OTTAWA, ON, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Prix Galien Canada est heureux d'annoncer que Pfizer et BioNTech sont les lauréats du Prix du produit innovateur pour leur vaccin contre la COVID-19, Comirnaty®. Ce prix est décerné chaque année à un médicament considéré comme une découverte ayant apporté une contribution globale très importante aux soins des patients au Canada en matière d'efficacité, d'innocuité, de bénéfices et d'innovation.

Najah Sampson (milieu), Présidente chez Pfizer Canada, Fabien Paquette (droite) and Vratislav Hadrava (gauche) on accepté le Prix Galien Canada Produit innovateur de la part de Pfizer et BioNTech pour le vaccin COVID-19, Cormirnaty, pendant la reception de remise des prix de la Fondation pour la recherche en santé à Montréal. (Groupe CNW/Médicaments novateurs Canada) Le Prix Galien Canada Produit innovateur est décerné chaque année à l’entreprise qui a mis au point un médicament lancé sur le marché canadien et considéré par le jury comme ayant apporté la contribution globale la plus importante aux soins des patients au Canada en matière d’efficacité, d’innocuité, de bénéfices et d’innovation. (Groupe CNW/Médicaments novateurs Canada)

La pandémie mondiale de COVID-19 a provoqué de graves perturbations sociales et économiques, ce qui a nécessité une action urgente pour en limiter les conséquences. Au début de l'année 2020, BioNTech et Pfizer ont uni leurs forces et, grâce à leur collaboration, ont mis au point le vaccin à ARN messager en un temps record, sauvant ainsi d'innombrables vies et soulageant les systèmes de santé et le personnel médical.

« Pfizer et BioNTech se sont associés pour réaliser l'un des programmes de développement d'un vaccin les plus importants de l'histoire, pulvérisant le précédent record établi dans les années 1960 pour le développement d'un vaccin anti-ourlien, qui avait pris quatre ans. On ne saurait trop insister sur les avantages de ce vaccin révolutionnaire, et nous sommes extrêmement fiers de récompenser un produit qui a eu un effet aussi important sur la vie des Canadiens », a souligné la Dre Jean Gray, présidente du jury du Prix Galien Canada.

À ce jour, plus de 66 millions de doses du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, approuvé par Santé Canada, ont été administrées aux Canadiens depuis l'obtention de l'autorisation réglementaire en 2020. Une analyse récente montre que les vaccins ont été très efficaces pour réduire le nombre de cas de COVID-19, d'hospitalisations et de décès - les estimations suggèrent qu'il y a eu 21 % de cas en moins, 37 % d'hospitalisations en moins et 34 900 décès en moins entre janvier 2021 et mai 2022.

« C'est avec un grand plaisir et une profonde reconnaissance que je suis ici aujourd'hui pour accepter le prestigieux Prix Galien Canada Produit innovateur au nom de Pfizer et de BioNTech pour Comirnaty, le premier vaccin COVID-19 approuvé au Canada », a déclaré Najah Sampson, présidente de Pfizer Canada, lors de la réception de remise des prix de la Fondation pour la recherche en santé, qui a lieu à Montréal. "Le développement de Comirnaty est un exemple éclatant de ce qui est possible lorsque le génie scientifique, le dévouement et un sens commun de l'urgence convergent. »

Pour plus d'informations sur le Prix du produit innovateur, consultez le site https://innovativemedicines.ca/fr/prix-galien/

À propos du Prix Galien Canada Produit innovateur

Le Prix Galien Canada Produit innovateur est décerné chaque année à l'entreprise qui a mis au point un médicament lancé sur le marché canadien et considéré par le jury comme ayant apporté la contribution globale la plus importante aux soins des patients au Canada en matière d'efficacité, d'innocuité, de bénéfices et d'innovation.

À propos de la Fondation pour la recherche en santé

La Fondation pour la recherche en santé (FRS) de Médicaments novateurs Canada est un organisme à but non lucratif qui investit dans les recherches en santé dans les centres universitaires canadiens et qui fait la promotion de l'importance de l'innovation en santé axée sur la recherche au pays. L'une des principales fondations pour la santé privées du pays, la FRS contribue à prévenir et à traiter les maladies, ainsi qu'à améliorer les systèmes de soins de santé canadiens. De plus, elle s'engage à résoudre des problèmes liés à la santé en faisant preuve d'excellence dans le domaine de la recherche, en formant des partenariats avec des parties prenantes et en contribuant à l'avancement des politiques publiques.

SOURCE Médicaments novateurs Canada

Renseignements: Marise Varanda, Directrice, Relations avec les médias et contenu, Téléphone : 613-462-5369, Courriel : [email protected]