Pétition FCEI : 4 200 PME demandent au gouvernement du Québec de rejeter la demande syndicale de 10 jours de congés COVID-19

MONTRÉAL, le 7 déc. 2023 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) dépose une pétition signée par 4 200 PME du Québec au ministre du Travail, Jean Boulet, l'exhortant à rejeter catégoriquement la requête syndicale déposée il y a un an, demandant la création d'une banque de congés d'isolement COVID de 10 jours.

Le 24 novembre 2022, trois centrales syndicales ont officiellement demandé au gouvernement du Québec et à la Santé publique de créer une banque de congés de maladie COVID-19 de 10 jours pour l'ensemble des travailleurs ne pouvant pas effectuer du télétravail. La FCEI a démontré qu'une telle mesure représenterait des coûts supplémentaires pour les PME, s'élevant à 7 833 $ pour celles ayant 3 employés et à 26 112 $ pour celles en comptant 10.

« Après plus d'un an sans restriction liée à la COVID-19, la population est rendue ailleurs. La demande des 10 jours n'a plus sa place. Les coûts estimés d'une telle mesure seraient trop lourds à porter pour de nombreuses entreprises et contre-productif pour l'économie du Québec. », déclare François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Un contexte extrêmement défavorable pour les PME

Une étude de la FCEI dévoilée cette année sur l'augmentation des coûts confirmait que 97 % des propriétaires de PME subissent les impacts négatifs de l'inflation, impacts plus lourds et difficiles pour les plus petites entreprises. Le Baromètre des affaires de novembre de la FCEI confirme que la situation est difficile pour les PME du Québec : leur niveau de confiance atteint des creux historiques en 15 ans, à l'exception des crises économiques de 2020 et de 2008. La FCEI demande de faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'il s'agit d'imposer de nouveaux coûts aux petites entreprises au moment où elles vivent encore une situation précaire.

De plus, la pénurie de main-d'œuvre a fait perdre aux petites entreprises 19 milliards de dollars en deux ans. Dans un contexte où la moitié des entreprises au Québec ont moins de 5 employés, l'absence d'une seule personne a des incidences importantes sur la productivité.



« Les dirigeants de PME sont à l'écoute, soucieux de la santé de leurs employés et ils offrent de la flexibilité. Il faut les laisser gérer leur place d'affaires et éviter d'ajouter des lois contraignantes, des coûts supplémentaires et une lourde paperasserie. La mise en application de la demande de créer une banque de congés de maladie de 10 jours ajouterait encore plus de pression. Le ministre du Travail, Jean Boulet, doit rassurer les PME et se prononcer publiquement contre cette idée.» conclut François Vincent.

