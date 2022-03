Une entreprise qui priorise l'inclusion, qui accueille les expériences et les points de vue diversifiés

KIRKLAND, QC, le 8 mars 2022 /CNW/ - Pfizer Canada fait partie des meilleurs employeurs canadiens pour la diversité en 2022, tel qu'annoncé aujourd'hui par Mediacorp Canada Inc. Ce prix souligne les efforts continus de Pfizer en vue d'offrir à ses employés l'un des meilleurs milieux de travail au pays et de mettre en place des initiatives qui accueillent et mettent en valeur la différence, qu'elle soit liée à l'origine culturelle, au genre, à l'orientation sexuelle ou à une limitation.

« Lorsqu'il est bien fait, notre travail pour améliorer la diversité, l'équité et l'inclusion ne se limite pas à des programmes; il représente un engagement ferme envers notre équipe et notre culture d'entreprise. Nous appuyons les efforts de nos employés afin d'améliorer la diversité, l'équité et l'inclusion au quotidien et sommes convaincus qu'ils créent une culture véritablement inclusive, se réjouit Cole C. Pinnow, président de Pfizer Canada. Nous sommes convaincus que ce travail est essentiel, non seulement pour créer et maintenir un environnement de travail productif et positif, mais également indispensable pour répondre aux besoins des Canadiens en accueillant des points de vue diversifiés, représentatifs des patients et des clients que nous servons. »

L'inclusion à tous les paliers de l'entreprise

Les initiatives de diversité, d'équité et d'inclusion sont devenues centrales à de nombreuses activités de Pfizer Canada, que ce soit l'embauche, la formation ou la rétention des employés ou encore le choix de nos fournisseurs et partenaires externes. Voici quelques-uns de nos efforts :

Leadership en matière de diversité et responsabilisation des gestionnaires

Afin de reconnaître l'importance de créer une force de travail qui reflète la diversité des patients et des communautés que nous servons et d'aider nos collègues à atteindre leur plein potentiel, Pfizer Canada a créé en 2019 la Communauté de pratique sur la diversité, l'équité et l'inclusion. Voici deux de leurs réalisations :

Elle a créé le laboratoire stratégique sur la diversité, l'équité et l'inclusion pour la haute direction; il s'agit d'un atelier interactif qui a pour but d'harmoniser leurs visions, leurs priorités stratégiques et leurs efforts en la matière en 2021 et au-delà.

au-delà. Embauche au sein de groupes diversifiés

Nous nous sommes engagés à accroître d'ici 2023 la représentation des femmes (de 30 % à 50 %), ainsi que celle des populations sous-représentées (de 15 % à 30 %) au sein de la haute direction.



Nous avons amélioré notre programme d'été pour étudiants en 2021, afin que l'ensemble des étudiants engagés proviennent de milieux sous-représentés ou défavorisés.

Formations sur la diversité

Nous avons lancé le programme « Conversations courageuses », qui offre des ressources et des outils afin d'encourager nos employés à mener des conversations sur des sujets liés à la diversité et l'inclusion.



Nous avons lancé des formations, des ressources et des outils sur les peuples autochtones, les personnes ayant des limitations et les biais inconscients lors de l'embauche.



Tous les gestionnaires et les membres de la haute direction de Pfizer Canada ont suivi la formation « Devenir un leader inclusif » en 2020 et 2021.

Groupes de ressources pour les employés et groupes d'affinités sur la diversité Pfizer possède un réseau mondial de plus de 125 groupes de ressources pour les employés, qui ouvrent des portes pour les femmes, les vétérans, les membres de la communauté LGBTQ+ ainsi que les personnes de différentes origines ethniques, asiatique, africaine ou encore latino-américaine. Au Canada , l'Alliance des femmes cherche à développer le potentiel professionnel des femmes, tandis que la nouvelle Alliance de la fierté offre des ressources pour les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transidentitaires et queer ainsi que leurs alliés.

« La diversité, l'équité et l'inclusion ne doivent jamais se limiter à de belles paroles. Les employés doivent incarner de telles valeurs au quotidien; elles doivent s'imbriquer à toutes nos actions et s'articuler autour d'initiatives solides et efficaces permettant à nos employés de se sentir bienvenus et les encourageant à se surpasser, affirme Laura Larbalestier, chef de l'Expérience employés chez Pfizer Canada. Il est devenu primordial de souligner l'immense valeur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion pour notre culture d'entreprise, ce qui se traduit par un engagement et une rétention accrus des employés. »

De plus, notre entreprise cible continuellement les occasions d'appuyer les groupes de patients qui sensibilisent aux points de vue variés des patients, y compris ceux de groupes sous-représentés, afin d'améliorer la diversité au sein de nos clients et du marché. Pfizer Canada a également mis sur pied un programme de promotion de la diversité des fournisseurs (sous la forme d'une politique interne d'approvisionnement); les employés de l'Approvisionnement sont tenus d'offrir des chances égales aux différentes sociétés qui se livrent concurrence dans le cadre du processus mondial d'approvisionnement, le tout afin d'assurer la diversité des fournisseurs.

Enfin, Pfizer s'associe aux patients et aux communautés, au sein de l'industrie ou ailleurs, afin de soutenir ses objectifs de diversité, d'équité et d'inclusion et d'amplifier les répercussions de notre action sur la société. Nous appuyons notamment l'accès égalitaire au sport depuis 25 ans, grâce à notre partenariat avec l'équipe paralympique canadienne, et la recherche sur les disparités en matière de soins de santé au Canada, grâce à notre partenariat récent avec la Fondation canadienne des relations raciales.

Un employeur de choix à plusieurs égards

Pfizer Canada est systématiquement reconnue comme un employeur de choix et a reçu de nombreux prix remarquables au cours de la dernière année. En 2022, Mediacorp a nommé Pfizer Canada parmi les 100 meilleurs employeurs du Canada, les meilleurs employeurs pour les jeunes, les meilleurs employeurs de Montréal et les entreprises les plus favorables à la vie de famille au Canada. En 2020, Pfizer Canada avait également remporté pour une deuxième fois le prix Milieu de travail d'exception dans la catégorie Grande entreprise, décerné par Morneau Shepell et The Globe and Mail.

À propos de Pfizer Canada

Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l'une des principales entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Notre gamme diversifiée de produits de soins de santé comprend des médicaments et des vaccins figurant parmi les plus populaires et les plus prescrits dans le monde. Nous mettons à profit la science et nos ressources mondiales pour améliorer la santé et le bien-être de la population canadienne, à toutes les étapes de la vie. Notre engagement se reflète dans tout ce que nous faisons, qu'il s'agisse d'initiatives de sensibilisation aux maladies, ou de partenariats communautaires. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez le site pfizer.ca ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter ou YouTube.

À propos des meilleurs employeurs pour la diversité (2022) Depuis 14 ans, le palmarès des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada reconnaît les employeurs canadiens qui ont des programmes exceptionnels de diversité et d'inclusion en milieu de travail. Il récompense des initiatives efficaces de promotion de la diversité dans plusieurs domaines, notamment des programmes pour les employés de cinq groupes : (a) les femmes; (b) les personnes issues de minorités visibles; (c) les personnes ayant une limitation; (d) les autochtones; et (e) les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transidentitaires (LGBT). Les lauréates sont les chefs de file en matière de diversité au sein de leur secteur d'activité et de leur région. Tous les employeurs dont le siège social ou l'établissement principal se situe au Canada peuvent poser leur candidature. Chaque entreprise participante doit avoir adopté une initiative pertinente liée à au moins l'un des cinq groupes susmentionnés.

