SARNIA, ON, le 16 août 2024 /CNW/ - Peter Fragiskatos, député de London-Centre-Nord, annoncera des investissements visant à créer un secteur agricole plus durable et innovant.

Date

19 août 2024

Heure

11 h (HNE)

Lieu

Bioindustrial Innovation Canada

1086, chemin Modeland

Sarnia (Ontario)

N7S 6L2

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes‑ressources: Pour les médias : Bradley Henstock, Directeur des affaires parlementaires, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]