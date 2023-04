PFIZER CANADA DÉPOSE UNE PRÉSENTATION AUPRÈS DE SANTÉ CANADA POUR SON VACCIN BIVALENT CONTRE LE VIRUS RESPIRATOIRE SYNCYTIAL (VRS)

Les indications actuellement à l'étude comprennent l'immunisation de la personne enceinte, afin de prévenir les maladies causées par le VRS chez le nourrisson, de la naissance jusqu'à l'âge de 6 mois, ainsi que l'immunisation des personnes de 60 ans ou plus

KIRKLAND, QC, le 14 avril 2023 /CNW/ - Pfizer Canada SRI a annoncé aujourd'hui que Santé Canada avait accepté d'examiner la présentation de drogue nouvelle soumise pour son vaccin bivalent contre le virus respiratoire syncytial (VRS). Ce vaccin est en cours d'évaluation pour l'immunisation active de la personne enceinte, afin de prévenir les maladies des voies respiratoires inférieures, sévères ou non, causées par le VRS chez le nourrisson, de la naissance jusqu'à l'âge de six mois, et pour l'immunisation active des personnes de 60 ans ou plus, afin de prévenir les maladies respiratoires aiguës et les maladies des voies respiratoires inférieures causées par le VRS.

Le VRS est un virus respiratoire courant qui cause généralement une maladie bénigne se manifestant par des symptômes semblables à ceux du rhume. Il peut toutefois entraîner une atteinte plus sévère, surtout chez les nourrissons et les personnes âgées. L'infection par le VRS chez un nourrisson peut entraîner une détresse respiratoire, surtout s'il est âgé de moins de six mois ou s'il est exposé à un risque accru en raison d'affections concomitantes (p. ex., maladie cardiaque ou pulmonaire congénitale). Chez l'adulte âgé, le VRS est également associé à une hausse de la morbimortalité1,2,3.

« La récente augmentation subite des cas d'infection par le VRS au Canada, qui a engendré une importante morbidité chez les patients et une pression continue sur notre système de santé, souligne l'importance de pouvoir compter sur un vaccin qui aidera à réduire le fardeau associé à ce virus, surtout en ce qui concerne les personnes exposées à un risque élevé et leurs proches, a déclaré Andréa Mueller, Leader - Gamme de produits, Médecine interne et vaccins, Pfizer Canada. Nous sommes fiers de notre engagement et de notre capacité d'innovation, grâce auxquels nous sommes parvenus à cette étape importante, et nous entendons poursuivre notre collaboration avec Santé Canada et nos partenaires gouvernementaux en vue de pouvoir offrir aux Canadiens ce candidat vaccin tant attendu. »

Le VRS est actuellement le virus respiratoire pathogène le plus courant chez les nourrissons et les jeunes enfants, et deux enfants sur dix qui le contractent doivent recevoir des soins médicaux d'urgence4. Au Canada, les infections par le VRS comptent pour 9 pour cent de toutes les hospitalisations de nourrissons pour des causes autres que celles liées à la naissance4.

L'acceptation aux fins d'examen par Santé Canada de la présentation de drogue nouvelle soumise par Pfizer pour son vaccin contre le RSV pour l'immunisation maternelle et des adultes âgés fait suite à celles obtenues auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et de l'Agence européenne des médicaments (EMA).

