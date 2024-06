En s'appuyant sur la technologie de surveillance à distance, l'étude a pour but d'améliorer les soins et de réduire la pression sur les systèmes de santé du Canada

KIRKLAND, QC, le 3 juin 2024 /CNW/ - Pfizer est fière d'annoncer aujourd'hui qu'elle appuie une étude menée par l'Université McMaster, par l'entremise de l'Ontario Clinical Oncology Group, qui vise à améliorer les soins prodigués aux Canadiennes et Canadiens souffrant de myélome multiple. L'étude EMBRACE, dirigée par la Dre Hira Mian, professeure adjointe au Département d'oncologie de l'Université McMaster et hématologue-oncologue à Hamilton Health Sciences, examinera comment les adultes atteints d'un myélome multiple récurrent ou réfractaire peuvent recevoir un traitement et des soins à domicile de façon sécuritaire, dans le but d'améliorer les soins aux patient•e•s et de réduire la pression sur les systèmes de santé du Canada.

« Le myélome multiple est un cancer du sang qui peut entraîner une morbidité et une mortalité importantes. Certains traitements, particulièrement les plus récents comme les anticorps bispécifiques, exigent que les patient•e•s soient admis à l'hôpital pour les recevoir, au moins durant les premiers jours, explique la Dre Mian. Notre étude évaluera si le traitement peut être administré en toute sécurité à domicile, en utilisant la surveillance à distance à titre d'une des mesures. La technologie offerte nous permet de tenir à l'œil les signes vitaux des patient•e•s. La surveillance à distance contribuera à réduire le temps que les patient•e•s passent à se rendre à leurs rendez-vous de traitement et à l'hôpital, ce qui aidera à améliorer leur qualité de vie. Elle participera également à diminuer le nombre de leurs rendez-vous à l'hôpital de même que la pression sur le système de santé. Par ailleurs, les personnes atteintes de myélome multiple étant particulièrement sensibles aux infections, l'étude examinera aussi comment l'augmentation de l'intervalle entre les doses peut concourir à abaisser ce risque. »

L'étude EMBRACE s'amorcera en juillet 2024 dans 5 centres du Canada. Les scientifiques responsables de l'étude dans ces centres sont les suivants : la Dre Alissa Visram de l'Hôpital d'Ottawa, le Dr Irwindeep Sandhu du Cross Cancer Institute d'Edmonton, le Dr Nizar Bahlis de l'Arnie Charbonneau Cancer Institute de Calgary, le Dr Christopher Verner de BC Cancer Vancouver et la Dre Hira Mian de Hamilton Health Sciences. Le protocole de l'étude prévoit également la réalisation d'analyses de corrélation en laboratoire. Celles-ci seront effectuées à Calgary par le Dr Bahlis, co-investigateur de l'étude EMBRACE.

Le myélome multiple est le deuxième type de cancer du sang le plus fréquent, près de 11 Canadiennes et Canadiens recevant chaque jour un diagnostic de myélomei. On estime qu'en 2023, 3 900 personnes ont reçu un diagnostic de myélome multiple au pays et que 1 700 sont décédées de cette maladieii.

« Le myélome multiple est une maladie pour laquelle il existe un important besoin non comblé, car les patient•e•s présentent souvent une récidive et deviennent réfractaires aux traitements qu'ils doivent recevoir successivement et qui sont limités », a déclaré Andrew Brown, leader - Affaires médicales, Oncologie chez Pfizer Canada. « Nous nous engageons à soutenir les personnes atteintes de myélome multiple et la communauté touchée par cette maladie redoutable. C'est pourquoi Pfizer est fière de s'associer à l'Université McMaster, à la Dre Mian et au Dr Bahlis ainsi qu'à tous les scientifiques responsables de l'étude afin de faire progresser la recherche et nos connaissances dans ce domaine ».

"Au nom du gouvernement de l'Ontario, nous félicitons Pfizer pour son nouveau partenariat avec l'Université McMaster", a déclaré Vic Fedeli, ministre ontarien du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce. "Le secteur des sciences de la vie et l'écosystème de R-D de l'Ontario continuent de produire des solutions et des découvertes de pointe qui améliorent et sauvent des vies. Nous remercions Pfizer, l'Université McMaster et l'équipe talentueuse de l'étude EMBRACE pour leur travail visant à améliorer la vie des personnes atteintes d'un myélome multiple et pour avoir représenté le meilleur du talent et de l'innovation de l'Ontario dans le monde entier."

À propos du myélome multiple récurrent ou réfractaire

Le myélome multiple est un cancer associé au comportement anormal et à la croissance non contrôlée des plasmocytes. Chez la personne atteinte d'un myélome multiple, les plasmocytes anormaux sont surproduits par rapport aux autres éléments figurés du sang. Il peut en résulter une anémie, des saignements spontanés et une plus grande sensibilité aux infectionsiii. Parmi les autres symptômes du myélome multiple, on peut compter les suivants : infections fréquentes; fatigue ou essoufflement; engourdissement ou faiblesse; faible nombre de plaquettes, de globules rouges ou de globules blancs; ou troubles osseux, notamment douleur, faiblesse ou fracturesiv,v.

Bien que l'évolution du myélome varie d'une personne à l'autre, les récidives sont quasi inévitables, et de nombreuses personnes deviennent résistantes aux traitements - on parle dans ces cas de myélome multiple récurrent et réfractairevi.

Il n'existe aucun traitement curatif contre le myélome multiple, et la plupart des personnes vivant avec cette maladie recevront quatre traitements ou plus en raison des récidivesvii.

À propos de Pfizer Canada

Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l'une des principales entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Chez Pfizer, nous nous efforçons d'utiliser la science et nos ressources mondiales pour mettre au point de nouveaux médicaments afin d'aider à prolonger et d'améliorer la vie des gens. Nous nous employons à devenir la norme en ce qui a trait à la qualité, à l'innocuité et à la valeur inhérentes à la découverte, à la conception et à la fabrication des produits de soins de santé. Tous les jours, les employé•e•s de Pfizer travaillent à améliorer le mieux-être des patient•e•s ainsi que la prévention et le traitement des maladies les plus redoutables de notre époque. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez pfizer.ca ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, X, Instagram ou YouTube.

_______________________________________________ i Myélome Canada. Statistiques sur le myélome multiple : Incidence et prévalence au Canada. Consulté en novembre 2023 au https://myelomacanada.ca/a-propos-du-myelome/introduction-au-myelome-multiple/incidence-et-prevalence-au-canada. ii Société canadienne du cancer. Statistiques sur le myélome multiple : Incidence et mortalité. Consulté en décembre 2023 au https://cancer.ca/fr/cancer-information/cancer-types/multiple-myeloma/statistics. iii Société canadienne du cancer. Les plasmocytes. Consulté en novembre 2023 au https://cancer.ca/fr/cancer-information/cancer-types/multiple-myeloma/what-is-multiple-myeloma/the-plasma-cells. iv Centre de cancérologie MD Anderson : Myélome multiple. Consulté en décembre 2023 au https://www.mdanderson.org/cancer-types/multiple-myeloma.html. v Mayo Clinic. Survol du myélome multiple. Consulté en décembre 2023 au https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/multiple-myeloma/symptoms-causes/syc-20353378. vi Dimopoulos MA, Richardson P, Lonial S. Treatment options for patients with heavily pretreated relapsed and refractory multiple myeloma. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2022;22(7):460-473. doi:10.1016/j.clml.2022.01.011 vii Mikhael J, Ismaila N, Cheung M, et al. Treatment of multiple myeloma: ASCO and CCO joint clinical practice guideline. J Clin Oncol. 37:1228-1263.

SOURCE Pfizer Canada

Renseignements: Affaires de l'entreprise - Canada, 1-866-9Pfizer (1-866-973-4937), [email protected]