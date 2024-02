MONTRÉAL, le 26 févr. 2024 /CNW/ - Pharmascience, la plus grande entreprise pharmaceutique de propriété canadienne, a annoncé l'automne dernier un important projet d'expansion de 120 millions de dollars de ses installations de fabrication de produits injectables stériles à son site de Candiac. Pour faire suite à cette nouvelle d'envergure, l'entreprise est maintenant fière d'annoncer l'élargissement de ses services contractuels de développement et de fabrication, également connus sous le nom de Contract Development Manufacturing Organisation (CDMO), grâce à la création d'une nouvelle unité commerciale dédiée aux produits injectables stériles.

Cette nouvelle unité d'affaires contribuera à accélérer la production et à atteindre les objectifs de croissance de Pharmascience en permettant à l'entreprise d'offrir ses services de recherche et développement, de formulation et de fabrication pour des partenaires pharmaceutiques externes. Elle se concentrera plus spécifiquement sur les produits injectables, avec un mandat d'offrir des services de CDMO aux entreprises de biotechnologie et auprès de celles ayant des besoins pour le développement ou la fabrication de produits injectables stériles complexes.

L'ambition de Pharmascience est de devenir un chef de file international dans le segment CDMO des produits injectables stériles, et de servir les entreprises pharmaceutiques grâce à des services de classe mondiale pour répondre aux besoins des clients et des patients dans le monde entier.

« Avec une vision de poursuivre notre expansion tout en supportant la recherche et la production locales, nous sommes devant une formidable opportunité d'élargir nos services pour répondre aux besoins d'une clientèle grandissante de compagnies pharmaceutique dont les besoins en matière d'approvisionnement de produits injectables complexes pourront être comblés par l'extraordinaire expertise de l'équipe Pharmascience. La création de notre nouvelle unité d'affaires CDMO représente ainsi une excellente occasion de maximiser la valeur de nos efforts en recherche et développement, ainsi que la valeur de chacune des unités produites à notre usine de Candiac! » soutient Martin Arès, Chef de la direction chez Pharmascience.

Nomination de John Foy à titre de Directeur général, CDMO

Parallèlement à la création de cette nouvelle unité commerciale CDMO, Pharmascience est heureuse d'accueillir au sein de l'entreprise John Foy, qui occupe depuis février le poste de Directeur général, CDMO.

Titulaire d'un MBA de l'université de Caroline du Nord et diplômé en ingénierie mécanique de l'université de Lehigh en Pennsylvanie, M. Foy est un leader expérimenté qui a évolué au cours des 24 dernières années au sein d'organisations CDMO spécialisées dans les produits biologiques et pharmaceutiques complexes. De plus, il possède une vaste connaissance du marché américain, une pensée stratégique, ainsi qu'une solide expertise en développement de marchés. Sa grande expérience et son leadership éprouvé seront sans contredit des atouts majeurs pour permettre à Pharmascience de positionner son unité d'affaires CDMO comme un chef de file mondial dans le segment des produits injectables stériles.

Quelques nouvelles sur l'expansion de Candiac

Depuis son annonce en octobre dernier, Pharmascience est heureuse des progrès que son équipe a réalisés sur son projet d'expansion à Candiac. D'ici 2026, l'entreprise investira plus de 120 millions de dollars pour développer ses installations et plus que tripler sa capacité grâce à des nouveaux équipements de pointe. Cela permettra à l'entreprise de supporter davantage de patients, puisque la production annuelle passera à plus de 20 millions d'unités. Cette expansion, qui est déjà bien avancée, permettra également à Pharmascience de rivaliser avec des acteurs internationaux et d'élargir sa clientèle grâce à une nouvelle offre de produits et services.

À PROPOS DE PHARMASCIENCE INC.

Fondée en 1983, Pharmascience inc. est le plus grand employeur pharmaceutique au Québec. Avec son siège social situé à Montréal et ses 1 500 employés, Pharmascience inc. est une entreprise pharmaceutique privée à service complet ayant de profondes racines au Canada, et dont la portée mondiale est croissante, entre autres grâce à la distribution de ses produits dans plus de 50 pays. Figurant au 52e rang parmi les 100 principaux investisseurs canadiens en recherche et développement (R&D) en 2023, grâce à 40-50 millions de dollars d'investissement annuels, Pharmascience inc. est parmi les plus grands manufacturiers de médicaments au Canada.

Au quotidien, Pharmascience inc. accorde une grande importance à investir dans ses employés et dans les jeunes et mise sur divers programmes et initiatives pour les soutenir dans leur développement personnel et leur vie quotidienne. En 2024, l'entreprise a d'ailleurs été reconnue pour ses engagements en étant certifiée en tant que Great Place to Work pour une troisième année consécutive.

SOURCE Pharmascience inc.

Renseignements: Pour en apprendre davantage sur l'entreprise ou sur sa nouvelle unité d'affaires, veuillez faire parvenir un courriel à [email protected].