/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois/

QUÉBEC, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député d'Arthabaska et porte-parole du Parti Québécois en matière d'Éthique, Alex Boissonneault, ainsi que la députée de Terrebonne et porte-parole du Parti Québécois en matière de Condition féminine, Catherine Gentilcore, tiendront un point de presse, le mercredi 26 novembre 2025 à 8h40.

Sujets: Actualité du jour

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le 26 novembre 2025 HEURE : 8h40 LIEU : Salle Bernard-Lalonde (1.131)

Hôtel du Parlement

Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]