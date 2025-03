IXIFI MD est un produit biosimilaire à Remicade MD (infliximab)

KIRKLAND, QC, le 17 mars 2025 /CNW/ - Pfizer Canada a le plaisir d'annoncer qu'IXIFIMD (infliximab pour injection) sera offert au Canada à compter du 1er avril. IXIFIMD est un médicament biologique biosimilaire à RemicadeMD. Il a été approuvé par Santé Canada en décembre 2021 pour toutes les indications admissibles du produit de référence, notamment la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante, la maladie de Crohn (chez les adultes et les enfants de 9 ans et plus), la maladie de Crohn avec fistulisation, la colite ulcéreuse (chez les adultes et les enfants de 6 ans et plus), le rhumatisme psoriasique et le psoriasis en plaques.

« Pfizer maintient son engagement auprès des patients traités par l'infliximab depuis presque une décennie et demeure un chef de file dans le milieu des médicaments novateurs et des médicaments biosimilaires au Canada, indique Frédéric Lavoie, leader - Soins spécialisés, Pfizer Canada. Pfizer est fière de proposer IXIFI MD aux Canadiens atteints de maladies inflammatoires et de continuer à offrir un vaste programme de soutien aux patients, en vue d'aider ces derniers à composer avec leur parcours de soins ».

« Les biosimilaires sont reconnus pour avoir une très grande similarité à leurs produits de référence et la disponibilité d'IXIFI MD au Canada est un ajout apprécié pour nous et nos patients atteints de maladies inflammatoires », a déclaré le Dr Marc Bradette, gastro-entérologue au Centre hospitalier universitaire de Québec (CHU de Québec) et professeur de médecine clinique à l'Université Laval, Québec. « Les biosimilaires sont beaucoup moins coûteux que les médicaments biologiques originaux, ce qui se traduit par des économies substantielles pour les systèmes de soins de santé. Cependant, il est important que les patients consultent leurs fournisseurs de soins de santé avant de changer de médicament, afin d'assurer une transition en douceur et la poursuite d'un traitement efficace. »

L'engagement de Pfizer dans le domaine de l'inflammation et de l'immunologie

« Le leadership de Pfizer dans le domaine des maladies intestinales inflammatoires (MII) se traduit par un grand nombre de collaborations et d'initiatives, observe Frédéric Lavoie. Par exemple, nous jouons un rôle de premier plan dans l'avancement de l'échographie intestinale au Canada, comme en témoigne notre investissement de plus de 1,5 million de dollars en vue d'améliorer la préparation des patients, d'accroître les compétences des professionnels de la santé et de collaborer avec la communauté des MII pour articuler la valeur de l'échographie intestinale - et, en définitive, de combler le fossé de l'accessibilité à cette procédure importante. Nos efforts contribuent non seulement à élever le Canada sur la scène internationale, mais aussi à faire de l'échographie intestinale la norme de soins pour les MII, en veillant à ce qu'un plus grand nombre de patients bénéficient de cette approche innovante de prise en charge des MII. Nous sommes également fiers de soutenir un certain nombre de programmes de recherche sur l'inflammation et l'immunologie, d'activités éducatives destinées aux professionnels de la santé et d'initiatives menées pour les patients, dans lesquels nous avons investi plus de 4 millions de dollars en 2024. »

À propos de Pfizer Canada

Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l'une des principales entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Chez Pfizer, nous nous efforçons d'utiliser la science et nos ressources mondiales pour mettre au point de nouveaux médicaments afin d'aider à prolonger et d'améliorer la vie des gens. Nous nous employons à devenir la norme en ce qui a trait à la qualité, à l'innocuité et à la valeur inhérentes à la découverte, à la conception et à la fabrication des produits de soins de santé. Tous les jours, les employés de Pfizer travaillent à améliorer le mieux-être des patients ainsi que la prévention et le traitement des maladies les plus redoutables de notre époque. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez pfizer.ca ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, X, Instagram ou YouTube.

