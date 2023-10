Des entreprises en démarrage triées sur le volet développeront, avec le soutien du Pôle d'innovation en santé de Pfizer Canada, des innovations visant à favoriser des soins plus axés sur le patient en cette époque critique pour les soins de santé

KIRKLAND, QC, le 16 oct. 2023 /CNW/ - Pfizer Canada SRI, en collaboration avec Communitech, dévoile aujourd'hui le nom des entreprises en démarrage spécialisées dans la technologie et l'innovation qu'elle a sélectionnées dans le cadre de son appel visant à répondre aux principaux défis rencontrés par le système de santé canadien, dans l'optique d'améliorer les résultats thérapeutiques et l'expérience des patients. Cette initiative, appuyée par le Pôle d'innovation en santé de Pfizer Canada, se présente comme un engagement à promouvoir l'innovation dans le secteur des sciences de la vie au Canada.

Pour choisir les gagnants, Pfizer Canada et d'autres acteurs du système de santé se sont livrés à une évaluation quantitative et qualitative tenant compte de divers facteurs comme la préparation du marché, l'attractivité de la solution pour d'éventuels utilisateurs ainsi que l'évolutivité de celle-ci. À l'issue de ce processus, les entreprises en démarrage ci-dessous, et leurs propositions, ont été retenues :

CANImmunize ( Ottawa, Ontario ) Une solution technologique qui aidera les professionnels de la santé à comprendre les directives complexes en matière de vaccination afin d'améliorer la sécurité des patients et l'expérience des professionnels de la santé et, en fin de compte, d'améliorer la sensibilisation aux vaccins et l'utilisation de ceux-ci.

( ) PharmaGuide ( Richmond Hill, Ontario ) Un portail innovant, PharmaVision, qui sera destiné aux patients qui utilise l'intelligence artificielle (IA) pour simplifier les processus de couverture des médicaments en anticipant la couverture par un assureur, dans le but de promouvoir la transparence, la prise de décision éclairée et l'amélioration des soins aux patients.

( ) Wave View Imaging ( Calgary, Alberta ) Il s'agit d'un nouveau dispositif mammographique accessible, confortable et pratique pour les femmes de tous âges. L'appareil pourrait permettre d'abord d'évaluer la densité mammaire, mais il pourrait aussi répondre à un besoin clinique actuellement non comblé, à savoir le suivi du traitement néoadjuvant, en permettant aux oncologues de surveiller la réponse tumorale en clinique.

« Nous sommes impressionnés par le très grand nombre de candidatures suscitées par l'appel de solutions de Pfizer Canada. Cela montre à quel point le secteur des sciences de la vie canadien regorge de talent, d'enthousiasme et de passion, explique Najah Sampson, présidente de Pfizer Canada. Nous avons la possibilité de mettre en place une collaboration créative en combinant les avancées du secteur technologique avec notre expertise biopharmaceutique. Il s'agit là d'une fonction essentielle du Pôle d'innovation en santé de Pfizer Canada et nous nous réjouissons d'appuyer ces nouvelles idées afin d'améliorer les soins prodigués aux patients. En permettant à ces solutions évolutives de voir le jour, nous contribuerons ensemble à redéfinir les soins de santé au Canada. »

Pfizer s'est engagée à investir 1,4 million de dollars dans cette première cohorte de gagnants de l'appel de solutions du Pôle d'innovation en santé. Le soutien de Pfizer va d'une aide non financière à d'importants dons d'affaires pour aider à la conception, au développement, à la fabrication et à la mise à l'échelle de leurs solutions respectives. Ces investissements importants reflètent l'objectif de Pfizer d'agir comme un véritable accélérateur de la mise au point de solutions numériques qui contribueront de manière significative à la redéfinition des soins de santé au Canada. Communitech aidera aussi à commercialiser ces solutions en offrant notamment une série de ressources en développement visant à favoriser le succès des innovations locales.

Le Pôle d'innovation en santé de Pfizer Canada s'inscrit dans un réseau mondial de 18 Pôles d'innovation en santé Pfizer présents dans 18 pays comme la France, le Royaume-Uni, la Belgique, Israël, Singapour et bien d'autres. Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à visiter le Pôle d'innovation en santé de Pfizer Canada.

À propos de Pfizer Canada

Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l'une des principales entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Notre gamme diversifiée de produits de soins de santé comprend des médicaments et des vaccins figurant parmi les plus populaires et les plus prescrits dans le monde. Nous mettons à profit la science et nos ressources mondiales pour améliorer la santé et le bien-être de la population canadienne, à toutes les étapes de la vie. Notre engagement se reflète dans tout ce que nous faisons - qu'il s'agisse d'initiatives de sensibilisation aux maladies ou de partenariats communautaires. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez le site pfizer.ca ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter ou YouTube.

À propos de Communitech

Communitech a été fondée en 1997 par un groupe d'entrepreneurs résolus à imposer la région de Waterloo comme un chef de file mondial de l'innovation. À l'époque, l'idée semblait un peu saugrenue, mais cette communauté a su faire son chemin et parvenir à ses fins. Communitech est aujourd'hui une plateforme d'innovation de type public et privé qui appuie une communauté regroupant plus de 1600 sociétés, allant des entreprises en démarrage aux entreprises en expansion, en passant par de grands groupes mondiaux. Cette plateforme aide les entreprises en technologie à démarrer puis à se développer et à réussir de trois façons distinctes :

Communitech est un lieu de travail, véritable centre de gravité pour les entrepreneurs et les innovateurs. Une maison-club où faire naître des entreprises incroyables et mettre au point des technologies épatantes.

Communitech propose différents programmes pour aider les entreprises à tous les stades de développement à accéder aux capitaux, aux clients et aux talents. La plateforme est à leur disposition pour appuyer leur expansion et leur capacité à innover.

Communitech met sur pied des partenariats pour créer un écosystème de classe mondiale : elle veille à avoir tous les ingrédients (et les marques) nécessaires pour aider les entreprises à passer du stade de petite entreprise en démarrage à celui de géant au niveau mondial.

