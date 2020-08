Pharmascience inc. réitère son soutien à l'Institut de cardiologie de Montréal pour la des études de recherche sur la réorientation de la colchicine en médecine cardiovasculaire et sur la COVID-19

MONTRÉAL, le 31 août 2020 /CNW Telbec/ - L'Institut de cardiologie de Montréal (ICM) a publié plus tôt aujourd'hui deux autres articles de recherche confirmant les bienfaits de la colchicine à faible dose (0,5 mg par jour) dans la prévention des risques d'événements cardiovasculaires ischémiques chez les patients ayant subi un infarctus du myocarde (IM). Il s'agissait de sous-analyses de l'essai marquant COLCOT I réalisé l'an dernier par l'ICM (Tardif, JC et al. N Engl J Med 2019;381, 2497-2505). Elles visaient à déterminer les répercussions du temps du traitement sur la réponse à la colchicine après l'IM et si des marqueurs génétiques permettent d'identifier les patients susceptibles de bénéficier d'un traitement par la colchicine. Ces résultats ont été présentés lors de la séance 2020 de la Société européenne de cardiologie (European Society of Cardiology, ESC).

La première de ces sous-analyses a été publiée simultanément dans l'European Heart Journal (EHJ). Elle démontre que l'instauration précoce d'une faible dose de colchicine dans les trois premiers jours après l'IM réduit considérablement (de 48 %) le risque d'événements CV ischémiques comparativement au placebo en plus du traitement standard. La deuxième sous-analyse a trouvé des associations génétiques crédibles avec des critères d'évaluation CV et des événements gastro-intestinaux chez des patients traités par la colchicine dans COLCOT. Les résultats appuient des approches personnalisées potentielles en matière de réduction de l'inflammation pour la prévention cardiovasculaire.

Pharmascience inc. est fière de sa collaboration continue avec le Centre de recherche de l'ICM, qui a mené en 2019 à l'essai marquant COLCOT I. Les résultats d'une autre étude clinique (LoDoCo2 - Nidorf, M. et al. NEJM.org Aug 31,2020) présentée lors de la réunion de 2020 de l'ESC, et menée auprès de patients atteints d'une maladie coronarienne stable, confirment ceux de COLCOT dans un contexte post-IM. Ces études révèlent des répercussions positives potentielles majeures sur les résultats obtenus chez des patients atteints de maladie coronarienne, et sur la santé publique en général.

Un aspect important de l'essai COLCOT est qu'il permet la redéfinition des usages de la colchicine, un médicament utilisé depuis des décennies pour traiter la goutte. La redéfinition de médicaments plus anciens et bien établis implique de trouver des utilisations supplémentaires pour les médicaments déjà approuvés. Pharmascience est également impliquée à l'ICM dans le cadre de l'essai COLCORONA, en cours, évaluant si les effets anti-inflammatoires de la colchicine peuvent réduire les complications de la COVID-19, ralentir la progression de la maladie et sauver la vie de certains patients.

« Pharmascience a pris la décision de soutenir des innovations dans le domaine des soins médicaux telles que COLCOT et COLCORONA, ici au Canada. Notre objectif est de soutenir l'innovation thérapeutique et d'améliorer les résultats pour les patients avec de nouvelles indications pour des médicaments fiables qui peuvent être offerts à un coût abordable, » annonce David Goodman, Ph. D., chef de la direction de Pharmascience. « Nous croyons que ces projets de recherche clinique font écho à notre désir de contribuer aux progrès thérapeutiques grâce à un entrepreneuriat social responsable. »

L'utilisation clinique de la colchicine est soutenue par un profil d'innocuité bien connu et est disponible à un coût très abordable par rapport à certains médicaments plus récents utilisés dans des indications semblables. Les médicaments génériques recyclés constituent des options intéressantes et à faible prix pour les programmes de remboursement des médicaments publics et privés dans leur lutte constante avec les problèmes d'abordabilité des nouveaux médicaments.

« Malheureusement, peu de fabricants de médicaments prennent ce risque à cause de barrières commerciales inhérentes », ajoute le Dr Goodman. « Aucune garantie n'est faite que les investissements supplémentaires en R et D nécessaires à la redéfinition des médicaments seront recouvrés à cause du manque de protection en matière de propriété intellectuelle qu'on retrouve souvent avec les médicaments génériques. Pharmascience est prête à prendre ce risque pour le bien commun. Cependant, nous aurons besoin de l'aide des régulateurs et des responsables des programmes d'assurance médicaments pour mettre en œuvre des structures d'approbation et de remboursement qui favorisent l'innovation plutôt que de décourager la redéfinition des usages des médicaments. »

Fondée en 1983, Pharmascience inc. est le plus grand employeur pharmaceutique au Québec. Cette entreprise dont le siège social est situé à Montréal s'enorgueillit de compter 1 500 employés. Pharmascience inc. est une entreprise pharmaceutique privée bien implantée au Canada et dont la portée mondiale s'accroît avec la distribution de ses produits dans plus de 60 pays. Figurant au 47e rang parmi les 100 principaux investisseurs canadiens en recherche et développement (R et D) grâce à 49,5 millions de dollars d'investissement en 2019, Pharmascience inc. est le 4e plus grand manufacturier de médicaments génériques au pays.



Pharmascience inc. a des valeurs solides basées sur l'importance d'investir dans ses employés et les jeunes. Grâce à divers programmes et initiatives, l'entreprise veille à ce qu'elle appuie leur développement personnel et leur vie. En 2020, Pharmascience inc. a été reconnue pour ses investissements en étant reconnue comme l'un des meilleurs employeurs au Canada pour les jeunes et parmi les meilleurs employeurs de Montréal, dans le cadre du projet du Canada Les 100 meilleurs employeurs. De plus, en 2020, le prestigieux magazine Forbes a classé Pharmascience inc. parmi les 300 meilleurs employeurs.

