Pour en savoir plus : fr.deepskyclimate.com

