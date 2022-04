L'entreprise privilégie une culture équitable pour les femmes à tous les échelons

KIRKLAND, QC, le 29 avril 2022 /CNW/ - Pfizer Canada est heureuse d'annoncer qu'elle a reçu la certification Parité de niveau Or de La gouvernance au féminin. Cette certification vise à reconnaître les organisations qui ont obtenu des résultats en s'engageant à atteindre la parité des genres dans leur effectif, en intégrant cet engagement dans leur écosystème et en prenant des mesures pour l'honorer et le maintenir au fil du temps. Pour obtenir cette certification, les organisations doivent se soumettre à une évaluation approfondie par La gouvernance au féminin, soutenue par Accenture, Mercer et Willis Towers Watson.

« Nous sommes très fiers d'avoir reçu cette certification. Elle atteste de notre engagement ferme envers la parité des genres à tous les échelons de l'entreprise, a déclaré Cole C. Pinnow, président de Pfizer Canada. La certification montre que nous incarnons notre valeur de l'équité et que nous croyons que tout le monde mérite d'être vu, entendu et soigné. Non seulement est-il essentiel de créer et de maintenir un environnement de travail productif et positif pour les femmes, mais il est également indispensable de répondre aux besoins des Canadiens en accueillant des points de vue diversifiés, représentatifs des patients et des clients que nous servons. »

Pour se qualifier, les organisations doivent être évaluées au regard de trois principales catégories de critères :

Stratégie : Gouvernance et vision - L'organisation doit démontrer que ses politiques et pratiques, son orientation stratégique, sa prise de décisions clés et sa culture incluent une représentation progressivement équitable des femmes par rapport aux hommes, tout en tenant compte des multiples retombées de la diversité sur l'évolution de la carrière des femmes. Voici des exemples relevés chez Pfizer :





L'entreprise s'est engagée à accroître d'ici 2023 la représentation des femmes (de 30 % à 50 %), ainsi que celle des populations sous-représentées (de 15 % à 30 %) au sein de la haute direction.



Elle a amélioré son programme d'été pour étudiants en 2021, afin que l'ensemble des étudiants engagés proviennent de milieux sous-représentés ou défavorisés.

Actions : Catalyseurs collectifs - L'organisation doit démontrer que ses pratiques, ses programmes et ses actions entraînent des progrès vers une représentation équitable d'une diversité de femmes à tous les échelons de l'organisation, jusqu'à ce que la parité (reflétant tous les éléments de la diversité) soit atteinte et maintenue. En voici quelques exemples chez Pfizer :





Au Canada , l'Alliance des femmes cherche à développer le potentiel professionnel des femmes, tandis que la nouvelle Alliance de la fierté offre des ressources pour les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transidentitaires et queer ainsi que leurs alliés.

L'Alliance des femmes met sur pied des événements et des programmes destinés aux femmes tout au long de l'année afin de favoriser le réseautage interne, l'encadrement entre pairs et la progression des carrières. Le groupe a également formé un sous-comité appelé « Hommes en tant qu'alliés » qui permet aux hommes d'aider les femmes à faire avancer leurs carrières.

Résultats : Équité - L'organisation doit démontrer que le résultat de sa stratégie et de ses actions dans le domaine de la parité entraîne une progression vers l'équité ou la parité dans la répartition des femmes et des hommes sur le plan des promotions, du recrutement et de la rémunération à tous les échelons. Chez Pfizer , ce critère se traduit notamment par :



des formations sur la diversité



L'entreprise a lancé le programme « Conversations courageuses », qui offre des ressources et des outils afin d'encourager ses employés à mener des conversations sur des sujets liés à la diversité et l'inclusion.





Elle a également créé des formations, des ressources et des outils sur les peuples autochtones, les personnes ayant des limitations et les biais inconscients lors de l'embauche.





Tous les gestionnaires et les membres de la haute direction de Pfizer Canada ont suivi la formation « Devenir un leader inclusif » en 2020 et 2021.

un programme d'avantages sociaux novateurs , dans lequel Pfizer offre un ensemble exhaustif d'avantages sociaux et de services conçus spécialement pour les femmes et les familles. Ceux-ci incluent :





des plans complémentaires pour les congés de maternité, parentaux, d'adoption et de soignant;





un portail de bien-être conçu pour aider les employés à découvrir un vaste éventail de ressources en un seul endroit pour soutenir la santé physique, mentale, émotionnelle et financière ainsi que le bien-être des employés;





une couverture par le régime d'assurance collective de Pfizer des traitements de fertilité et de l'hormonothérapie, ainsi que des services de soutien psychologique pour les personnes suivant un traitement de fertilité;





un programme d'assistance pour les soins aux aînés dans le cadre duquel un lien est établi entre les employés et un(e) infirmier(-ère) autorisé(e) attitré(e) qui les aidera à comprendre et à sélectionner des options de soins pour les membres âgés de leur famille afin de veiller à ce qu'ils reçoivent chaque fois les bons soins.

« La parité des genres, de même que la diversité, l'équité et l'inclusion ne doivent jamais se limiter à de belles paroles. Les employés doivent incarner de telles valeurs au quotidien; elles doivent s'imbriquer à toutes nos actions et s'articuler autour d'initiatives solides et efficaces permettant à nos employés de se sentir bienvenus et les encourageant à se surpasser, affirme Laura Larbalestier, Vice-présidente, Experience employés chez Pfizer Canada. Il est devenu primordial de souligner l'immense valeur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion pour notre culture d'entreprise, ce qui se traduit par un engagement et une rétention accrus des employés. »

Pfizer Canada est systématiquement reconnue comme un employeur de choix et a reçu d'autres prix remarquables au cours de la dernière année. En novembre 2021, Mediacorp a nommé Pfizer Canada comme l'un des 100 meilleurs employeurs du Canada en 2022 et subséquemment comme l'un des meilleurs employeurs pour les jeunes, l'un des meilleurs employeurs canadiens pour la diversité, l'une des entreprises les plus favorables à la vie de famille au Canada et l'un des meilleurs employeurs de Montréal.

À propos de Pfizer Canada

Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l'une des principales entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Notre gamme diversifiée de produits de soins de santé comprend des médicaments et des vaccins figurant parmi les plus populaires et les plus prescrits dans le monde. Nous mettons à profit la science et nos ressources mondiales pour améliorer la santé et le bien-être de la population canadienne, à toutes les étapes de la vie. Notre engagement se reflète dans tout ce que nous faisons, qu'il s'agisse d'initiatives de sensibilisation aux maladies, ou de partenariats communautaires. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez le site pfizer.ca, suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter ou YouTube.

