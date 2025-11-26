/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois/
26 nov, 2025, 07:01 ET
QUÉBEC, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député d'Arthabaska et porte-parole du Parti Québécois en matière d'Éthique, Alex Boissonneault, ainsi que la députée de Terrebonne et porte-parole du Parti Québécois en matière de Condition féminine, Catherine Gentilcore, tiendront un point de presse, le mercredi 26 novembre 2025 à 8h40.
Sujets: Actualité du jour
AIDE-MÉMOIRE
|
DATE :
|
Le 26 novembre 2025
|
HEURE :
|
8h40
|
LIEU :
|
Salle Bernard-Lalonde (1.131)
SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois
SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]
