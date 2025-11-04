Pétition à l'Assemblée nationale : la CAQ refuse toujours d'intervenir dans la pratique des camionneurs illégaux, dénonce Monsef Derraji

QUÉBEC, le 4 nov. 2025 /CNW/ - Le gouvernement de la CAQ a confirmé son entêtement à ne pas agir pour assurer les Québécois d'un réseau routier sécuritaire et équitable, en rejetant du revers de la main une pétition de 2936 signataires, demandant un renforcement des mesures de contrôle afin de mettre fin à la présence de camionneurs illégaux, dénonce le porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable, Monsef Derraji.

Alors que le gouvernement fédéral vient tout juste d'annoncer un investissement de 77 M$ pour combattre l'échappatoire des chauffeurs illégaux, les élus caquistes ont refusé de se pencher sur le dossier, ce matin, à l'Assemblée nationale. Le député libéral de Nelligan, qui en a fait son cheval de bataille depuis plusieurs mois, a déjà déposé deux pétitions et présenté un projet de loi sur le sujet, en plus d'avoir fait adopter une motion à l'unanimité. Malgré tout, le gouvernement caquiste refuse toujours d'intervenir afin de protéger les usagers de la route et assurer une équité fiscale pour tous les camionneurs.

« D'où vient donc cet acharnement des élus caquistes à vouloir protéger les chauffeurs illégaux, et ce, au détriment de la sécurité de tous les Québécois sur nos routes et de l'équité fiscale? C'est incompréhensible. Des milliers de citoyens ont pris le temps de signer cette pétition, qui demande pourtant le minimum de la part de son gouvernement, mais celui-ci n'en a cure de leur opinion et préfère l'immobilisme. »

- Monsef Derraji, député de Nelligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

