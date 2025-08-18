L'utilisation du vaccin COMIRNATY contre la COVID-19 adapté au variant LP.8.1 est désormais approuvée au Canada chez les personnes âgées de 6 mois et plus. Ce vaccin devrait être offert au Canada au cours des prochaines semaines.

KIRKLAND, QC, le 18 août 2025 /CNW/ - Pfizer Canada SRI et BioNTech SE (Nasdaq : BNTX) « BioNTech » ont annoncé aujourd'hui que Santé Canada a autorisé l'administration du vaccin contre la COVID-19 COMIRNATYMD adapté au variant LP.8.1 chez les personnes âgées de 6 mois et plus. Ce vaccin COMIRNATYMD actualisé cible le variant Omicron LP.8.1, une des lignées du SRAS-CoV-2 de circulation la plus récente.

Le vaccin de Pfizer et BioNTech contre la COVID-19 pour la saison à venir sera offert cet automne dans les pharmacies de l'ensemble du pays. Les programmes publics de vaccination respectent des critères d'admissibilité établis par chaque province. Les personnes qui satisfont à ces critères peuvent recevoir le vaccin gratuitement.

Des efforts sont mis en œuvre de concert avec les assureurs et payeurs privés afin de faciliter le remboursement dans le secteur privé pour les personnes qui ne répondent pas aux exigences des programmes publics.

Les personnes qui désirent obtenir de plus amples renseignements sont invitées à s'adresser à leurs autorités provinciales/territoriales.

L'autorisation de Santé Canada se fonde sur un ensemble cumulatif de données probantes soumises antérieurement par Pfizer et BioNTech et obtenues en contexte clinique, non clinique et réel, qui appuient l'innocuité et l'efficacité des vaccins contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech.

Les vaccins contre la COVID-19 de Pfizer et BioNTech se fondent sur la technologie à ARNm brevetée de BioNTech et ont été mis au point conjointement par les deux entreprises. BioNTech est la détentrice de l'autorisation de mise sur le marché de COMIRNATY et des versions adaptées de ce vaccin aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, au Canada et dans d'autres pays. BioNTech est également la détentrice des autorisations d'utilisation d'urgence ou l'équivalent dans d'autres pays.

À propos de Pfizer Canada

Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l'une des principales entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Chez Pfizer, nous nous efforçons d'utiliser la science et nos ressources mondiales pour mettre au point de nouveaux médicaments afin d'aider à prolonger et d'améliorer la vie des gens. Nous nous employons à devenir la norme en ce qui a trait à la qualité, à l'innocuité et à la valeur inhérentes à la découverte, à la conception et à la fabrication des produits de soins de santé. Tous les jours, les employés de Pfizer travaillent à améliorer le mieux-être des patients ainsi que la prévention et le traitement des maladies les plus redoutables de notre époque. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez pfizer.ca ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, X, Instagram ou YouTube.

À propos de BioNTech

Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) est une entreprise d'envergure mondiale travaillant sur les immunothérapies expérimentales de nouvelle génération, pionnière dans des traitements novateurs contre le cancer et d'autres maladies graves. BioNTech exploite un vaste ensemble de modalités informatiques de découverte et de traitement en vue de développer rapidement de nouveaux produits biopharmaceutiques. Sa gamme diversifiée de produits candidats en oncologie, qui vise à couvrir tout le continuum de la lutte contre le cancer, comprend des traitements oncologiques d'immunothérapie à base d'ARNm, des immunomodulateurs de nouvelle génération et des traitements ciblés, comme les conjugués anticorps-médicament et les thérapies cellulaires CAR-T utilisant des lymphocytes T à récepteurs antigéniques chimériques novateurs. En s'appuyant sur sa solide expertise dans le développement de traitements à base d'ARNm et ses capacités de fabrication interne, BioNTech et ses collaborateurs étudient et mettent au point de multiples vaccins candidats à base d'ARNm pour une série de maladies infectieuses parallèlement à sa gamme diversifiée de produits oncologiques en développement. BioNTech a établi un large éventail de relations avec plusieurs collaborateurs internationaux produisant des produits pharmaceutiques spécialisés, notamment Bristol Myers Squibb, Duality Biologics, Fosun Pharma, Genentech, membre du groupe Roche, Genevant, Genmab, MediLink, OncoC4, Pfizer et Regeneron.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.BioNTech.com.

