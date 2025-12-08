Évaluations environnementales : une réforme nécessaire et demandée par le secteur minier

QUÉBEC, le 8 déc. 2025 /CNW/ - L'Association minière du Québec (AMQ) salue l'annonce du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Bernard Drainville, visant à moderniser et réduire les délais associés à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement. En effet, améliorer l'efficience et la fluidité du déroulement de la procédure est devenu une nécessité afin d'assurer une plus grande prévisibilité et soutenir la compétitivité des projets miniers québécois.

« L'industrie minière a maintes fois exprimé le besoin de simplifier et d'accélérer les procédures entourant les projets miniers, tout en assurant un haut niveau de protection de l'environnement. L'annonce d'aujourd'hui constitue une réponse concrète à cette préoccupation. L'efficience et la prévisibilité des processus administratifs et réglementaires sont essentielles pour renforcer l'attractivité du Québec auprès des investisseurs, pour faciliter la concrétisation des projets miniers et assurer la pérennité des opérations des sociétés minières. Nous examinerons attentivement le contenu des propositions, mais il est clair que le gouvernement pose des actions qui vont dans le sens des demandes que nous avons formulées », a déclaré Emmanuelle Toussaint, présidente-directrice générale de l'Association minière du Québec.

Au-delà de l'amélioration des procédures réglementaires et administratives visant une meilleure efficacité, l'AMQ insiste sur l'importance d'un accompagnement adéquat, d'échanges constructifs et du partage de savoirs pour optimiser le traitement des dossiers. Dans cette optique, l'AMQ se réjouit de la volonté du gouvernement d'offrir un soutien personnalisé aux promoteurs de projets, ce qui permettra de réduire les va-et-vient observés actuellement dans le cadre des processus d'évaluations environnementales.

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, des institutions, des organismes sans but lucratif et divers partenaires du secteur minier. Fière de la contribution de ses membres qui génère plus de 51 300 emplois directs et indirects et contribue pour 12 milliards de dollars au PIB du Québec, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer de façon proactive une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

