/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois/
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti Québécois
26 nov, 2025, 10:01 ET
QUÉBEC, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Camille-Laurin et chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, tiendra un point de presse, le mercredi 26 novembre 2025 à 12h45.
Sujet : Dépôt d'une pétition pour la mise en place de mesures pour contrer les risques liés à la consommation de drogues chez les jeunes
Monsieur St-Pierre Plamondon sera accompagné pour l'occasion de deux parents endeuillés par la perte d'un enfant victime d'une surdose, Phoudsady Vanny et Christian Boivin.
AIDE-MÉMOIRE
|
DATE :
|
Le 26 novembre 2025
|
HEURE :
|
12h45
|
LIEU :
|
Hall principal
|
Hôtel du Parlement
|
Québec
SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois
SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, (418) 720-5717, [email protected]
Partager cet article