MONTRÉAL, le 18 juill. 2023 /CNW/ - Pharmascience lance sa nouvelle marque employeur « Faire la différence ensemble » pour renforcer la fierté de travailler pour l'entreprise et ainsi mobiliser ses employés et ses nouveaux candidats.

« Faire la différence ensemble » est un symbole qui unit tous les employés dans l'entreprise. Plusieurs étapes ont été réalisées afin de s'assurer que la marque employeur reflète bien l'expérience des employés de Pharmascience; par exemple, plusieurs employés ont participé à des sondages, des entrevues et des groupes de discussion.

Ce slogan incarne parfaitement notre engagement envers la santé de nos patients, l'épanouissement de nos employés et le bien-être de notre communauté. La puissance des équipes et la valeur de chaque individu sont primordiales pour l'entreprise. Chacun de nos employés est un élément de notre formule gagnante.

La raison d'être de cette marque employeur

Cette marque employeur permet de rappeler aux employés ce qui fait de Pharmascience un employeur distinctif et attrayant. Elle présente les éléments de l'entreprise d'une manière authentique afin d'engager les meilleurs talents et d'attirer les bons candidats.

Pharmascience compte sur des atouts non négligeables tels qu'une mission qui rallie les talents, une posture de bon citoyen corporatif, les activités philanthropiques nombreuses de l'entreprise, et un environnement stimulant qui favorise le développement et encourage les projets diversifiés. La mise en place de la marque employeur a été grandement influencée par l'atmosphère dans lequel les employés travaillent, les conditions de travail, le développement professionnel dans l'entreprise et la culture de l'organisation.

« Faire la différence ensemble » sera utilisé principalement en recrutement afin d'attirer les meilleurs candidats. Ainsi, Pharmascience s'attend à maximiser l'engagement des employés qui resteront plus longtemps dans l'entreprise et auront une meilleure performance sur le long terme. Cette performance accrue contribuera à renforcer la réputation positive de l'entreprise, ce qui se traduira par un taux de rétention plus élevé et un engagement accru.

« Nous sommes fiers que nos employés soient au cœur de notre marque employeur. Ils incarnent nos valeurs, notre mission et nos ambitions. Ils agissent comme ambassadeurs en partageant leur expérience, leur enthousiasme et leur fierté d'appartenir à notre entreprise. Ils vont également pouvoir continuer à faire rayonner la marque employeur dans le temps. Nous les remercions chaleureusement de leur effort et leur engagement envers ce projet, ainsi que pour leur implication continue à alimenter et faire vivre la marque employeur dans le temps, » a déclaré Irene Mascolo, vice-présidente des ressources humaines et communication de Pharmascience.

Comment Pharmascience se distingue avec cette marque employeur ?

Un véritable esprit d'équipe : Chez Pharmascience, personne n'est laissé pour compte. Un véritable esprit d'équipe règne. Nous nous sentons soutenus, entendus, notre avis compte, nos idées sont valorisées.

: Chez Pharmascience, personne n'est laissé pour compte. Un véritable esprit d'équipe règne. Nous nous sentons soutenus, entendus, notre avis compte, nos idées sont valorisées. L'esprit d'entreprise : Pour nous, aucun défi n'est trop complexe à relever. Nous sommes animés par l'innovation et nous sommes toujours en mode solution.

: Pour nous, aucun défi n'est trop complexe à relever. Nous sommes animés par l'innovation et nous sommes toujours en mode solution. Une fierté locale : Travailler chez Pharmascience, c'est faire partie d'un fleuron local d'envergure internationale. Une entreprise aux racines et aux valeurs canadiennes profondes qui rivalise avec les géants mondiaux de l'industrie.

: Travailler chez Pharmascience, c'est faire partie d'un fleuron local d'envergure internationale. Une entreprise aux racines et aux valeurs canadiennes profondes qui rivalise avec les géants mondiaux de l'industrie. Une pharmacie durable et responsable : Travailler chez Pharmascience, c'est aussi voir la pharmacie différemment. C'est faire partie d'une entreprise inclusive qui redonne à sa communauté et contribue à l'économie locale.

En bref, cette nouvelle marque employeur est la représentation de ce que Pharmascience est en tant qu'employeur. Elle promeut cette expérience auprès de nos employés actuels et des employés futurs et vise à attirer des candidats qui se reconnaissent dans ce que nous sommes.

Cliquez ici pour visiter le site Carrières de Pharmascience et pour consulter nos offres d'emplois : Offre d'emploi en science, en affaires, et en production | Pharmascience

Suivez nos pages sur les médias sociaux : LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube.

À PROPOS DE PHARMASCIENCE INC.

Fondée en 1983, Pharmascience inc. est le plus grand employeur pharmaceutique au Québec. Avec son siège social situé à Montréal et ses 1 500 employés, Pharmascience inc. est une entreprise pharmaceutique privée à service complet ayant de profondes racines au Canada, et dont la portée mondiale est croissante, entre autres grâce à la distribution de ses produits dans plus de 50 pays. Figurant au 50e rang parmi les 100 principaux investisseurs canadiens en recherche et développement (R&D) en 2022, grâce à 40-50 millions de dollars d'investissement annuels, Pharmascience inc. est parmi les plus grands manufacturiers de médicaments au Canada.

Au quotidien, Pharmascience inc. accorde une grande importance à investir dans ses employés et dans les jeunes et mise sur divers programmes et initiatives pour les soutenir dans leur développement personnel et leur vie quotidienne. En 2023, l'entreprise a d'ailleurs été reconnue pour ses engagements en remportant le prix d'un des meilleurs employeurs pour les jeunes au Canada attribués par le groupe Canada's Top 100 Employers. Également en 2023, Pharmascience a été certifiée en tant que Great Place to Work pour la deuxième année consécutive.

SOURCE Pharmascience inc.

Renseignements: [email protected]