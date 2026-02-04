Le montant de 900 000 $ investi par Pfizer Canada soutient des projets à l'échelle nationale qui contribuent à améliorer la vie et les soins des Canadiens touchés par le cancer du poumon, de la prostate ou de la vessie ou encore le cancer colorectal.

KIRKLAND, QC, le 4 févr. 2026 /CNW/ - En cette Journée mondiale contre le cancer, Pfizer Canada SRI (« Pfizer »), en partenariat avec des associations de lutte contre le cancer de premier plan, est heureuse d'annoncer les lauréats de 2025 du programme de bourses destinées à l'avancement des soins et de l'innovation en oncologie au Canada. Un investissement de 900 000 $ a été réalisé dans différents projets afin de soutenir la mise au point de solutions innovantes, centrées sur le patient, pour certains des cancers les plus fréquemment diagnostiqués au Canada : les cancers du poumon, de la prostate et de la vessie, et le cancer colorectal1.

En 2026, la Journée mondiale contre le cancer s'articule autour du slogan #UnisParlUnique. Celui‑ci rappelle l'engagement de Pfizer d'améliorer considérablement la qualité des soins prodigués aux Canadiens vivant avec le cancer. Les partenariats de Pfizer avec des groupes de patients dans le milieu de l'oncologie demeurent essentiels pour combler les lacunes dans les soins, répondre aux besoins des patients et garantir un accès équitable à des traitements anticancéreux de la meilleure qualité possible.

Depuis 2021, Pfizer Canada publie chaque année des appels de projets pour soutenir divers projets de soins contre le cancer répondant à des besoins particuliers, directement identifiés par la communauté des personnes touchées par le cancer. À ce jour, cela représente un investissement total de près de 4,25 millions de dollars, qui a permis de financer plus de 45 projets.

Les lauréats de 2025 proviennent de partout au Canada et ont été sélectionnés pour leur travail proposant de nouvelles approches en matière de soins personnalisés, de diagnostics avancés et de stratégies de traitement collaboratives. Les lauréats des bourses ont été choisis parce que leur travail optimise les soins en fonction des besoins particuliers des personnes et des professionnels de la santé; les projets étaient axés sur les zones mal desservies, comblant les lacunes pour une meilleure éducation, simplifiant le processus de dépistage et mettant l'accent sur l'équité en santé et l'expertise collaborative.

« Nous sommes fiers de soutenir des projets exceptionnels en oncologie qui favorisent l'équité dans les soins contre le cancer pour les patients et les professionnels partout au Canada », a indiqué Stéphanie St-Jean, leader médicale - Oncologie chez Pfizer Canada. « Tant qu'il y aura des disparités dans le diagnostic et le traitement du cancer, nous aurons du travail à faire. Je suis impatiente de voir les retombées importantes que le travail des lauréats de cette année aura sur la recherche et les soins en oncologie. »

Les bourses ont été décernées aux lauréats et aux projets suivants :

Cancer de la vessie

D r Sébastien Dufresne (Université du Québec à Chicoutimi, Saguenay) : Establishing a Core Outcome Set for Peripheral Neuropathy in Locally Advanced and Metastatic Urothelial Carcinoma: A Consensus-Driven Approach (Établissement d'un ensemble de résultats fondamentaux pour la neuropathie périphérique dans le traitement du carcinome urothélial localement avancé et métastatique : une approche fondée sur le consensus).

(Université du Québec à Chicoutimi, Saguenay) : Establishing a Core Outcome Set for Peripheral Neuropathy in Locally Advanced and Metastatic Urothelial Carcinoma: A Consensus-Driven Approach (Établissement d'un ensemble de résultats fondamentaux pour la neuropathie périphérique dans le traitement du carcinome urothélial localement avancé et métastatique : une approche fondée sur le consensus). Brendan Smith (CTC Communications Corporation/Association des urologues du Canada, Toronto) : Digital Decision-Support Tool for AE Management in first line locally advanced/metastatic urothelial cancer (Outil numérique d'aide à la décision pour la prise en charge des EI dans le traitement de première intention du carcinome urothélial localement avancé/métastatique).

Cancer de la prostate

Arjuni Seevaratnam (Prostate Cancer Centre, Calgary) : Comprehensive Education Initiative for Prostate Cancer Centre Staff (Initiative de formation complète pour le personnel du Prostate Cancer Centre).

(Prostate Cancer Centre, Calgary) : Comprehensive Education Initiative for Prostate Cancer Centre Staff (Initiative de formation complète pour le personnel du Prostate Cancer Centre). Chris Etheridge (Virtual Hallway Consults Inc., Halifax) : Personalized Care in Advanced Prostate Cancer- A Three-Part Accredited Webinar Series (Soins personnalisés dans le traitement du cancer de la prostate avancé : une série de webinaires agréés en trois parties).

Cancer colorectal

D r Frédéric Lemay (CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Sherbrooke) : Reflex Next-Generation Sequencing (NGS) Testing for Colorectal Cancer at CIUSSS de l'Estrie-CHUS (Dépistage systématique du cancer colorectal par séquençage de nouvelle génération au CIUSSS de l'Estrie-CHUS).

(CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Sherbrooke) : Reflex Next-Generation Sequencing (NGS) Testing for Colorectal Cancer at CIUSSS de l'Estrie-CHUS (Dépistage systématique du cancer colorectal par séquençage de nouvelle génération au CIUSSS de l'Estrie-CHUS). D re Rachel Goodwin (Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa, Ottawa) : Improving the Timing of Standard Biomarker Testing for Metastatic Colorectal Cancer (mCRC) Prior to the Initiation of First-Line Therapy (Accélérer le dépistage des biomarqueurs standards du cancer colorectal métastatique [CCRm] avant le début du traitement de première intention).

(Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa, Ottawa) : Improving the Timing of Standard Biomarker Testing for Metastatic Colorectal Cancer (mCRC) Prior to the Initiation of First-Line Therapy (Accélérer le dépistage des biomarqueurs standards du cancer colorectal métastatique [CCRm] avant le début du traitement de première intention). D re Navdeep Dehar (The Governors of the University of Calgary, Calgary) : Optimizing Biomarker Testing and Treatment Strategies for Early-Stage Colorectal Cancer (Optimisation du dépistage des biomarqueurs et des stratégies thérapeutiques dans les cas de cancer colorectal à un stade précoce).

(The Governors of the University of Calgary, Calgary) : Optimizing Biomarker Testing and Treatment Strategies for Early-Stage Colorectal Cancer (Optimisation du dépistage des biomarqueurs et des stratégies thérapeutiques dans les cas de cancer colorectal à un stade précoce). Dr Carino Gurjao (Université de Montréal, Montréal) : A Nanopore Sequencing Approach for Real-time Precision Medicine (Une approche de séquençage par nanopores pour la médecine de précision en temps réel).

Cancer du poumon

Janet Kimura (OncologyEducation/MD Briefcase, Toronto) : Increasing Healthcare Professionals' Knowledge and Confidence in the Management of ALK+ and metastatic non small cell lung cancer (mNSCLC) Patients (Accroître les connaissances et la confiance des professionnels de la santé dans la prise en charge des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules [CPNPC] ALK [ anaplastic lymphoma kinase ]-positif métastatique).

(OncologyEducation/MD Briefcase, Toronto) : Increasing Healthcare Professionals' Knowledge and Confidence in the Management of ALK+ and metastatic non small cell lung cancer (mNSCLC) Patients (Accroître les connaissances et la confiance des professionnels de la santé dans la prise en charge des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules [CPNPC] ALK [ ]-positif métastatique). Katie Hulan (ALK Positive Canada, Toronto) : Developing Educational Initiatives for ALK+ Metastatic Non-small Cell Lung Cancer (mNSCLC) Tyrosine Kinase Inhibitors (TKI) Therapy (Création d'initiatives à visée éducative dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules [CPNPC] ALK [ anaplastic lymphoma kinase ]-positif métastatique au moyen d'inhibiteurs de tyrosine kinases [ITK]).

(ALK Positive Canada, Toronto) : Developing Educational Initiatives for ALK+ Metastatic Non-small Cell Lung Cancer (mNSCLC) Tyrosine Kinase Inhibitors (TKI) Therapy (Création d'initiatives à visée éducative dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules [CPNPC] ALK [ ]-positif métastatique au moyen d'inhibiteurs de tyrosine kinases [ITK]). Dr Vishal Navani (The Governors of the University of Calgary (aussi appelé hôpital Foothills), Calgary) : Project PROPEL-ALK, developing Educational Initiatives for ALK+ Metastatic Non-small Cell Lung Cancer (mNSCLC) Tyrosine Kinase Inhibitors (TKI) Therapy (Projet PROPEL-ALK, création d'initiatives à visée éducative dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules [CPNPC] ALK [anaplastic lymphoma kinase]-positif métastatique au moyen d'inhibiteurs de tyrosine kinases [ITK]).

Les lauréats ont été sélectionnés par un comité d'experts spécialisés dans diverses branches de l'oncologie, formé de représentants de groupes de défense des intérêts des patients, d'experts cliniques et de représentants des Affaires médicales de Pfizer Canada.

En 2026, Pfizer Canada demeure déterminée à réinventer l'avenir des soins contre le cancer. À cette fin, elle publiera d'autres appels de projets dans différentes branches de l'oncologie (cancer du poumon, de la prostate et de la vessie, cancer colorectal). Pour en savoir plus sur les possibilités de bourses futures, veuillez consulter le site www.pfizer.com/independentgrants.

Soutien du milieu de l'oncologie au Canada

« Avec ce partenariat, nous sommes heureux de soutenir une initiative qui répond au besoin urgent de tests de biomarqueurs rapides et de haute qualité, fondement des soins de précision en cancérologie. En comblant les lacunes réelles en matière d'infrastructure, de flux de travail et d'équité dans le domaine des tests moléculaires, les projets financés dans le cadre de cet appel de projets visent à garantir que tous les patients atteints d'un cancer, quelles que soient leur situation géographique ou leur situation personnelle, puissent bénéficier d'un accès rapide à des médicaments de précision », a exprimé Barry D. Stein, président et chef de la direction de Cancer colorectal Canada. « Le renforcement de la qualité des diagnostics et de l'accès à ceux-ci est essentiel non seulement pour améliorer les résultats pour les patients, mais aussi pour positionner le Canada comme un environnement compétitif et attrayant pour l'innovation et l'investissement en oncologie, permettant ainsi aux patients d'accéder aux nouvelles avancées dans le cadre des soins usuels. »

« Je travaille en oncologie depuis de nombreuses années, et recevoir l'appui de Pfizer est particulièrement significatif. Les traitements du cancer de la vessie deviennent de plus en plus efficaces, mais leur tolérance demeure un enjeu majeur. La neuropathie périphérique est un effet indésirable fréquent et limitant, qui peut altérer la qualité de vie et mener à des interruptions de traitement, des réductions de dose, voire un arrêt. En harmonisant la manière dont cette complication est reconnue et suivie, notre projet vise à mieux guider sa prise en charge, à rendre les traitements plus tolérables, à réduire les interruptions ou ajustements de dose évitables et à préserver le bien-être global des patients tout au long du traitement. Je suis reconnaissant de ce soutien, qui fera avancer des recherches essentielles sur le cancer de la vessie et contribuera à des améliorations concrètes des soins », affirme Dr Sébastien Dufresne, lauréat de bourse et professeur à l'Unité d'enseignement en physiothérapie de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

« Ayant été confrontée au système de soins liés au cancer au Canada en tant que patiente, j'ai pu constater l'effet direct du manque d'information sur les patients. Je suis ravie de voir Pfizer investir dans la recherche et la formation sur le cancer du poumon afin d'améliorer la diffusion de l'information auprès des patients et des équipes soignantes », déclare la lauréate de bourse et patiente atteinte d'un cancer du poumon, Katie Hulan, de l'organisme ALK Positive Canada. « Je suis passionnée par ce travail et ravie de recevoir un financement qui permettra à notre projet d'avancer, en particulier pour une maladie comme le cancer du poumon qui a toujours été négligée et sous-financée2. »

« Nous sommes extrêmement reconnaissants à Pfizer pour sa généreuse contribution à visée éducative, qui jouera un rôle essentiel dans l'amélioration des connaissances et des compétences de notre personnel de soins de santé et des patients que nous servons. Ce soutien nous permet de rester à l'avant-garde des soins en oncologie, en veillant à ce que notre équipe dispose des informations et des ressources les plus récentes, tout en favorisant une meilleure compréhension du parcours de soins des patients », ajoute la lauréate Arjuni Seevaratnam, directrice des activités médicales, Prostate Cancer Centre, Calgary.

À propos d'ALK Positive Canada

ALK Positive Canada est un groupe sans but lucratif qui se consacre à améliorer la vie des patients, des aidants et des familles touchés par le cancer ALK-positif, tout en travaillant à un futur où cette maladie sera guérissable. L'organisme s'engage à fournir une information fiable, à favoriser une communauté solidaire et inclusive, et à promouvoir les progrès en recherche et traitement grâce à l'éducation, à la sensibilisation et à la collaboration.

www.alkpositivecanada.org/fr-ca

À propos de Cancer colorectal Canada

Cancer colorectal Canada (CCC) est une association nationale sans but lucratif dirigée par des patients. Depuis 1998, elle se consacre à la sensibilisation au cancer colorectal et à l'éducation sur le sujet ainsi qu'au soutien et à la défense des intérêts des patients et de leurs aidants. CCC aspire à réduire l'incidence et la mortalité du cancer colorectal au Canada tout en améliorant la qualité de vie des patients, de leur famille et de leurs aidants.

www.colorectalcancercanada.com/fr/

À propos de Pfizer Canada

Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l'une des principales entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Chez Pfizer, nous nous efforçons d'utiliser la science et nos ressources mondiales pour mettre au point de nouveaux médicaments afin d'aider à prolonger et d'améliorer la vie des gens. Nous nous employons à devenir la norme en ce qui a trait à la qualité, à l'innocuité et à la valeur inhérentes à la découverte, à la conception et à la fabrication des produits de soins de santé. Tous les jours, les employés de Pfizer travaillent à améliorer le mieux-être des patients ainsi que la prévention et le traitement des maladies les plus redoutables de notre époque. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez pfizer.ca ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, X, Instagram ou YouTube.

