KIRKLAND, QC, le 17 juill. 2023 /CNW/ - En collaboration avec la conférence Skin Spectrum Summit, Pfizer Canada a le plaisir d'annoncer le lancement du nouveau programme canadien de bourses d'études sur les peaux de couleur et la diversité destiné à améliorer le traitement des affections cutanées chez les groupes sous-représentés incluant les Canadiennes et Canadiens ayant la peau foncée, les peuples autochtones et les autres groupes racisés.

Dans le cadre du programme de bourses, les résidentes et résidents en dermatologie de tout le Canada sont invités à proposer des projets visant à combler une lacune de formation ou de soin, non comblée ou imparfaitement comblée, liée aux peaux de couleur ou à la diversité dans le domaine de la dermatologie médicale. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 5 septembre 2023 et les noms des récipiendaires seront annoncés en octobre, lors de la conférence Skin Spectrum Summit à Toronto (Ontario).

« Ce programme de bourses apportera un soutien financier nécessaire aux résidentes et résidents en dermatologie pour qu'ils puissent proposer et mettre en place de nouvelles initiatives visant à combler les lacunes en matière de soins au Canada, à faire évoluer les pratiques en dermatologie et, ultimement, à améliorer les résultats thérapeutiques de tous les patients canadiens, peu importe leur couleur de peau », a déclaré la Dre Marissa Joseph, présidente du comité directeur du programme canadien de bourses d'études sur les peaux de couleur et la diversité. « Ensemble, par l'entremise de cet important programme, nous pouvons faire tomber les barrières et avoir des répercussions positives durables sur la façon dont les affections cutanées sont diagnostiquées et traitées au Canada. »

Les projets proposés pourraient porter sur toute idée novatrice visant à combler des lacunes en matière de diversité dans le secteur de la dermatologie, de l'éducation ou des soins, y compris les effets des maladies et affections cutanées sur tous les types de peau, la prise en compte des particularités propres aux communautés autochtones du Nord et la conduite à tenir face aux barrières culturelles et linguistiques pour les nouveaux arrivants au Canada.

« Le soutien de ce programme de bourses témoigne de l'engagement de Pfizer à instaurer une culture d'inclusivité et à fournir les ressources nécessaires pour appuyer l'éducation, la conversation et le progrès dans ce domaine », a déclaré Frédéric Lavoie, leader - Inflammation et immunologie chez Pfizer Canada. « Nous espérons outiller les futurs chefs de file en dermatologie pour leur permettre de devenir les catalyseurs d'un changement graduel et positif en commençant à s'attaquer à la sous-représentation de la diversité dans ce secteur au Canada. »

« Avec ce nouveau programme canadien de bourses d'études sur les peaux de couleur et la diversité, nous donnons aux dermatologues les moyens d'élaborer de nouvelles solutions pour remédier à la disparité de représentation au sein de cette spécialité et de devenir les champions de l'équité en matière de diagnostic et du traitement pour les patients canadiens de toutes les races et de toutes les ethnicités », a déclaré Mitchell Shannon, président et éditeur de Chronicle Companies et secrétaire de la conférence Skin Spectrum Summit. « Grâce au soutien de Pfizer Canada, nous sommes en mesure d'inspirer les résidents en dermatologie en leur offrant les ressources et les fonds dont ils ont besoin pour mettre au point des approches et des solutions novatrices dans cette spécialité. »

Un comité de sélection indépendant composé de dermatologues de tout le Canada examinera les candidatures et sélectionnera deux récipiendaires qui recevront chacun 20 000 dollars pour mener à bien leur projet scientifique et feront part de leurs progrès et de leurs résultats lors de la conférence Skin Spectrum Summit de l'année suivante. La période de dépôt des candidatures commence aujourd'hui et prend fin le mardi 5 septembre à 23 h 59, heure de l'Est.

À propos de Pfizer Canada

Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l'une des principales entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Notre gamme diversifiée de produits de soins de santé comprend des médicaments et des vaccins figurant parmi les plus populaires et les plus prescrits dans le monde. Nous mettons à profit la science et nos ressources mondiales pour améliorer la santé et le bien-être de la population canadienne, à toutes les étapes de la vie. Notre engagement se reflète dans tout ce que nous faisons, qu'il s'agisse d'initiatives de sensibilisation aux maladies, ou de partenariats communautaires. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez le site pfizer.ca ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter ou YouTube.

À propos de Chronicle et de la conférence Skin Spectrum Summit

Fondée en 1995, Chronicle Companies (www.chronicle.ca) crée des contenus multiplateformes originaux pour les médecins, les industries des sciences de la vie et le public qui visent à améliorer la santé et la qualité de vie des personnes. Chronicle est à l'origine de la création de la conférence Skin Spectrum Summit (CSSS), la première conférence canadienne dans le domaine de l'ethnodermatologie. La CSSS, qui en est cette année à sa 9e édition, est un congrès à visée éducative de référence réunissant des professionnels de la santé soucieux d'offrir de meilleurs soins dermatologiques à la population diversifiée du Canada. La conférence propose de la formation sur le traitement des patients pour l'ensemble du spectre des types de peau, en mettant l'accent sur la recherche et les soins ciblant les groupes de patients mal desservis. Pour en savoir plus, visitez le site www.skinspectrum.ca.

