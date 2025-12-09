Projet de loi 5 : L'industrie minière salue les mesures pour réaliser les projets plus rapidement

QUÉBEC, le 9 déc. 2025 /CNW/ - L'Association minière du Québec (AMQ) accueille favorablement le dépôt du projet de loi 5 par le ministre des Finances, M. Eric Girard, visant à accélérer l'octroi des autorisations requises pour la réalisation des projets prioritaires et d'envergure nationale. Cette annonce, conjuguée à celle de son collège et ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Bernard Drainville, visant à moderniser et réduire les délais associés à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, constitue des mesures rassurantes pour l'industrie minière.

« Le secteur minier, confronté à une multiplication des délais et à une incertitude accrue dans le développement de nombreux projets, se félicite de ces mesures destinées à renforcer la prévisibilité et l'efficacité des processus pour la réalisation de grands projets structurants. Notre industrie a besoin que le gouvernement revoie ses façons de faire pour simplifier et accélérer les procédures entourant les projets miniers, tout en assurant un haut niveau de protection de l'environnement, ce qui est possible, souhaitable et plus que nécessaire. », a déclaré Emmanuelle Toussaint, présidente-directrice générale de l'Association minière du Québec.

Rappelons que dans le classement mondial des juridictions minières de l'Institut Fraser publié le 29 juillet 2025, le Québec est tombé de la 5ᵉ place en 2023 à la 22ᵉ en 2024, signalant un recul important de la confiance des investisseurs à l'égard de l'environnement minier québécois, un phénomène fortement associé à l'incertitude des processus réglementaires et administratifs.

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, des institutions, des organismes sans but lucratif et divers partenaires du secteur minier. Fière de la contribution de ses membres qui génère plus de 51 300 emplois directs et indirects et contribue pour 12 milliards de dollars au PIB du Québec, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer de façon proactive une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

