PGIRE : l'énergie et les minéraux, deux piliers d'une même ambition

QUÉBEC, le 30 juin 2026 /CNW/ - L'Association minière du Québec (AMQ) était présente aujourd'hui au dévoilement du Plan de gestion intégrée des ressources énergétiques (PGIRE) par le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, M. Bernard Drainville, et par M. Yves Montigny, député de René-Lévesque. L'AMQ accueille ce plan favorablement et souligne que l'atteinte des objectifs ambitieux du Québec en matière d'énergie et de décarbonation nécessitera d'importants investissements en infrastructures et, par conséquent, un approvisionnement soutenu en minéraux de base, critiques et stratégiques.

PGIRE - Communiqué AMQ (Groupe CNW/Association minière du Québec)

« Le PGIRE répond à plusieurs demandes formulées par l'industrie minière, mais sa mise en œuvre par des gestes concrets sera déterminante. Ce plan rappelle également une réalité incontournable : du développement des infrastructures énergétiques à l'emmagasinage de l'énergie, en passant par le renforcement des réseaux électriques, les besoins en minéraux sont considérables. Plus que jamais, l'industrie minière fait partie de la solution. Le Québec possède les ressources, l'expertise et le savoir-faire nécessaires pour soutenir cette transformation. La transition énergétique passe par une transition minérale », a déclaré Emmanuelle Toussaint, présidente-directrice générale de l'AMQ.

L'AMQ salue également la volonté du gouvernement de réduire la dépendance aux énergies fossiles en misant sur l'électricité propre et le développement d'autres sources d'énergie. Le Québec possède tous les atouts pour demeurer un leader de la décarbonation. Nous rappelons que cette ambition repose sur un accès fiable en énergie et en quantité suffisante pour répondre aux besoins des régions « ressources » et pour assurer la sécurité économique du Québec.

« Sans les infrastructures énergétiques et sans les capacités de production et de distribution requises, le secteur minier ne peut se développer. De plus, sans elles, l'électrification des opérations minières ainsi que le recours accru aux bioénergies seront freinés, compromettant ainsi l'atteinte des objectifs de décarbonation. Il est donc essentiel d'investir dans le développement énergétique des régions « ressources » afin d'accompagner la réalisation des projets miniers et de soutenir leur contribution à la prospérité du Québec. Une vision ambitieuse du développement régional doit reconnaître le rôle stratégique de ces territoires et leur donner les moyens de développer pleinement leur potentiel économique », a conclu Mme Toussaint.

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, des institutions, des organismes sans but lucratif et divers partenaires du secteur minier. Fière de la contribution de ses membres qui génère plus de 51 300 emplois et contribue pour 12 milliards de dollars au PIB du Québec, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer de façon proactive une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

SOURCE Association minière du Québec

Renseignements : Francis Bérubé, Directeur, affaires publiques et environnement, 418-655-2256, [email protected]