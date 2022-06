Les produits en vente libre ont toujours été une composante importante de Pharmascience. En étant une organisation simplifiée et ciblée, axée uniquement sur les marques de produits en vente libre, Norwell aura l'agilité et la flexibilité nécessaires pour stimuler la croissance de ses marques de produits en vente libre actuelles et pour proposer de nouvelles innovations sur le marché canadien.

La vision de Norwell est d'aider les Canadiens à satisfaire leurs besoins en matière de santé et de bien-être en offrant des solutions en vente libre fiables et cliniquement éprouvées.

« Avec le lancement de Norwell Santé Grand Public, nous disposons d'une équipe dédiée aux produits en vente libre expérimentée et motivée par la possibilité de faire croître nos marques, d'offrir des solutions novatrices sur le marché et d'aider les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de santé et de mieux-être », mentionne David Bloom, Directeur général, Norwell Santé Grand Public inc.

« Nous avons des attentes élevées pour cette nouvelle entreprise et nous allons tout mettre en œuvre pour aider Norwell à fournir des marques et des services de qualité supérieure à nos consommateurs, patients et clients », ajoute David Goodman, Chef de la direction, Pharmascience inc.

À PROPOS DE NORWELL SANTÉ GRAND PUBLIC INC.

Norwell Santé Grand Public inc. est une entreprise autonome de soins de santé grand public qui possédera l'agilité et la flexibilité nécessaires pour stimuler la croissance dans la catégorie des produits en vente libre. La vision de Norwell Santé Grand Public est d'aider les Canadiens à satisfaire leurs besoins en matière de santé et de mieux-être en offrant des solutions en vente libre fiables et cliniquement éprouvées. La gamme de marques de Norwell comprend Lax-A-Day, Hemovel, Cystoplus, Chromolyn, Helixia et Rhinaris. Toutes les marques de Norwell ont la confiance de nos patients, consommateurs, professionnels de la santé canadiens et clients. La mission de Norwell est d'offrir ces solutions avec une approche axée sur la connaissance, la précision, l'innovation, l'agilité et la collaboration. Norwell est une entreprise affiliée de la famille d'entreprises de Pharmascience, qui est l'un des plus importants fabricants de produits pharmaceutiques au Canada et qui possède une présence internationale dans 50 pays.

