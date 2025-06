Au Canada , environ 25 % des employés déclarent souffrir de migraine, mais seuls 12 % d'entre eux ont reçu un diagnostic de la part d'un professionnel de la santé i .

KIRKLAND, QC, le 9 juin 2025 /CNW/ - En juin, Pfizer Canada, en partenariat avec Migraine Canada et Migraine Québec, renouvelle la campagne Absence du bureau pour la sensibilisation à la migraine à l'occasion du mois de sensibilisation à la migraine. Dans le cadre de cette deuxième édition, la campagne continue d'accroître la sensibilisation aux répercussions de la migraine et de donner aux employés des moyens d'adapter leur environnement de travail pour soutenir les collègues aux prises avec cette affection neurologique invalidante qui a des répercussions profondes sur la vie professionnelle et personnelleiii,iv.

Durant le mois de sensibilisation à la migraine, les entreprises canadiennes, les employeurs et les employés sont invités à activer leur message d'absence du bureau pendant quatre heures, soit la durée minimale moyenne d'un mal de tête migraineux, par solidarité envers les employés touchés par la maladie (voir l'exemple ci-dessous)v,vi.

La prévalence de la migraine est maximale durant les principales années d'activité professionnelle, et selon les statistiques, un pourcentage considérable de la main-d'œuvre en souffrevii. Les ressources visant à prendre en charge la migraine permettent aux entreprises d'aider leurs employés à mieux comprendre les notions d'absentéisme et de présentéisme (réduction de la productivité observée chez les employés qui ne sont pas pleinement opérationnels en raison d'une maladie)viii.

« La migraine est une maladie chronique dont l'impact sur le quotidien et la vie professionnelle est souvent minimisé. Nous déployons de nombreux efforts pour fournir des ressources aux personnes vivant avec la migraine et à leur entourage, pour les amener à mieux comprendre la maladie, les traitements offerts et les accommodements qui peuvent être mis en place pour permettre aux employés touchés de garder une vie professionnelle épanouissante malgré les défis que pose la maladie, affirme Véronique Clément, directrice générale de Migraine Québec. Cette campagne de soutien, qui passe par la simple activation du message d'absence, est une excellente occasion pour les employeurs de tendre la main aux collègues qui pourraient se sentir limités et à l'écart sur leur lieu de travail. »

Fardeau de la migraine au travail

Plus d'un million de Québécois et de Québécoises sont en proie à la migraineix. Si la migraine concerne tous les groupes démographiques, pour ce qui est de l'âge, sa prévalence atteint un sommet vers 30 à 40 ans, âge auquel la plupart des personnes travaillentx. Malgré cela, la migraine demeure souvent mal comprise et stigmatisée en milieu professionnel, car elle est directement associée à la capacité d'une personne à travaillerxi.

« La migraine est une maladie chroniquexii qu'aucun traitement ne peut éliminer complètement. Toutefois, une prise en charge adéquate, en particulier en milieu de travail, peut considérablement diminuer ses répercussions, affirme la Dre Heather Pim, professeure agrégée de neurologie à l'Université de Montréal, directrice de la clinique des céphalées du Centre hospitalier de l'Université de Montréal et présidente de Migraine Québec. Je suis fière de m'associer à cette campagne qui fait la promotion d'un milieu de travail plus sain et plus inclusif au service de la santé globale des patients. »

« Pfizer Canada a pour mission d'épauler les patients vivant avec la migraine et d'enseigner à nos communautés à en faire autant », indique Ranjita Banerjee, leader - Gamme des produits de soins primaires chez Pfizer Canada. Le message d'absence est un excellent moyen d'engager des discussions sur la migraine, pour favoriser le soutien entre collègues sur place ou virtuellement. Nous sommes impatients de voir de quelle façon la campagne de sensibilisation à la migraine évoluera en cette deuxième année. »

Le message d'absence du bureau (voir ci-dessous) peut servir à transmettre des renseignements clés, des statistiques et des ressources sur la migraine, ainsi qu'à démontrer notre solidarité envers nos collègues qui en souffrent tout en encourageant notre réseau professionnel à en faire de même.

Citations additionnelles

« La migraine peut être invalidante tant sur le plan mental que physique, et passe souvent inaperçue auprès de l'entourage des millions de Canadiens et Canadiennes qui en souffrent, explique Wendy Gerhart, directrice générale de Migraine Canada. L'activation du message d'absence est un geste simple qui peut exprimer la compassion et lancer un dialogue pertinent sur la migraine en milieu de travail. Nous encourageons les Canadiens et les Canadiennes à puiser dans les ressources disponibles pour remplacer les préjugés et le scepticisme par le soutien. »

« La migraine est largement mal comprise dans les milieux de travail, ce qui incite les employés à passer outre malgré une baisse de productivité et un risque d'épuisement professionnel, explique Debby Carreau, présidente-directrice générale et fondatrice d'inspiredHR, un cabinet de conseil en ressources humaines. En ayant une meilleure connaissance de la maladie, les employés seront plus à même de s'épauler et de contribuer à réduire les préjugés relatifs à l'absentéisme lié aux crises de migraine. »

« La migraine occasionne des coûts à l'échelle nationale de l'ordre de plusieurs milliardsxiii de dollars chaque année, ceux relatifs aux absences du travail s'élevant à eux seuls à 980 millions de dollars annuellementxiv,xv, indique le Dr Will Kingston, neurologue à l'Hôpital Sunnybrook de Toronto. La migraine demeure malgré cela sous-diagnostiquée en raison d'un manque d'information quant aux endroits où obtenir des ressources de soutien, ce qui retentit gravement sur le rendement et le bien-être au travail des personnes qui en souffrentxvi. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la migraine, visitez le migrainecanada.org et le migrainequebec.org.

À propos de Migraine Canada

Migraine Canada est un organisme de bienfaisance enregistré à l'échelle nationale qui se consacre à l'amélioration de la vie de tous les Canadiens atteints de migraine et d'autres céphalées. Notre vision est de veiller à ce que tous les Canadiens atteints de migraines et d'autres céphalées soient diagnostiqués, traités et soutenus afin que leur qualité de vie soit optimisée. Pour en savoir plus, visitez le migrainecanada.org.

À propos de Migraine Québec

Migraine Québec est un organisme de bienfaisance fondé en 2014. Il a pour mission d'améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec la migraine à l'échelle du Québec. Ce qui l'anime, c'est la vision d'une société où les personnes vivant avec la migraine peuvent s'épanouir pleinement, sans limitations ni stigmatisation. Pour en savoir plus, visitez le migrainequebec.org.

À propos de Pfizer Canada

Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l'une des principales entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Chez Pfizer, nous nous efforçons d'utiliser la science et nos ressources mondiales pour mettre au point de nouveaux médicaments afin d'aider à prolonger et d'améliorer la vie des gens. Nous nous employons à devenir la norme en ce qui a trait à la qualité, à l'innocuité et à la valeur inhérentes à la découverte, à la conception et à la fabrication des produits de soins de santé. Tous les jours, les employés de Pfizer travaillent à améliorer le mieux-être des patients ainsi que la prévention et le traitement des maladies les plus redoutables de notre époque. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez pfizer.ca ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, X, Instagram ou YouTube.

