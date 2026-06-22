Élections 2026: l'AMQ demande des engagements clairs pour relancer la compétitivité minière

QUÉBEC, le 22 juin 2026 /CNW/ - À l'approche des prochaines élections générales, l'Association minière du Québec (AMQ) interpelle l'ensemble des partis politiques afin qu'ils prennent des engagements clairs pour créer un environnement d'affaires plus compétitif et attrayant pour le secteur minier et pour contribuer pleinement à la prospérité du Québec et de ses régions.

Dans un contexte de concurrence internationale accrue, l'AMQ invite les formations politiques à s'appuyer sur quatre axes prioritaires :

Plateforme électorale AMQ (Groupe CNW/Association minière du Québec)

Regagner l'attractivité minière du Québec et protéger la compétitivité du Québec

Réduire les coûts d'opération ainsi que les délais des processus réglementaires et améliorer la prévisibilité afin d'attirer les investissements.

Planifier l'énergie et les infrastructures selon les réalités du développement minier

Assurer un accès à l'énergie en régions et mieux intégrer les infrastructures de transport dans la planification minière.

Redonner davantage aux régions minières

Moderniser les mécanismes de redistribution des redevances minières afin de renforcer les retombées locales.

Répondre à la pénurie de main-d'œuvre en régions ressources

Soutenir l'attraction, la formation, l'immigration et les services essentiels aux communautés.

L'AMQ souligne que ces priorités s'inscrivent dans une vision globale visant à maintenir un environnement d'affaires stable, efficace et concurrentiel, condition essentielle pour attirer les investissements et soutenir le développement à long terme du secteur.

« Le Québec doit se donner les moyens de ses ambitions. Dans un contexte d'incertitudes géopolitiques, il est essentiel de mettre en place des conditions prévisibles et compétitives afin que notre industrie puisse demeurer performante, contribuer pleinement à la prospérité du Québec et réduire notre dépendance face à certaines juridictions minières contrôlant l'extraction et la transformation de minéraux. », affirme Emmanuelle Toussaint, PDG de l'Association minière du Québec.

Le document identifiant les quatre priorités électorales 2026 de l'AMQ est disponible en ligne ici.

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, des institutions, des organismes sans but lucratif et divers partenaires du secteur minier. Fière de la contribution de ses membres qui génère plus de 51 300 emplois et contribue pour 12 milliards de dollars au PIB du Québec, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer de façon proactive une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

SOURCE Association minière du Québec

Renseignements: Francis Bérubé, Directeur, affaires publiques et environnement, 418-655-2256, [email protected]