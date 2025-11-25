AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois

QUÉBEC, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Camille-Laurin et chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, tiendra un point de presse, le mercredi 26 novembre 2025 à 12h45.

Sujet : Dépôt d'une pétition pour la mise en place de mesures pour contrer les risques liés à la consommation de drogues chez les jeunes

Monsieur St-Pierre Plamondon sera accompagné pour l'occasion de deux parents endeuillés par la perte d'un enfant victime d'une surdose, Phoudsady Vanny et Christian Boivin.

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le 26 novembre 2025 HEURE : 12h45 LIEU : Hall principal

Hôtel du Parlement

Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, (418) 720-5717, [email protected]