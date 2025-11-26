Pétition pour améliorer la sécurité des jeunes face aux dangers de la drogue - Le Parti Québécois s'engage à renverser la tendance de la crise des opioïdes pour la santé et sécurité des jeunes

QUÉBEC, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Le chef du Parti Québécois et député de Camille-Laurin, Paul St-Pierre Plamondon, a comme priorité les missions essentielles de l'état comme la santé et la sécurité, notamment des jeunes. « J'ai rencontré une mère endeuillée qui a perdu son fils à la suite de consommation de drogues achetées sur Internet. Cette rencontre m'a beaucoup touchée en tant que père et ça m'a fait réaliser que ça pouvait arriver à n'importe qui, mais surtout que le gouvernement actuel ne comprend pas l'ampleur de ce qui se dessine », explique le chef du Parti Québécois. Il était accompagné de Phoudsady Vanny et Christian Boivin. Nous avons le devoir d'agir pour contrer cette tendance à la hausse et c'est ce qu'un gouvernement du Parti Québécois fera.

EN BREF

Paul St-Pierre Plamondon dépose une pétition demandant la mise en place de mesures pour contrer les risques liés à la consommation de drogues chez les jeunes, signée par 2245 personnes

Le chef du Parti Québécois était accompagné de Phoudsady Vanny et Christian Boivin

Paul St-Pierre Plamondon dénonce l'inaction actuelle gouvernementale, la crise qui s'accentue et promet d'agir

La pétition déposée aujourd'hui à l'Assemblée nationale signée par 2 245 personnes demande que des mesures soient mises en place pour la prévention de l'usage de drogues, pour améliorer le soutien aux familles, l'augmentation de ressources en santé mentale, notamment. Le chef du Parti Québécois était accompagné lors d'un point de presse de deux parents endeuillés, ayant tous deux perdu leurs fils à la suite de consommation de drogue contenant du nitazènes, un nouvel opiacé de synthèse beaucoup plus puissant que le fentanyl, qu'ils ont trouvé sur les réseaux sociaux ou au coin de la rue.

« Il n'y a pas qu'une seule solution à cette crise, mais il faut au moins agir, chose que ce gouvernement ne fait pas. La crise devient de plus en plus grave alors qu'en douze mois, il y a eu 638 décès reliés à une intoxication suspectée aux opioïdes ou autres drogues, ce qui est plus que les douze mois précédents. De ce nombre, 72 avaient moins de 29 ans. En 2024, il y a eu 144 visites avec intervention d'urgence par mois en moyenne dans les services de consommation et d'injection supervisées, alors qu'en 2020 la moyenne était de 20. C'est 620% d'augmentation. Depuis 2020, 90 morts avec la même drogue que ces deux jeunes hommes ont eu lieu. Il faut agir rapidement », presse Paul St-Pierre Plamondon.

Un gouvernement du Parti Québécois agira pour prioriser l'approche médicale à la crise des opioïdes afin de traiter la toxicomanie, pour resserrer les règles de prescription afin de réduire la surprescription et réduire les risques de dépendance, pour améliorer la prévention et la sensibilisation aux risques et conséquences de la drogue, pour augmenter les ressources en dépendances dans les CLSC et les écoles ainsi que pour améliorer la collaboration entre le réseau de la santé, les organismes communautaires et les écoles.

« Agir maintenant, c'est prévenir demain ! »

Phoudsady Vanny, mère qui a perdu son fils d'une surdose.

« Donc, aujourd'hui, ce que fait le Parti québécois en déposant cette pétition-là, c'est un pas dans la bonne direction, c'est faire avancer le gouvernement puis aider à sauver nos jeunes. Merci. Merci beaucoup. »

Christian Boivin, père qui a perdu son fils d'une surdose

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]