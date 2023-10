Cet important projet d'expansion permettra d'accroître l'offre de médicaments au Canada et de stimuler les exportations.

CANDIAC, QC, le 27 oct. 2023 /CNW/ - Pharmascience inc. (Pharmascience) est heureuse d'annoncer une expansion majeure de son usine de fabrication de produits injectables stériles à Candiac, au Québec, soutenue par Innovation, Sciences et Développement économique Canada à travers le Fonds stratégique pour l'innovation et par le gouvernement du Québec, par l'entremise de son mandataire Investissement Québec.

David Goodman, Président exécutif du conseil d’administration de Pharmascience; L’honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec; Morris Goodman, Co-fondateur de Pharmascience; Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie ; ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal; Christian Dubé, ministre de la Santé et Député de La Prairie; Martin Arès, Chef de la direction de Pharmascience. (Groupe CNW/Pharmascience inc.)

En tant que plus grande entreprise pharmaceutique de propriété canadienne, Pharmascience est engagée à mettre à profit ses 40 années d'expertise dans la fabrication de produits pharmaceutiques en investissant dans sa croissance au Québec. Ce projet d'expansion d'envergure permettra à Pharmascience de tripler sa capacité de fabrication de produits injectables et aura de nombreux avantages pour la santé des patients au Canada et à travers le monde.

Avec ce nouvel agrandissement qui entrera en service en 2026, ce projet permettra à l'entreprise de :

Tirer parti de ses forces en recherche et développement afin d'attirer davantage de partenariat en services contractuels de développement et de fabrication pharmaceutique ( CMO et CDMO );

et ); Améliorer l'autonomie canadienne en matière de biofabrication, ainsi que la capacité à répondre aux besoins de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique;

Accroître l'efficacité de la fabrication et accélérer les délais de réponse aux pénuries de médicaments ou aux problèmes de santé urgents;

Établir pleinement Pharmascience comme chef de file canadien dans la fabrication de produits pharmaceutiques injectables spécialisés, cytotoxiques et à haute concentration.

Citations

« Cet important projet d'expansion s'inscrit dans la vision de Pharmascience d'être le chef de file canadien en matière de biofabrication de produits génériques et novateurs. Nous sommes fiers d'investir dans la croissance continue de Pharmascience, en nous appuyant sur nos 40 années d'expérience dans le secteur, afin d'offrir des médicaments abordables et de grande qualité aux patients du Canada et du monde entier ».

- David W. Goodman, Ph.D., Président exécutif du conseil d'administration, Pharmascience

« L'annonce d'aujourd'hui démontre que Pharmascience est déterminé à supporter la fabrication locale et que nous croyons au besoin d'investir au Québec et au Canada. Nous sommes fiers d'annoncer ce projet d'envergure qui consolidera notre rôle de chef de file dans la fabrication de produits pharmaceutiques au Canada. Ce projet démontre, qu'avec le support des gouvernements, nous pouvons soutenir la fabrication locale et notre capacité nationale pour sécuriser la chaine d'approvisionnement de produits pharmaceutiques et ainsi, notre système de soins de santé. »

- Martin Arès, Chef de la direction, Pharmascience

« Le projet de modernisation et d'agrandissement de l'installation de Pharmascience au Québec viendra soutenir la croissance stratégique du secteur canadien des sciences de la vie et permettra d'augmenter nos capacités de pointe en biofabrication. Grâce à ce projet, les Canadiens auront accès à des médicaments essentiels, et l'industrie canadienne de la biofabrication et des sciences de la vie, qui est en plein essor, s'en trouvera renforcée et pourra se développer. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Le Québec est rapidement en voie de devenir une importante plaque tournante pour le secteur de la biofabrication et des sciences de la vie, tant au Canada, qu'à l'étranger. En permettant d'augmenter la capacité déjà impressionnante de cette installation, les investissements que réalisent les gouvernements du Canada et du Québec affermiront encore plus notre réputation à cet égard tout en créant des emplois de haut niveau bien rémunérés dans la région de Montréal. »

- L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« Notre gouvernement continue de bâtir une industrie québécoise des sciences de la vie forte et innovante. C'est en misant sur des projets structurants comme celui de Pharmascience qu'on va solidifier les assises de ce secteur stratégique et renforcer notre approvisionnement local. »

- Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Nous avons à cœur de favoriser notre autonomie en matière d'approvisionnement et de soutenir l'innovation dans le domaine de la santé afin de rendre notre réseau plus performant, comme indiqué dans le Plan santé. En appuyant le projet de Pharmascience, on mise sur le savoir-faire d'ici pour mieux répondre aux besoins des Québécois. »

- Christian Dubé, ministre de la Santé

« L'expansion des installations de Pharmascience à Candiac est un témoignage éloquent de l'engagement de cette grande entreprise familiale québécoise d'assurer le maintien de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique pour le bénéfice de tous les Canadiens. Compter Pharmascience parmi ses citoyens corporatifs est source de fierté pour le conseil municipal. Sa renommée et son succès mondiale ne peuvent que rejaillir sur l'ensemble de la collectivité. »

- Normand Dyotte, maire de Candiac

Faits saillants

Ce projet permettra à Pharmascience de tripler sa capacité actuelle de fabrication de produits injectables par rapport à 2021, grâce à l'ajout de nouveaux équipements plus efficaces.

Cette nouvelle installation comprend environ 26 000 pieds carrés d'espace de fabrication et d'équipement, ainsi qu'une modernisation d'environ 7 500 pieds carrés des installations existantes de Pharmascience.

D'une valeur totale de 120 millions de dollars, ce projet est soutenu par le Fonds d'innovation stratégique du gouvernement du Canada à hauteur de 29,77 millions de dollars et par le gouvernement du Québec, par l'entremise de son mandataire Investissement Québec à hauteur de 24,75 millions de dollars.

à hauteur de 29,77 millions de dollars et par le gouvernement du Québec, par l'entremise de son mandataire Investissement Québec à hauteur de 24,75 millions de dollars. 50 nouveaux emplois hautement qualifiés dans le domaine de la fabrication de pointe seront créés grâce au projet, qui contribuera à la création de 300 autres emplois.

Pharmascience sera en mesure d'investir environ 40 à 50 millions de dollars par an dans la recherche et le développement au Canada .

. 12% seulement des médicaments distribués au Canada étant fabriqués au pays, ce projet essentiel augmentera la capacité de fabrication nationale, permettant ainsi de mieux protéger la chaîne d'approvisionnement en médicaments au Canada .

À PROPOS DE PHARMASCIENCE INC.

Fondée en 1983, Pharmascience inc. est le plus grand employeur pharmaceutique au Québec. Avec son siège social situé à Montréal et ses 1 500 employés, Pharmascience inc. est une entreprise pharmaceutique privée à service complet ayant de profondes racines au Canada, et dont la portée mondiale est croissante, entre autres grâce à la distribution de ses produits dans plus de 50 pays. Figurant au 50e rang parmi les 100 principaux investisseurs canadiens en recherche et développement (R&D) en 2022, grâce à 40-50 millions de dollars d'investissement annuels, Pharmascience inc. est parmi les plus grands manufacturiers de médicaments au Canada.

Au quotidien, Pharmascience inc. accorde une grande importance à investir dans ses employés et dans les jeunes et mise sur divers programmes et initiatives pour les soutenir dans leur développement personnel et leur vie quotidienne. En 2023, l'entreprise a d'ailleurs été reconnue pour ses engagements en remportant le prix d'un des meilleurs employeurs pour les jeunes au Canada attribués par le groupe Canada's Top 100 Employers. Également en 2023, Pharmascience a été certifiée en tant que Great Place to Work pour la deuxième année consécutive.

SOURCE Pharmascience inc.

Renseignements: Pour plus d'information : Justin Meloche, 514-995-9704, [email protected]