Pfizer Canada lance une initiative nationale pour propulser les entreprises en démarrage qui apportent des solutions aux problèmes majeurs en soins de santé

En partenariat avec Communitech, Pfizer Canada lance le Pôle d'innovation en santé afin de soutenir les entreprises en démarrage et d'accélérer la transformation des soins aux patients

KIRKLAND, QC, le 17 mai 2023 /CNW/ - Pfizer Canada SRI annonce le lancement du Pôle d'innovation en santé. Cette initiative mobilise le milieu canadien de la technologie et des entreprises en démarrage pour optimiser les solutions en soins de santé, l'objectif étant d'améliorer les résultats thérapeutiques et l'expérience des patients canadiens dans les domaines de la santé qui présentent des lacunes importantes.

Les innovations prendront forme grâce au partenariat entre Pfizer Canada et Communitech, catalyseur de technologies canadiennes. L'initiative allie l'expertise en développement clinique de Pfizer et le savoir-faire entrepreneurial confirmé de Communitech, qui contribue à la création et à la croissance d'entreprises technologiques depuis plus de 25 ans. Ensemble, Pfizer et Communitech ont lancé un appel aux entreprises en démarrage dans le domaine de la technologie afin qu'elles proposent des solutions aux problèmes rencontrés dans les domaines du suivi de la vaccination, de la planification des pénuries de médicaments, du remboursement des médicaments et de l'accès des patients aux médicaments, de la santé des femmes et du diagnostic en oncologie.

« Chez Pfizer Canada, nous nous efforçons d'offrir les meilleurs traitements aux Canadiens, tout en nous faisant les hérauts de l'amélioration des soins aux patients, affirme Najah Sampson, présidente de Pfizer Canada. Au Canada, le secteur des sciences de la vie et les entreprises en démarrage regorgent de talents diversifiés et ambitieux. Ainsi, en nouant des partenariats et en alliant nos forces, nous créerons des collaborations multisectorielles fructueuses afin de répondre à d'importants besoins dans le domaine des soins de santé. »

L'appel de Pfizer Canada et de Communitech pour trouver des solutions dans les 5 domaines susmentionnés s'étend du 17 au 29 mai 2023. Durant cette période, Communitech animera une foire aux questions où des représentants de Pfizer mettront en contexte les paramètres du défi et répondront aux questions des participants. L'évaluation des propositions et l'annonce des gagnants se feront en juin, et les lauréats bénéficieront d'une aide pour commercialiser leur innovation.

« Le Canada possède un robuste réseau d'entreprises en démarrage et en croissance. Il y a là un potentiel énorme pour améliorer notre réseau de santé, notamment en les mettant en contact avec des leaders de l'industrie comme Pfizer Canada, se réjouit Chris Albinson, Président et chef de la direction, Communitech. Nous avons hâte de voir les fruits de ces partenariats, qui pourraient même redéfinir l'approche des soins de santé au Canada. »

« Je félicite Pfizer Canada et Communitech pour ce nouveau partenariat prometteur qui aidera nos innovateurs, nos entrepreneurs et nos jeunes entreprises des domaines des sciences de la vie et de la technologie à trouver des débouchés commerciaux pour leurs idées, a déclaré Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario. L'Ontario, forte d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, d'installations de recherche et de développement à la fine pointe et d'un environnement commercial concurrentiel, offre tous les atouts nécessaires au développement des entreprises. En outre, ce partenariat permettra de renforcer notre position de chef de file mondial dans les secteurs des sciences de la vie et de la technologie tout en améliorant les résultats thérapeutiques des patients aux quatre coins du globe. »

Pfizer Canada s'engage à soutenir l'innovation dans le secteur canadien des sciences de la vie. En effet, le Pôle d'innovation en santé de Pfizer Canada vient rejoindre le réseau mondial des Pôles d'innovation de Pfizer, présent dans 18 pays comme la France, le Royaume-Uni, la Belgique, Israël, Singapour et bien d'autres. Pour de plus amples renseignements, visitez communitech.ca/how-we-help/fast-track/fast-track-health/call-for-solutions/ .

À propos de Pfizer Canada

Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l'une des principales entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Notre gamme diversifiée de produits de soins de santé comprend des médicaments et des vaccins figurant parmi les plus populaires et les plus prescrits dans le monde. Nous mettons à profit la science et nos ressources mondiales pour améliorer la santé et le bien-être de la population canadienne, à toutes les étapes de la vie. Notre engagement se reflète dans tout ce que nous faisons, qu'il s'agisse d'initiatives de sensibilisation aux maladies, ou de partenariats communautaires. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez le site pfizer.ca ou suivez-nous sur LinkedIn , Facebook , Twitter ou YouTube .

Pour obtenir de plus amples renseignements :

Affaires de l'entreprise de Pfizer Canada

1-866-9PFIZER (1-866-973-4937)

[email protected]

SOURCE Pfizer Canada