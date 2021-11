En collaborant avec Petal Search, les entreprises pourront s'appuyer sur l'écosystème et l'ouverture technologique du moteur de recherche mobile pour réaliser leurs stratégies et atteindre leurs objectifs commerciaux.

La trajectoire de croissance de Petal Search est impressionnante et ne montre aucun signe de ralentissement. En septembre de cette année, le moteur de recherche mobile a enregistré une augmentation de 32 millions d'utilisateurs actifs mensuellement. En outre, Petal Search est l'un des principaux moteurs de recherche mobiles dans la plupart des régions, et sa base d'utilisateurs considérable se traduit par un vaste auditoire pour chacun des partenaires de Petal Search.

Petal Search 2.0 offre une vaste gamme d'outils pour aider ses partenaires mondiaux à distribuer efficacement du contenu, y compris le Petal Merchant Center, le Petal Travel Center et Business Connect, qui proposent des services personnalisés adaptés aux besoins et aux défis uniques de chaque entreprise. Le Petal Merchant Center fournit aux commerçants des outils pour dresser la liste de leurs produits et faire de la promotion commerciale afin d'accroître leur visibilité, Le Petal Travel Center répond aux besoins du secteur du tourisme et de l'hôtellerie, et Business Connect s'adresse aux détaillants en ligne et aux vendeurs d'entités.

Donnez du pouvoir à vos partenaires grâce à des fonctionnalités de prochaine génération

Petal Search offre également sa gamme d'outils aux entreprises et aux développeurs au moyen d'une trousse de recherche, permettant à ses partenaires d'offrir rapidement une expérience de recherche optimale sur les applications mobiles. La trousse de recherche est dotée de plusieurs fonctionnalités intelligentes, comme Visual Search, Voice Search, OCR Translation, Text to Speech, Shopping Search, Hotel Search, entre autres, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder aux fonctions Academic Knowledge, Entity Linking, et Knowledge Graphs.

La trousse comprend également toute une série de solutions comme Autosuggest, News, Video, Web, Shopping, Hotel search, entre autres, qui offrent aux entreprises la possibilité de joindre des publics pertinents en fonction de leurs besoins personnalisés.

Comptant parmi les trousses de classe 69 de Huawei Mobile Services (HMS) Core 6 avec plus de 21 738 distributions d'API, la trousse de recherche enrichit les applications grâce à ses capacités de recherche, permettant aux entreprises et aux développeurs d'atteindre de nouveaux sommets sur le plan de l'offre.

Améliorez vos ventes avec le Petal Merchant Center

Conçu pour soutenir l'innovation en matière de commerce électronique, le Petal Merchant Center est une plateforme unique de lancement et de gestion de produits en ligne qui permet aux détaillants de configurer la façon dont les produits affichés sur leurs sites Web apparaîtront dans les résultats de Petal Search, offrant ainsi aux entreprises une plus grande autonomie pour coordonner les informations sur les produits afin de réaliser leur potentiel commercial et débloquer les occasions illimitées associées au magasinage de mobiles afin d'améliorer leurs rendements commerciaux.

Pour ses partenaires de cybercommerce, Petal Search propose un grand nombre de solutions commerciales, et des fonctions comme la recommandation intelligente sur place pour améliorer les recommandations de produits sur les sites marchands par le biais du service de recommandation de Petal Search alimenté par l'intelligence artificielle, et l'assistant intelligent, un guide alimenté par l'intelligence artificielle pour améliorer les interactions avec les utilisateurs sur les sites Web de vente au détail.

Prenez votre envol avec le Petal Travel Center

Le Petal Travel Center du moteur de recherche mobile, un portail consacré aux voyages, offre aux utilisateurs un soutien de bout en bout tout au long de leur voyage, de la planification de leurs vols à la sélection d'un hôtel.

Visant à offrir encore plus de fonctionnalités à ses partenaires commerciaux, le Petal Travel Center a été spécialement conçu pour les agences de voyages en ligne et les gestionnaires de canaux. Ce portail simplifié permet aux partenaires de gérer leurs plateformes de commerce de voyages, leurs produits et le statut de leurs produits. Pour les entreprises qui cherchent à revoir leur productivité dans le cadre de leurs activités quotidiennes, le Petal Travel Center offre également des services de suivi du rendement et du nombre de clics.

Grâce à sa fonction d'optimisation de recherche, Petal Travel Center met à la disposition des utilisateurs des informations sur les vols, les hôtels et les attractions touristiques d'une ville donnée. Plus précisément, les hôtels peuvent gérer l'information, les listes, les tarifs et les pages de renvoi pour optimiser les points de contact et accroître le trafic et l'engagement. La fonction de recherche d'hôtels recommande des marques hôtelières aux utilisateurs et les dirige sur les sites officiels des marques, ce qui permet aux clients potentiels d'accéder facilement à ces marques. Les hôteliers peuvent tirer parti du Petal Travel Center pour télécharger les données sur les repas des hôtels et obtenir du trafic généré par référencement naturel dans le vaste écosystème de HMS. En outre, des rapports sur le rendement supplémentaires sont disponibles pour améliorer la précision du suivi des résultats commerciaux.

Avec plus de 2 millions de listes d'hôtels hébergées dans le monde à l'heure actuelle, le Petal Travel Center connait un grand succès auprès de ses partenaires.

Prenez les devants avec Business Connect

Consacré aux entreprises locales, Business Connect permet aux propriétaires d'entreprises de créer ou de faire valoir leurs activités sur Petal Search, de contrôler leurs activités par courriel ou par téléphone pour se protéger contre les changements non autorisés. Il est également possible de publier des informations promotionnelles intéressantes, y compris des photos et des vidéos, afin d'attirer une vaste clientèle, Vous pourrez aussi ajouter vos heures d'ouverture, vos coordonnées, des photos et vos services offerts au profit des clients. À l'heure actuelle, plus de 6 000 entreprises utilisent le portail pour joindre des millions d'utilisateurs.

Petal Search Business Connect aide les entrepreneurs à se démarquer grâce à de nombreuses options d'affichage pour différentes catégories d'entreprises locales, des restaurants aux attractions, à des emplacements haut de gamme pour les annonces locales, ainsi qu'à des fonctions de gestion de contenu, de gestion de comptes et d'analyse commerciale.

Petal Search offre des possibilités de prospérer

La multitude de fonctions polyvalentes et intelligentes de Petal Search offre des possibilités dynamiques aux entreprises qui cherchent à améliorer leur productivité, qu'il s'agisse d'aspirants entrepreneurs ou de marques établies qui souhaitent pénétrer les marchés mondiaux. Grâce aux toutes dernières avancées technologiques, le moteur de recherche de Huawei travaille fort et de façon intelligente pour son public composé de 730 millions d'utilisateurs d'appareils dans plus de 170 pays, créant ainsi de la valeur, tant pour ses partenaires que pour les utilisateurs.

