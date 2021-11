Adopter une approche « mondiolocale » : Huawei innove constamment pour répondre aux besoins de la région

Reconnaissant que la satisfaction des utilisateurs est au cœur de son succès, Petal Search innove constamment pour répondre aux besoins de ses clients dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique en offrant des services sur mesure afin de répondre à leurs besoins.

Huawei prend en compte les contraintes propres au pays avec lesquelles les consommateurs doivent composer lorsque l'entreprise conçoit de nouvelles fonctions pour Petal Search afin de rendre la navigation facile et intuitive. En Asie et en Afrique, les utilisateurs sont confrontés aux irritants des frais de trafic élevés et de la faible vitesse de transmission du réseau.

Il s'agit plus particulièrement du transfert de fichiers comme de la musique, des images et des vidéos sur les réseaux, qui a tendance à consommer une grande quantité de trafic, entraînant ainsi une forte demande de transmission sans trafic par les utilisateurs dans ces localités. Ayant noté cela, Petal Search a introduit la transmission sans flux avec le lancement du Nova 8 de Huawei, une initiative qui a rapidement porté ses fruits en matière d'amélioration substantielle de l'activité des utilisateurs.

De plus, Petal Search comprend des fonctions pratiques et axées sur l'utilisateur, comme One-Stop Download et Share Scenes, qui permettent aux consommateurs de télécharger et partager rapidement leurs applications préférées au moyen du moteur de recherche.

Petal Search devient mondial en devenant local

Petal Search vise à se développer mondialement en étant avant tout un moteur de recherche mobile local, adapté au climat et à la culture uniques de chaque pays, comme il l'a fait dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique.

Petal Search met en vedette Localised News Content Searches, ainsi que Automatic Push Scenarios (APS) en Afrique centrale et de l'Est, permettant aux utilisateurs de rattraper les événements sportifs les plus populaires, comme les Jeux olympiques, de suivre les grandes réalisations nationales comme la première médaille remportée par l'Afrique du Sud à Tokyo, les dernières nouvelles locales et les notifications essentielles sur la COVID-19.

En plus de ces mises à jour, l'APS dans les pays d'Afrique centrale et de l'Est fournit de l'information sur les célébrations des fêtes, les nouvelles touristiques, et plus encore. Les acheteurs avides seront ravis de découvrir que les ventes sont incluses dans l'APS - avec Petal Search, ils ne rateront jamais les meilleures aubaines. Les amateurs de sport peuvent également se réjouir, car des notifications concernant des événements comme le cricket et les matchs de soccer leur seront envoyées rapidement avec l'APS.

De plus, le moteur de recherche mobile travaille constamment à l'amélioration de la personnalisation astucieuse de sa page d'accueil, dont le module de personnalisation des icônes permet aux consommateurs de personnaliser leurs icônes avec les sites locaux dans leurs pays.

Petal Search s'engage à assurer la sécurité et la santé des utilisateurs

Grâce à sa technologie de pointe, Petal Search s'efforce de protéger ses clients. Son APS offre des mises à jour détaillées sur la COVID-19 dans les emplacements des utilisateurs dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique, y compris les nouveaux cas, les vaccinations et les nouvelles vagues de transmission possibles, ce qui permet aux utilisateurs de prendre les mesures nécessaires pour se protéger et protéger ceux qui les entourent.

L'APS de Petal Search garde les utilisateurs au frais - littéralement, avec ses notifications météo locales sur les températures élevées. Au Koweït, lors des grandes vagues de chaleur, ces rappels sont activés pour informer les utilisateurs des températures supérieures à 45 degrés Celsius.

Lorsqu'il semble que la température augmentera au-delà de ce point d'ici 24 heures, Petal Search envoie automatiquement une copie d'une notification automatique, avertissant toute personne qui prévoit d'aller à l'extérieur ou les personnes qui y sont déjà de prêter attention à la chaleur. Un maximum d'une copie de cette notification peut être envoyée chaque jour pour garder l'avertissement de température pertinent, sans être intrusif.

Petal Search continue de prospérer

En donnant la priorité à l'utilisateur et en concevant des innovations adaptées aux besoins spécifiques des consommateurs, Petal Search de Huawei s'est implanté avec succès dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique, obtenant des résultats spectaculaires un an après son lancement en 2020.

Les innovations axées sur l'utilisateur de Petal Search dans les marchés étrangers ont rapidement stimulé sa popularité, permettant au moteur de recherche d'enregistrer une croissance sans précédent. Grâce à la technologie intelligente combinée à des partenariats locaux, Petal Search poursuit sa trajectoire vers l'objectif d'être un moteur de recherche mobile mondial en se tournant vers les médias locaux au Moyen-Orient et en Afrique.

